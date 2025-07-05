Сергей Кириенко впервые посетил съезд КПРФ

Кроме того, как писали «Ведомости», в ходе съезда будет создан новый руководящий орган – Высший совет партии. В него могут быть включены советские и российские деятели с большим авторитетом, например космонавт Светлана Савицкая, или знаковые персонажи, такие как писатель и публицист Александр Проханов.