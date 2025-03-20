«Новые люди» переизбрали председателя и обновили состав центрального совета

«Новые люди» переизбрали председателя и обновили состав центрального советаПартия состоялась как «конструктивная политическая сила», отметил президент
Единогласным решением (88 делегатов «за») «Новые люди» переизбрали действующего председателя партии Алексея Нечаева, а также расширили состав центрального совета с 11 до 13 человек. Новыми членами руководящего органа стали депутат Госдумы Ярослав Самылин, давно работающий с Нечаевым, и руководитель исполнительного комитета партии Айрат Ахметзянов. Эти решения были приняты на съезде «Новых людей», приуроченном к пятилетию партии, который прошел в «Кибердоме».
В центральный совет переизбраны председатель партии Нечаев, его заместитель Александр Даванков, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, заместители руководителя фракции в нижней палате Сардана Авксентьева и Александр Демин, депутаты Госдумы Антон Ткачев и Сангаджи Тарбаев, а также Дарья Карасева, Артем Соловейчик и бывшие заместители председателя Партии роста Виктор Звагельский и Татьяна Минеева (оба вошли в центральный совет «Новых людей» в 2024 г. после объединения партий). Против предложенных кандидатур никто не высказался.
Приветственное обращение от президента Владимира Путина зачитал делегатам первый заместитель руководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко. Партия состоялась как «конструктивная политическая сила, выражающая интересы значительного количества избирателей», сказано в нем. «Новые люди» демонтируют взвешенный и деловой подход в разработке своих инициатив, а в их основе лежат «традиционные базовые ценности»: любовь к родине, бережное отношение к культуре и народу, говорится в обращении Путина.
От себя Кириенко добавил, что, несмотря на оппозиционность «Новых людей» в некоторых регионах, по всем ключевым вопросам партия выражала солидарность с президентом и поддерживала «судьбоносные решения» для России. По его словам, прохождение партии в Госдуму в 2021 г. стало «небольшим политическим чудом» – тогда, как сказал Кириенко, многие спорили, не станут ли «Новые люди» партией «одного дня».
Но Кириенко констатировал, что партийцы справились с вызовами, и поздравил их с этим. При этом, по его мнению, предстоящие думские выборы в 2026 г. «будут сложнее», потому что в первой федеральной кампании на партию во многом работало само название и никто не спрашивал у депутатов о результатах их работы, а сейчас спрашивать будут. «Вам важно показать результаты работы и при этом суметь не потерять то лицо, которое было сформировано партией», – отметил он.
Следующим зачитали поздравление от председателя правительства Михаила Мишустина. Партийные депутаты активно участвуют в законотворчестве и реализации государственных программ, порядка 50 федеральных законов были приняты с участием «Новых людей», уточняется в обращении премьера. Видеопоздравление «Новым людям» записал и спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Пять лет – небольшой возраст для политики, но вы достигли хороших результатов и стали парламентской партией», – указал он. Всего с 2021 г. «Новые люди» внесли на рассмотрение нижней палаты 380 инициатив, из них 150 были приняты, рассказал он, отметив, что это «хороший показатель».
Кроме этого на съезде презентовали новые проекты, вручили партбилеты. Были на мероприятии и участники спецоперации.
Запрос на партию здравого смысла в обществе растет, главное для «Новых людей» сейчас – это совместить рабочие отношения с властью и привлекательность для избирателей, отметил политолог Константин Калачев, который был на съезде: «Присутствие Кириенко, поздравление от Путина, обращение к партии Володина – это сигнал для элит, что власть дает партии зеленый свет». Феномен «Новых людей» заключается в том, что сейчас, в условиях «забетонированности политического процесса, где нет новых фигур, эта партия является единственной «свежей» альтернативой», считает политконсультант Олег Бондаренко, который также посетил мероприятие в «Кибердоме». Если обстановка не изменится, то у «Новых людей» высокие шансы на прохождение в новый созыв Госдумы в 2026 г., прогнозирует он.
Ранее «Ведомости» писали, что «Новые люди» в 2020 г. появились с согласования внутриполитического блока АП. При этом слова Кириенко, отмечает политолог Дмитрий Еловский, – это признание, что партия заняла свое место в политической системе. «А если послушать Мишустина и Володина, то они четко определяют роль партии: разумные инициативы, посвященные повышению эффективности государства», – отметил он.