КПРФ создаст новый руководящий орган для опытных сторонников

При жизни Зюганова никаких других кандидатур на пост лидера КПРФ быть не может, говорит политолог Константин Калачев. «Но партия становится настоящей партией, когда и если переживет своего первого лидера. Самое интересное начнется после Зюганова: либо КПРФ превратится во второе издание «Коммунистов России» и будет с ними бороться за раздел пяти процентов электората, либо обретет второе дыхание», – рассуждает он. За все попытки смещения Зюганова в 1990-е и нулевые он показал, что, по сути, приватизировал КПРФ, отмечает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Возможно, у него не 100% акций, но достаточно, чтобы не уходить без своего желания», – сказал он «Ведомостям».