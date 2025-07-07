КПРФ обсудила борьбу с антисоветизмом и приняла приветствие Сергея Кириенко

За четыре года членами партии стали более 63 000 человек, при этом большая часть новобранцев – молодежь до 30 и «люди наиболее работоспособного возраста». Кроме того, в партию вступает все больше участников спецоперации. В Северной Осетии, Крыму, Ставропольском крае, Нижегородской, Омской и Томской областях созданы первичные отделения из числа ветеранов боевых действий. Сейчас в рядах партии порядка 150 000 человек. Съезд принимает «принципиальное решение» об удвоении их численности, заявил Зюганов.

Число региональных отделений увеличилось до 89 – сообразно количеству российских регионов. Партийные ячейки в новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) объединили уже более 2000 коммунистов, что демонстрирует их «боеспособность», заявил Зюганов. В законодательных органах их представляют 16 региональных и более 100 муниципальных депутатов, поделился лидер коммунистов. Общероссийская структура КПРФ сегодня включает в себя 13 097 первичных и 2448 местных отделений. За истекшие четыре года партия приросла на 54 местных организации, указал он.

Сегодня важно сделать так, чтобы партийные отделения жили «полнокровной жизнью», а также строились на взаимном уважении и доверии, говорит Зюганов. «Увы, этот принцип реализован у нас не везде и не всеми. Отступления от норм партийного товарищества допускались в Приморском краевом, Мурманском, Псковском, Еврейском (в Еврейской автономной области. – «Ведомости») и некоторых других отделениях», – посетовал лидер коммунистов.