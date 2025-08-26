Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зюганов призвал однопартийцев «обострить» тему фильма «Мумия» о Ленине

По его словам, коммунисты должны противопоставлять этой «мерзости» наследие советской власти
Евгений Мездриков
«Мумия» раскалывает общество, в том числе его православную часть, уверен Зюганов
«Мумия» раскалывает общество, в том числе его православную часть, уверен Зюганов / Максим Стулов / Ведомости

Первые лица КПРФ в своих выступлениях должны чаще и резче говорить о вышедшем на телеканале «Спас» фильме «Мумия» о Мавзолее Владимира Ленина, заявил председатель партии Геннадий Зюганов на заседании секретариата ЦК, посвященном предвыборной кампании 2025 г. По его словам, если это произведение будут и дальше показывать, коммунисты не одержат победу, рассказали два источника «Ведомостей» в ЦК.

«Выпустив «Мумию», они выпустили убийц против нашей страны. Эта тема у вас не звучит в выступлениях. Эта тема должны быть ребром поставлена. <...> Они предали страну, они предают ребят, которые на фронте, они предают нашу идею, они не понимают президента, они выступают против его политики» – такие тезисы Зюганов привел однопартийцам как базис для их выступлений.

По его словам, эту тему нужно «вбивать» – тем более что в партийных СМИ выходит достаточно материалов, объясняющих вредоносность «Мумии». В качестве примера председатель ЦК КПРФ упомянул статью «Клевете не подвластно» в «Советской России» и предложил поставить за нее «пятерку».

Цель выхода «Мумии» на «Спасе» – «напугать Лениным» и дискредитировать его идеи, которые на фоне углубляющегося кризиса капитализма «становятся все более привлекательными», говорится в тексте. Фильм называется заказным. «Мутная жижа антикоммунистической пропаганды не сумеет затмить то светлое прошлое, которое подарила стране советская власть», – отмечается в «Советской России».

КПРФ обсудила борьбу с антисоветизмом и приняла приветствие Сергея Кириенко

Политика / Демократия

На момент публикации этот текст от 22 августа занимает центральное место на главной странице сайта газеты. «Отняли у вас бесплатное образование, медицинское обслуживание, рабочие места, пенсию. У вас все отняли, что Ленин дал. Что ж вы, мерзавцы, лезете сюда. <...> Обострите это дело!» – призвал Зюганов однопартийцев, назвав СМИ, которые разгоняют историю, «бандеровскими».

По словам лидера КПРФ, коммунисты «работают на победу», а победы не будет, если и дальше будут показывать «Мумию», раскалывая общество, в том числе и православное крыло.

Лента Андрея Афанасьева «Мумия» вышла в эфир в конце июня 2025 г. и вызвала широкий резонанс. «Фильм ищет ответ на вопрос: зачем понадобилось обожествлять того, кто сам был богоборцем, и что нам дальше с этим наследием и с мавзолеем делать?» – сказано в описании на сайте «Спаса». Отмечается, что это первая в документалистике «подробная история Мавзолея Ленина, его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями, и о мавзолеях в мировой истории».

5 июля фильм стал одной из тем обсуждения на съезде КПРФ. Бывший мэр Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть назвал «политической провокацией» показ на «Спасе» «киномерзости» «Мумия» и предложил объявить телеканал иноагентом в случае выявления иностранного финансирования. Пресс-секретарь компартии депутат Госдумы Александр Ющенко заявил тогда «Ведомостям», что Локоть «слишком деликатно, корректно и мягко высказался» и «есть более радикальные точки зрения» на ситуацию «не только в КПРФ».

КПРФ необходим образ внутреннего врага и он нашелся – это «новые белые», говорил «Ведомостям» политолог Константин Калачев. «Белые» получали помощь западных стран, т. е. в нынешнем понимании они иноагенты. «Вот и их идеологических наследников коммунистам хотелось бы выставить лжепатриотами и инструментом (пусть даже не сознающим это) в руках тех, кто мечтает развалить Россию», – отмечал эксперт.

В подготовке статьи участвовал Максим Иванов

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных