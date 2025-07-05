Внука Зюганова предложили включить в ЦК КПРФ

Внука Зюганова предложили включить в ЦК КПРФПо его словам, партийное повышение не повлияет на планы работать в Мосгордуме
Депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, внука председателя КПРФ Геннадия Зюганова, включат в состав ЦК партии на съезде 5 июля. Такое предложение обсуждалось накануне на пленуме КПРФ, рассказал источник «Ведомостей» во фракции КПРФ в Госдуме.
Леонид Зюганов подтвердил эту информацию «Ведомостям». По его словам, «весь нынешний состав ЦК посчитал, что это правильное решение». Политик сообщил, что у него есть ряд идей и проектов, которые он «вместе со своими товарищами» хотел бы реализовать. Он отметил, что это перемещение в партийной вертикали не повлияет на его депутатский статус. «Надо понимать, что я депутат Московской городской думы и из думы никуда не собираюсь. <…> Те слухи, которые есть вокруг моего включения в ЦК, что я иду в Госдуму и кого-то буду смещать, все это беспочвенно», – подчеркнул Зюганов.
Также он напомнил, что у него есть нагрузка и в Московском городском комитете КПРФ, который и предложил ввести его в ЦК. Зюганов – секретарь горкома по информационным технологиям и развивает в том числе мобильное приложение «КПРФ ID», созданное для привлечения избирателей. Как обещал в октябре 2024 г. первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, к 2026 г. его скачают 10 млн человек. В «КПРФ ID» публикуются партийные новости и планы, авторизованные пользователи могут оставить обращения.
Ранее источники «Ведомостей» не исключали, что в 2026 г. Зюганов будет избираться в Госдуму от Москвы.
Зюганов дважды избирался в Мосгордуму с 2014 г., возглавляет комиссию по науке и промышленности. До своего избрания работал помощником экс-руководителя фракции КПРФ в столичном парламенте Андрея Клычкова (сейчас – губернатор Орловской области). В 2023 г. Зюганов участвовал в выборах мэра Москвы и занял второе место, получив 265 374 голосов (8,11%).
5 июля проходит съезд КПРФ. На нем произойдет ротация руководящих органов партии, будет избран председатель Центрального комитета. Кроме того, как писали «Ведомости», на съезде планируется создать новый руководящий орган – Высший совет партии. Его может возглавить зампред ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.