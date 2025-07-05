Владимир Кашин может возглавить Высший совет КПРФ

Сам Кашин подтвердил «Ведомостям», что Высший совет планируется учредить на съезде. Свое возможное назначение руководителем он не подтвердил, но и не опроверг. Кашин подчеркнул, что состав совета – «дело будущего». «Сегодня никто не будет его формировать. Просто это будет уставная норма, и при необходимости совет будет создан, вот и все», – сказал он «Ведомостям».