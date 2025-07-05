Владимир Кашин может возглавить Высший совет КПРФ

Владимир Кашин может возглавить Высший совет КПРФ5 июля пройдет съезд компартии
Заместитель председателя ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин может возглавить новый руководящий орган партии – Высший совет, он будет создан на съезде КПРФ 5 июля. При этом Кашин оставит пост зампреда, рассказал источник во фракции КПРФ в Госдуме. По его словам, новый орган получит право созывать съезд партии.
Сам Кашин подтвердил «Ведомостям», что Высший совет планируется учредить на съезде. Свое возможное назначение руководителем он не подтвердил, но и не опроверг. Кашин подчеркнул, что состав совета – «дело будущего». «Сегодня никто не будет его формировать. Просто это будет уставная норма, и при необходимости совет будет создан, вот и все», – сказал он «Ведомостям».
О том, что КПРФ на съезде 5 июля создаст новый руководящий орган для опытных сторонников, «Ведомости» писали 2 июля. Высший совет может стать аналогом Госсовета, т. е. советом старейшин. В него могут быть включены советские и российские деятели с большим авторитетом, например, космонавт Светлана Савицкая и бывший зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Николай Сапожников.
Собеседник «Ведомостей» во фракции КПРФ допускает, что в новый руководящий орган будут приглашать партийцев со стажем, которым не нашлось места в органах управления партии.
Также на съезде могут утвердить смену официального названия на «Политическая партия КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации», изберут новый состав руководящих органов партии и председателя КПРФ. По словам первого зампреда партии Юрия Афонина, все региональные отделения единодушно предложили на пост председателя Геннадия Зюганова.