Внука Зюганова предложили включить в ЦК КПРФ

Леонид Зюганов подтвердил эту информацию «Ведомостям». По его словам, «весь нынешний состав ЦК посчитал, что это правильное решение». Политик сообщил, что у него есть ряд идей и проектов, которые он «вместе со своими товарищами» хотел бы реализовать. Он отметил, что это перемещение в партийной вертикали не повлияет на его депутатский статус. «Надо понимать, что я депутат Московской городской думы и из думы никуда не собираюсь. <…> Те слухи, которые есть вокруг моего включения в ЦК, что я иду в Госдуму и кого-то буду смещать, все это беспочвенно», – подчеркнул Зюганов.