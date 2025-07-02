КПРФ может изменить юридическое название партии

КПРФ может изменить юридическое название партииЭто нужно, чтобы противостоять спойлерам, уверены эксперты
На съезде КПРФ 5 июля партия рассмотрит вопрос об изменении официального названия, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к партии. Оно станет двойным: Политическая партия КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации. Это нужно для того, чтобы название партии удобнее считывалось в бюллетене для голосования, добавил собеседник «Ведомостей».
Смена названия необходима, чтобы противостоять партиям-спойлерам, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. Например, Коммунистической партии «Коммунисты России», уточнил он. То есть цель такого решения – закрепить за собой все возможные названия, сказал эксперт «Ведомостям».
Это действительно имеет смысл в контексте безоговорочного опознания партии среди других, согласен политконсультант Олег Бондаренко. «Я не вижу никакой принципиальной сложности в смене названия КПРФ. Это узнаваемый бренд, за который голосуют миллионы, бренд, который является вторым по популярности в стране и, очевидно, будет являться еще долгое время. Правда, хотелось бы увидеть обновление и в самом бренде», – говорит он.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения за 9–15 июня, за КПРФ в ближайшее время проголосовало бы 9,4% избирателей, за ЛДПР – 11,6%. За «Новых людей» отдали бы свой голос 6,6%, за «Справедливую Россию» – 4%. Большинство у «Единой России» – 35,6%.
Отчетно-выборный съезд КПРФ пройдет 5 июля в подмосковном доме отдыха «Снегири». Одной из основных тем станет обсуждение политического доклада ЦК партии (о нем «Ведомости» писали 20 июня).
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов