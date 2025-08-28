Экс-губернатору Ярославской области могут предложить вернуться в «Единую Россию»

«Первый губернатор Ярославской области в истории новой России», как себя называет Лисицын, работал на этом посту с 1991 по 2007 г., затем заседал в пятом созыве Госдумы, с 2011 по 2018 г. был сенатором. Вышел из ЕР в марте 2020 г. В июне 2020 г. вступил в СР, от которой в том же году был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы на довыборах по ярославскому одномандатному округу (вакансия появилась в связи с переходом единоросса Александра Грибова на должность замруководителя аппарата правительства РФ). Победу тогда одержал выдвинутый ЕР олимпийский чемпион 1992 г. по хоккею, председатель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко. Спустя год Лисицын взял реванш, а бессменный депутат Госдумы Грешневиков победил в ростовском округе, и, таким образом, СР забрала оба округа в Ярославской области. Список СР в 2021 г. в Ярославской области поддержали 19,2% избирателей (3-е место после ЕР и КПРФ), что позволило справороссам получить еще один мандат, который достался народному артисту России Николаю Бурляеву.