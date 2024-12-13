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Кириенко заявил о преодолении кризиса в ЛДПР после смерти Жириновского

Ведомости

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил съезд ЛДПР на ВДНХ, приуроченный к 35-летию партии. Он заявил, что партия сумела пережить кризис после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2022 г. и сейчас активно развивается, сообщил корреспондент «Ведомостей».

«Партия, конечно, прошла через непростой период после ухода из жизни Жириновского. По честному, вы все помните, что было много разных экспертов, которые говорили, что ЛДПР – это партия одного человека и после ухода из жизни Жириновского она не сможет существовать. Хочу сказать вам слова благодарности и уважения, руководству и активу, что вы смогли преодолеть непростой период. Партия не только не развалилась, но и активно набирает доверие людей», – сказал Кириенко. Он напомнил, что в ходе единого дня голосования в сентябре от партии успешно избрались 1087 кандидатов. Это второй результат после «Единой России», подчеркнул Кириенко.

Кроме того, первый замруководителя администрации президента поблагодорил ЛДПР за помощь участникам спецоперации. Сейчас, по его словам, «крайне важна» консолидация всех сторон. ЛДПР, заключил Кириенко, есть и будет одной из системообразующих «государственно-патриотичеких» сил.

Также Кириенко зачитал поздравление с юбилеем от президента Владимира Путина. Глава государства оценил «твердое стремление ЛДПР отстаивать свои политические идеалы и принципы, ценности патриотизма, сильного и единого государства, права и свободы граждан». Президент отметил, что ЛДПР по праву считается одной из ведущих и ключевых политических сил страны. Напоследок он пожелал успеха партии и заявил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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