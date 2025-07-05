Сергей Кириенко впервые посетил съезд КПРФ

Сергей Кириенко впервые посетил съезд КПРФКоммунисты изберут новый состав руководства партии
Первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко приехал на съезд КПРФ в подмосковных «Снегирях». На отчетно-выборном мероприятии должна пройти ротация руководящих органов партии. О том что Кириенко может посетить съезд в качестве гостя, накануне говорили «Ведомостями» собеседники в КПРФ.
«Сотрудники администрации ходят на такие партийные мероприятия, – отмечал один из членов ЦК, – но на этот раз Геннадий Зюганов обещал, что придет Кириенко».
Первый замглавы АП выступил с приветственным словом президента. Он также отметил, что в условиях, когда Россия сталкивается с беспрецедентным внешним давлением, особую ценность приобретает сплоченность общества и консолидация всех патриотических сил.
«КПРФ в этих условиях демонстрирует пример настоящего подлинного патриотизма, мужества, ответственности за судьбу страны. В условиях специальной военной операции Коммунистическая партия с самого начала поддержала решение президента, и тысячи членов партии, комсомольцев добровольно встали в ряды Вооруженных сил России», – заявил Кириенко.
В целом, это традиция последнего времени. Ранее Кириенко посещал съезды ЛДПР и «Новых людей», на которых выступал с пожеланиями в адрес партий.
На съезде предстоит избрать председателя партии и новый состав руководящих органов. Также будет обсуждаться политический отчет КПРФ и возможная смена юридического названия партии. Оно станет двойным: «Политическая партия КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Это нужно для того, чтобы название партии удобнее считывалось в бюллетене для голосования, говорили собеседники «Ведомостей» в КПРФ.
Кроме того, как писали «Ведомости», в ходе съезда будет создан новый руководящий орган – Высший совет партии. В него могут быть включены советские и российские деятели с большим авторитетом, например космонавт Светлана Савицкая, или знаковые персонажи, такие как писатель и публицист Александр Проханов.