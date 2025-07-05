Пленум КПРФ переизбрал Зюганова председателем ЦК

Пленум КПРФ переизбрал Зюганова председателем ЦКОб этом «Ведомостям» сообщили два источника
Пленум КПРФ переизбрал лидера партии Геннадия Зюганова председателем ЦК. Решение было принято на XIX съезде КПРФ. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника.
5 июля в Московской области начал работу XIX отчетно-выборный съезд Коммунистической партии РФ. Это первый съезд с 2021 г., на котором проходит обновление руководящих органов партии. Ключевыми вопросами повестки стали: выборы нового состава Центрального комитета (ЦК) КПРФ, внесение изменений в устав, включая корректировку юридического названия партии, создание нового консультативного органа – Высшего совета КПРФ.
С приветствием от имени президента РФ Владимира Путина выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Глава государства отметил вклад партии в защиту социальных прав граждан, поддержку промышленности, сельского хозяйства и науки, а также пожелал съезду плодотворной работы на благо страны.
Затем Зюганов вручил партийные билеты новому пополнению КПРФ и наградил почетных ветеранов партии. С заключительным словом также выступил лидер партии. Он сказал, что КПРФ добилась широкой поддержки трудящихся по всей стране.
Ранее «Ведомости» писали, что в ходе съезда будет создан новый руководящий орган – Высший совет партии. В него могут быть включены советские и российские деятели с большим авторитетом, например космонавт Светлана Савицкая, или знаковые персонажи, такие как писатель и публицист Александр Проханов.