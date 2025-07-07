КПРФ обсудила борьбу с антисоветизмом и приняла приветствие Сергея Кириенко

КПРФ обсудила борьбу с антисоветизмом и приняла приветствие Сергея КириенкоСреди гостей съезда по обновлению руководства партии были послы и первый замруководителя администрации президента
Отчетно-выборный XIX съезд КПРФ, прошедший 5 июля традиционно в подмосковном доме отдыха «Снегири», заметно отличался от предыдущих аналогов. Помимо членов партии его участниками стали делегаты из стран «соцблока», но, что важнее, – на съезд впервые приехал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, назначение которого премьером коммунисты и их думские союзники дважды срывали в 1998 г.
Волнительности общей обстановке придавало и то, что партийцам предстояло в восьмой раз переизбрать председателем партии 81-летнего Геннадия Зюганова, занимающего этот пост с 1993 г. Что они единогласно и сделали. Сохранился и весь набор его замов. Структура КПРФ «самовоспроизвелась» еще на четыре года.
Нежданный гость
Еще накануне съезда источники «Ведомостей» говорили, что Зюганов пообещал: гостем съезда будет Кириенко, что стало сюрпризом для многих коммунистов. Куратор внутренней политики в Кремле никогда не был на партийных мероприятиях КПРФ (хотя уже побывал на съездах ЛДПР и «Новых людей» в этом году).
«Его от самого президента направили к нам?» – спросил один из рядом сидящих делегатов, когда чиновник зашел в зал. Так оно и было. Кириенко зачитал приветственную речь Владимира Путина. Она была комплиментарной.
Отмечалось, что КПРФ является одной «из старейших, ведущих политических партий страны», выражает «интересы значительного числа избирателей». Сторонники КПРФ «деятельно участвуют в проектах, которые служат укреплению суверенитета России во всех сферах», а также патриотическому воспитанию молодежи.
Путин также подчеркнул, что сейчас «исключительно важна широкая, поистине всенародная консолидация», и отметил тут позитивный настрой компартии на сотрудничество. Президент похвалил и работу КПРФ в части сбережения памяти, налаживания партнерских связей в мире.
Несколько слов Кириенко добавил и от себя, отметив, что КПРФ демонстрирует «пример настоящего, подлинного патриотизма». Тысячи членов партии, комсомольцев добровольно встали в ряды Вооруженных сил после начала спецоперации, 154 члена КПРФ погибли, а на Донбасс был направлен 141 гуманитарный конвой, отметил кремлевский чиновник.
«Выражаю искреннюю благодарность за принципиальную и последовательную поддержку президента РФ и его государственно-патриотического курса», – добавил Кириенко.
Зюганов, в свою же очередь, поблагодарил президента за приветственное слово и «прямо заявил», что коммунисты будут служить трудовому народу и бороться за победу.
«Впервые на моей памяти на съезд КПРФ пришел представитель президента и дал оценку. Я могу эту оценку выложить в четыре слова: «Правильной дорогой идете, товарищи», – высказался позже директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин. В 2018 г. он участвовал в президентских выборах от КПРФ и набрал 11,77% голосов, проиграв Путину.
Борцы с антисоветизмом
После коммунисты перешли к ключевой теме съезда – политическому отчету Зюганова за четыре года (см. врез). Он дал практичные поручения ЦК. Во-первых, партия намерена добиваться законодательного преследования за антисоветизм, реабилитацию и героизацию «предателей и коллаборационистов», указал Зюганов.
Что происходило с партией
Число региональных отделений увеличилось до 89 – сообразно количеству российских регионов. Партийные ячейки в новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) объединили уже более 2000 коммунистов, что демонстрирует их «боеспособность», заявил Зюганов. В законодательных органах их представляют 16 региональных и более 100 муниципальных депутатов, поделился лидер коммунистов. Общероссийская структура КПРФ сегодня включает в себя 13 097 первичных и 2448 местных отделений. За истекшие четыре года партия приросла на 54 местных организации, указал он.
Сегодня важно сделать так, чтобы партийные отделения жили «полнокровной жизнью», а также строились на взаимном уважении и доверии, говорит Зюганов. «Увы, этот принцип реализован у нас не везде и не всеми. Отступления от норм партийного товарищества допускались в Приморском краевом, Мурманском, Псковском, Еврейском (в Еврейской автономной области. – «Ведомости») и некоторых других отделениях», – посетовал лидер коммунистов.
Во-вторых, КПРФ стоит инициировать принятие закона о запрете демонтажа советских памятников. Также коммунистам следует усилить работу по разъяснению того, что «антисоветизм категорически несовместим с патриотизмом». Стоит уделить внимание и историческому сознанию молодежи: «Партия обязана добиться, чтобы преподавание истории СССР в школе велось без антикоммунистических искажений», уточнил Зюганов.
И наконец, новый состав ЦК должен усилить внимание к комплексной оценке итогов работы региональных отделений КПРФ. Зюганов предложил включить новый критерий в их оценку: степень активности в борьбе с антисоветизмом и защите исторической памяти.
Кроме того, коммунисты приняли несколько резолюций: против русофобии и антисоветизма, а также о «восстановлении полноты исторической справедливости в отношении выдающейся фигуры отечественной мировой истории – Иосифа Виссарионовича Сталина», заявил позже зампред ЦК Дмитрий Новиков.
От «соцблока» и партии
Доклад Зюганова занял примерно 2,5 часа. После него с приветствиями к КПРФ выступили иностранные гости. Среди них были послы Китая Чжан Ханьхуэй, Вьетнама Данг Минь Кхой, Кубы Хулио Антонио Гармендия Пенья, Лаоса Сипхандон Ойбабуддт и КНДР Син Хон Чхоль. Последний – единственный, кто зачитал послание с помощью переводчика. Его единственного провожали со сцены стоя и овациями.
Приветствия иностранцев перемежались выступлениями статусных партийцев. Они говорили о достижениях и проблемах партии (в основном – о нападках на нее), а также предлагали кандидатуру председателя ЦК (Зюганова).
Первым был экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Тот заявил, что КПРФ, как и 80 лет назад, находится в авангарде борьбы за суверенитет России. По словам депутата Нины Останиной, именно коммунисты формируют сегодня государственную и внешнеполитическую повестку. Поэтому «истинной партией народной власти, которая отражает мнение народа, является наша, коммунистическая партия», заявила она.
Локоть призвал также поискать основания, чтобы признать телеканал «Спас» иноагентом из-за документального фильма «Мумия» (заявлен на сайте как «подробная история мавзолея Ленина» с ответом на вопрос «зачем обожествлять того, кто сам был богоборцем»). По убеждению коммуниста, фильм может распространять «чуждые ценности»: «Мумия» – это удар не по партии, «Мумия» – это удар в спину России, удар по будущему России».
Выступили и другие статусные партийцы, в том числе дважды кандидат в президенты (2004 и 2024 гг.) Николай Харитонов. А один из последних, кому дали слово перед закрытой частью съезда, был Валентин Коновалов, глава Хакасии. Тот рассказал, что в республике сталкиваются «с попытками наших оппонентов попрать народовластие», сказал он и заявил, что наложил вето на закон о реформе МСУ.
Кроме того, он показал съезду презентацию о развитии региона.
За закрытыми дверями
Но съезд собрался не только (и не столько) для доклада и дебатов. Главной задачей было избрание руководящих органов, т. е. ЦК. В нем серьезных изменений не произошло, хотя число членов ЦК пополнил внук вождя партии Леонид Зюганов и сохранил свое место опальный глава столичного горкома Валерий Рашкин.
За закрытыми дверями прошел и организационный пленум ЦК. Он избрал председателя партии, им остался Зюганов. А также его заместителей. Основной состав накануне думской кампании неизменный (в том порядке, как их имена называл для голосования Зюганов): это Иван Мельников (первый вице-спикер нижней палаты) и Юрий Афонин (оба – первые замы Зюганова), а также Владимир Кашин, Новиков и Леонид Калашников.
Обсуждалось, что число замов может увеличиться, но точечные корректировки произошли только в президиуме ЦК (постоянно действующий орган, который принимает основные решения в партии, в него входит 22 человека, было 19), среди секретарей ЦК и в ЦКРК. В частности, нынешний глава московского горкома Виктор Царихин теперь является членом президиума ЦК (до этого был секретарем по оргработе, за нее отвечает Афонин). В руководящий орган вошел молодой губернатор Коновалов.
Членом президиума стал секретарь по пропаганде Сергей Аниховский (за это направление отвечает Новиков). Секретарем ЦК стал ответственный за партийных ученых Игорь Макаров. Также, как утверждают некоторые собеседники «Ведомостей», в будущем обещано появление секретаря по работе с новыми медиа, но пока фамилию коммуниста, которого бросят на это направление, не назвали.
Назначить его правомочен пленум ЦК, который могут созвать в любое время.
У давнего председателя контрольно-ревизионной комиссии появился первый заместитель – это бывший предприниматель Вадим Кумин, который трудился депутатом Мосгордумы, баллотировался в мэры, а сейчас заседает в Госдуме.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов