Крашенинников вспомнил строчку «Не отрекаются, любя» в связи со съездом КПРФ

«Сразу приходит на ум стихотворение «Не отрекаются, любя». Была такая поэтесса Вероника Тушнова. Песню на эти стихи пели и Александр Градский, и Алла Пугачева. Так вот мне кажется, это как раз касается XIX съезда КПРФ и XX съезда КПСС. Как раз в этом стихотворении говорится про темноту, «про трех человек у автомата». И как раз это стихотворение хорошо описывает оба эти съезда. Поэтому он еще придет из темноты – кто не знаю. Но надо быть поаккуратнее», – сказал «Ведомостям» Крашенинников.