Экс-губернатору Ярославской области могут предложить вернуться в «Единую Россию»Анатолий Лисицын способен принести дополнительные голоса в протестном регионе на выборах в Госдуму
«Единая Россия» (ЕР) заинтересована в возвращении в свои ряды бывшего губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына, который с 2021 г. представляет ярославский одномандатный округ в Госдуме и состоит во фракции «Справедливой России» (СР). Об этом «Ведомостям» сообщили два члена фракции партии власти в Ярославской областной думе. По словам одного из них, Лисицыну предлагали «громко выйти из СР» взамен на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы от ЕР по ярославскому округу в 2026 г. «Он, похоже, не собирается пока, либо несолидный проситель был – видимо, регионального уровня», – уточнил собеседник. Другой источник в курсе такого плана, но не исключает, что «сам Анатолий Иванович может такие слухи распространять».
Лисицын сообщил «Ведомостям», что предложений о сотрудничестве от других партий не получал. Собеседник «Ведомостей» в руководстве ЕР сказал «Ведомостям», что не слышал о партийных планах вернуть экс-губернатора Ярославской области. Телефон председателя совета регионального отделения СР Анатолия Грешневикова был отключен. Секретарь бюро совета регионального отделения партии Анатолий Каширин сказал «Ведомостям», что не в курсе ситуации.
Кандидатом ЕР в депутаты Госдумы от другого одномандатного округа в Ярославской области (от него избран Грешневиков) – ростовского – в 2026 г. может стать депутат областной Думы Максим Вахруков (старший сын другого экс-губернатора Ярославской области, начальника управления президента России по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова и брат замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова), говорят собеседники «Ведомостей». Еще одним претендентом на выдвижение от этого округа единоросс называет коллегу по фракции в Ярославской областной думе, директора по развитию кофе-цикорного комбината «Аронап» Сергея Соколова. Другой собеседник во фракции ЕР допускает, что Соколов может быть выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы по списку.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу ярославского регионального отделения партии.
«Первый губернатор Ярославской области в истории новой России», как себя называет Лисицын, работал на этом посту с 1991 по 2007 г., затем заседал в пятом созыве Госдумы, с 2011 по 2018 г. был сенатором. Вышел из ЕР в марте 2020 г. В июне 2020 г. вступил в СР, от которой в том же году был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы на довыборах по ярославскому одномандатному округу (вакансия появилась в связи с переходом единоросса Александра Грибова на должность замруководителя аппарата правительства РФ). Победу тогда одержал выдвинутый ЕР олимпийский чемпион 1992 г. по хоккею, председатель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко. Спустя год Лисицын взял реванш, а бессменный депутат Госдумы Грешневиков победил в ростовском округе, и, таким образом, СР забрала оба округа в Ярославской области. Список СР в 2021 г. в Ярославской области поддержали 19,2% избирателей (3-е место после ЕР и КПРФ), что позволило справороссам получить еще один мандат, который достался народному артисту России Николаю Бурляеву.
Лисицын – фигура самодостаточная и даже если он останется в СР, то имеет достаточно высокие шансы на переизбрание, говорит политтехнолог Петр Быстров. По его мнению, в возвращении экс-губернатора больше заинтересована ЕР, нежели он сам: «Партия получит в своих рядах достаточно рейтинговую фигуру, которая сможет принести дополнительные голоса партии». «В то же время в составе ЕР Лисицыну будет существенно проще переизбраться, так что [в случае возвращения экс-губернатора в партию власти] выиграют обе стороны», – считает Быстров. Лисицын, несмотря на возраст (78 лет), имеет электоральный рейтинг и никогда далеко не уходил от партийной линии ЕР, говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. «Можно предположить, что руководство ЕР будет готово пойти на вариант возвращения Лисицына, чтобы сократить затраты на кампанию и иметь защищенный округ в своем кармане без крупных пакетных одолжений для СР», – сказал он «Ведомостям».
Отношения Лисицына с СР никогда не были гладкими, потому что в своей победе в 2021 г. он опирался на собственный электоральный ресурс и прежние связи с главами местного самоуправления и тяготился ограничениями, связанными с партийной дисциплиной, вспоминает политюрист Олег Захаров, возглавлявший тогда избирком Ярославской области. «В этом смысле он достаточно самостоятельная политическая фигура и может менять партийную принадлежность, не опасаясь потери электората, потому что его избиратели голосуют лично за него, а не за партию <...> Лисицын вполне может вести самостоятельную игру, в том числе меняя партию, тем более что в его риторике никогда не было откровенно оппозиционных нарративов, его политические взгляды вполне подходят и для умеренной парламентской оппозиции, и для партии власти», – сказал эксперт «Ведомостям».