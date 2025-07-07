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Крашенинников вспомнил строчку «Не отрекаются, любя» в связи со съездом КПРФ

Так он прокомментировал резолюцию о признании доклада Хрущева о культе личности Сталина ошибкой
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), комментируя итоги XIX съезда КПРФ, где был признан ошибочным доклад первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о развенчании культа личности Иосифа Сталина, вспомнил стихотворение «Не отрекаются, любя».

«Сразу приходит на ум стихотворение «Не отрекаются, любя». Была такая поэтесса Вероника Тушнова. Песню на эти стихи пели и Александр Градский, и Алла Пугачева. Так вот мне кажется, это как раз касается XIX съезда КПРФ и XX съезда КПСС. Как раз в этом стихотворении говорится про темноту, «про трех человек у автомата». И как раз это стихотворение хорошо описывает оба эти съезда. Поэтому он еще придет из темноты – кто не знаю. Но надо быть поаккуратнее», – сказал «Ведомостям» Крашенинников.

Крашенинников говорит, что озвученная на съезде КПРФ позиция об осуждении итогов XX съезда КПСС не влечет никаких последствий: «Ну приняли решение. А дальше что? Дальше как раз «Не отрекаются, любя». Каких-то же практических последствий здесь не будет». Он иронизирует, что на XX съезде КПСС отреклась от Сталина, а на XIX съезде КПРФ – от Хрущева: «Не надо ни от кого отрекаться. Это история и государства, и коммунистической партии».

На XIX съезде КПРФ, который проходил 5 июля, была принята резолюция о признании «ошибочным и политически предвзятым» доклада Никиты Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС. На съезде зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что резолюция связана с «восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающейся фигуры отечественной мировой истории – Иосифа Виссарионовича Сталина».

В резолюции будет дана оценка Сталину в развитии страны, а также показана несостоятельность многих обвинений против него, в частности, доклад Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 г., цитирует Новикова «Независимая газета»: «Мы не отменяем решение XX съезда, а всего лишь осуждаем. И у нас в уставе записано, что мы исторические преемники РСДРП, РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б), КПСС. Поэтому у нас есть моральное и историческое право оценивать документы партии на протяжении всей ее истории».

Доклад Хрущева назывался «О культе личности и его последствиях». Он был зачитан в закрытом режиме на XX съезде КПСС 25 февраля 1956 г. В докладе осуждался культ личности Сталина, массовый террор и преступления второй половины 1930-х – начала 1950-х гг. Вина за них возлагалась на Сталина. Также в нем был поднят вопрос о реабилитации партийных и военных деятелей, репрессированных при Сталине. Доклад считается началом хрущевской оттепели.

Стихотворение Тушновой «Не отрекаются, любя» начинается со строчек: «Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра, я перестану ждать тебя, а ты придёшь совсем внезапно, не отрекаются, любя !.. А ты придешь когда темно, когда в окно ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга, да, ты придёшь когда темно».

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