КПРФ создаст новый руководящий орган для опытных сторонников

КПРФ создаст новый руководящий орган для опытных сторонниковВ переизбрании Зюганова на ближайшем съезде коммунисты не сомневаются
На съезде КПРФ, который состоится 5 июля, будет образован новый партийный орган – Высший совет, сообщил «Ведомостям» источник во фракции КПРФ в Госдуме. Об этом лидер коммунистов Геннадий Зюганов говорил 30 июня на заседании фракции и на президиуме ЦК: он упоминал, что поправками в устав может быть создан новый партийный орган. Это аналог Госсовета, т. е. совет старейшин, говорит собеседник. Состав этого Высшего совета не раскрывался. При этом, как отмечает другой источник во фракции, вероятнее всего, состав будет утверждаться уже пленумом ЦК, не съездом партии.
Попасть в Высший совет смогут советские и российские деятели с большим авторитетом, вроде космонавта Светланы Савицкой (1948 года рождения) и зампредседателя комитета ГД по промышленности Николая Сапожникова (1949 года рождения), поясняет другой источник «Ведомостей». То есть, допускает он, туда будут приглашать как партийцев со стажем, которым не нашлось места в органах управления партии, так и знаковых персонажей, например публициста и писателя Александра Проханова (1938 года рождения).
На съезде также могут утвердить смену официального названия на «Политическая партия КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Это поможет избирателям отличать ее в бюллетенях, отмечает собеседник «Ведомостей».
Помимо этого на съезде изберут новый состав руководящих органов партии, а также председателя КПРФ, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Все региональные отделения единодушно – у нас выписки есть – предложили на пост председателя Геннадия Андреевича Зюганова», – заявил он в ответ на вопрос о том, есть ли альтернативные кандидатуры действующему лидеру. «Никаких интриг нет, все дружно [выбрали кандидатуру], монолитно», – подчеркнул он.
Съезд изберет новый состав центрального комитета и контрольно-ревизионной комиссии. Среди кандидатов в ЦК КПРФ есть в том числе участники спецоперации, сказал «Ведомостям» сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов (КПРФ), отметив, что это «безусловно» является «позитивной тенденцией». «Сегодня в ряды КПРФ активно вступают участники спецоперации: это солдаты и офицеры, для которых честь, справедливость и родина не лозунги, а личный выбор. Они уже доказали свою готовность защищать страну, и именно они становятся новой силой и опорой партии», – отметил сенатор.
Как говорят источники «Ведомостей», близкие к ЦК партии, никаких кадровых сюрпризов в ходе съезда не ожидается. По его завершении будет проведен организационный пленум нового состава ЦК, на котором будет избран открытым голосованием председатель партии, продолжил Афонин. После переизбранный лидер коммунистов предложит кандидатуры заместителей, членов президиума, секретарей. Именно на этом пленуме и может быть рассмотрен состав новой структуры – Высшего совета, говорят собеседники «Ведомостей».
Сейчас проходят заседания кадровой комиссии и президиума центрального комитета, после которых на совещании руководителей делегаций будет сформирован окончательный вариант составов руководящих органов, говорит Афонин. «У нас традиционно где-то на 20% обновление [кадров], ротация», – указал он. Будет одновременно соблюдена преемственность людей, которые создавали коммунистическую партию, и появятся новые молодые кадры, уже успевшие проявить себя, сказал первый зампред ЦК КПРФ. Средний возраст делегатов, которые впоследствии могут стать и членами ЦК КПРФ при наличии таких предложений, – 50–55 лет.
Учитывая, что это будет отчетно-выборный съезд, коммунисты подведут итоги деятельности за последние четыре года и поставят задачи на будущее, добавил Афонин. Ключевой документ, который будет обсуждаться, – политический отчет ЦК КПРФ (о нем «Ведомости» писали 20 июня). Помимо этого КПРФ рассмотрит вопрос, связанный с внесением изменений в устав партии. Основные поправки касаются приведения устава в соответствие с действующим законодательством, пояснил Афонин. Кроме того, съезд даст старт подготовке предвыборной кампании 2026 г., на которую КПРФ пойдет «с понятной, честной и выстроенной программой с достойными кандидатами, с идеями, которые людям близки», добавил Гибатдинов.
При жизни Зюганова никаких других кандидатур на пост лидера КПРФ быть не может, говорит политолог Константин Калачев. «Но партия становится настоящей партией, когда и если переживет своего первого лидера. Самое интересное начнется после Зюганова: либо КПРФ превратится во второе издание «Коммунистов России» и будет с ними бороться за раздел пяти процентов электората, либо обретет второе дыхание», – рассуждает он. За все попытки смещения Зюганова в 1990-е и нулевые он показал, что, по сути, приватизировал КПРФ, отмечает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Возможно, у него не 100% акций, но достаточно, чтобы не уходить без своего желания», – сказал он «Ведомостям».
Но для электората КПРФ важна личность Зюганова, он для них наиболее значимая и авторитетная фигура в политической системе, говорил социолог Денис Волков. По данным ВЦИОМа на 20 июня 2025 г., Зюганову как политику доверяют 33,7% россиян. Это самый высокий рейтинг среди партийных лидеров: председателю «Справедливой России» Сергею Миронову доверяют 30,3% россиян, главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 23,5%, лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 9,9%. Как отмечает политолог Александр Кынев, избиратели Зюганова и КПРФ различаются: лично за главу партии голосуют в первую очередь на периферии, а за партию как таковую – жители городов и интеллигенция. «Зюганов – это воспоминание из 1990-х гг., современная КПРФ гораздо более молодая и городская», – полагает эксперт.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов