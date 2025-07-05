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Владимир Кашин может возглавить Высший совет КПРФ

5 июля пройдет съезд компартии
Евгений Мездриков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Заместитель председателя ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин может возглавить новый руководящий орган партии – Высший совет, он будет создан на съезде КПРФ 5 июля. При этом Кашин оставит пост зампреда, рассказал источник во фракции КПРФ в Госдуме. По его словам, новый орган получит право созывать съезд партии.

Сам Кашин подтвердил «Ведомостям», что Высший совет планируется учредить на съезде. Свое возможное назначение руководителем он не подтвердил, но и не опроверг. Кашин подчеркнул, что состав совета – «дело будущего». «Сегодня никто не будет его формировать. Просто это будет уставная норма, и при необходимости совет будет создан, вот и все», – сказал он «Ведомостям».

О том, что КПРФ на съезде 5 июля создаст новый руководящий орган для опытных сторонников, «Ведомости» писали 2 июля. Высший совет может стать аналогом Госсовета, т. е. советом старейшин. В него могут быть включены советские и российские деятели с большим авторитетом, например, космонавт Светлана Савицкая и бывший зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Николай Сапожников.

Собеседник «Ведомостей» во фракции КПРФ допускает, что в новый руководящий орган будут приглашать партийцев со стажем, которым не нашлось места в органах управления партии.

Также на съезде могут утвердить смену официального названия на «Политическая партия КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации», изберут новый состав руководящих органов партии и председателя КПРФ. По словам первого зампреда партии Юрия Афонина, все региональные отделения единодушно предложили на пост председателя Геннадия Зюганова.

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