КПРФ может изменить юридическое название партии

Это действительно имеет смысл в контексте безоговорочного опознания партии среди других, согласен политконсультант Олег Бондаренко. «Я не вижу никакой принципиальной сложности в смене названия КПРФ. Это узнаваемый бренд, за который голосуют миллионы, бренд, который является вторым по популярности в стране и, очевидно, будет являться еще долгое время. Правда, хотелось бы увидеть обновление и в самом бренде», – говорит он.