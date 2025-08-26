Зюганов призвал однопартийцев «обострить» тему фильма «Мумия» о Ленине

Лента Андрея Афанасьева «Мумия» вышла в эфир в конце июня 2025 г. и вызвала широкий резонанс. «Фильм ищет ответ на вопрос: зачем понадобилось обожествлять того, кто сам был богоборцем, и что нам дальше с этим наследием и с мавзолеем делать?» – сказано в описании на сайте «Спаса». Отмечается, что это первая в документалистике «подробная история Мавзолея Ленина, его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями, и о мавзолеях в мировой истории».