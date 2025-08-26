Зюганов призвал однопартийцев «обострить» тему фильма «Мумия» о Ленине

Зюганов призвал однопартийцев «обострить» тему фильма «Мумия» о ЛенинеПо его словам, коммунисты должны противопоставлять этой «мерзости» наследие советской власти
Первые лица КПРФ в своих выступлениях должны чаще и резче говорить о вышедшем на телеканале «Спас» фильме «Мумия» о Мавзолее Владимира Ленина, заявил председатель партии Геннадий Зюганов на заседании секретариата ЦК, посвященном предвыборной кампании 2025 г. По его словам, если это произведение будут и дальше показывать, коммунисты не одержат победу, рассказали два источника «Ведомостей» в ЦК.
«Выпустив «Мумию», они выпустили убийц против нашей страны. Эта тема у вас не звучит в выступлениях. Эта тема должны быть ребром поставлена. <...> Они предали страну, они предают ребят, которые на фронте, они предают нашу идею, они не понимают президента, они выступают против его политики» – такие тезисы Зюганов привел однопартийцам как базис для их выступлений.
По его словам, эту тему нужно «вбивать» – тем более что в партийных СМИ выходит достаточно материалов, объясняющих вредоносность «Мумии». В качестве примера председатель ЦК КПРФ упомянул статью «Клевете не подвластно» в «Советской России» и предложил поставить за нее «пятерку».
Цель выхода «Мумии» на «Спасе» – «напугать Лениным» и дискредитировать его идеи, которые на фоне углубляющегося кризиса капитализма «становятся все более привлекательными», говорится в тексте. Фильм называется заказным. «Мутная жижа антикоммунистической пропаганды не сумеет затмить то светлое прошлое, которое подарила стране советская власть», – отмечается в «Советской России».
На момент публикации этот текст от 22 августа занимает центральное место на главной странице сайта газеты. «Отняли у вас бесплатное образование, медицинское обслуживание, рабочие места, пенсию. У вас все отняли, что Ленин дал. Что ж вы, мерзавцы, лезете сюда. <...> Обострите это дело!» – призвал Зюганов однопартийцев, назвав СМИ, которые разгоняют историю, «бандеровскими».
По словам лидера КПРФ, коммунисты «работают на победу», а победы не будет, если и дальше будут показывать «Мумию», раскалывая общество, в том числе и православное крыло.
Лента Андрея Афанасьева «Мумия» вышла в эфир в конце июня 2025 г. и вызвала широкий резонанс. «Фильм ищет ответ на вопрос: зачем понадобилось обожествлять того, кто сам был богоборцем, и что нам дальше с этим наследием и с мавзолеем делать?» – сказано в описании на сайте «Спаса». Отмечается, что это первая в документалистике «подробная история Мавзолея Ленина, его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями, и о мавзолеях в мировой истории».
5 июля фильм стал одной из тем обсуждения на съезде КПРФ. Бывший мэр Новосибирска и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть назвал «политической провокацией» показ на «Спасе» «киномерзости» «Мумия» и предложил объявить телеканал иноагентом в случае выявления иностранного финансирования. Пресс-секретарь компартии депутат Госдумы Александр Ющенко заявил тогда «Ведомостям», что Локоть «слишком деликатно, корректно и мягко высказался» и «есть более радикальные точки зрения» на ситуацию «не только в КПРФ».
КПРФ необходим образ внутреннего врага и он нашелся – это «новые белые», говорил «Ведомостям» политолог Константин Калачев. «Белые» получали помощь западных стран, т. е. в нынешнем понимании они иноагенты. «Вот и их идеологических наследников коммунистам хотелось бы выставить лжепатриотами и инструментом (пусть даже не сознающим это) в руках тех, кто мечтает развалить Россию», – отмечал эксперт.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов