Кириенко заявил о преодолении кризиса в ЛДПР после смерти Жириновского

«Партия, конечно, прошла через непростой период после ухода из жизни Жириновского. По честному, вы все помните, что было много разных экспертов, которые говорили, что ЛДПР – это партия одного человека и после ухода из жизни Жириновского она не сможет существовать. Хочу сказать вам слова благодарности и уважения, руководству и активу, что вы смогли преодолеть непростой период. Партия не только не развалилась, но и активно набирает доверие людей», – сказал Кириенко. Он напомнил, что в ходе единого дня голосования в сентябре от партии успешно избрались 1087 кандидатов. Это второй результат после «Единой России», подчеркнул Кириенко.