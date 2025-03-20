«Новые люди» переизбрали председателя и обновили состав центрального совета

Запрос на партию здравого смысла в обществе растет, главное для «Новых людей» сейчас – это совместить рабочие отношения с властью и привлекательность для избирателей, отметил политолог Константин Калачев, который был на съезде: «Присутствие Кириенко, поздравление от Путина, обращение к партии Володина – это сигнал для элит, что власть дает партии зеленый свет». Феномен «Новых людей» заключается в том, что сейчас, в условиях «забетонированности политического процесса, где нет новых фигур, эта партия является единственной «свежей» альтернативой», считает политконсультант Олег Бондаренко, который также посетил мероприятие в «Кибердоме». Если обстановка не изменится, то у «Новых людей» высокие шансы на прохождение в новый созыв Госдумы в 2026 г., прогнозирует он.