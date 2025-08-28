Чем грозит запуск механизма возвращения санкций СБ ООН против Ирана

«Евротройка» представляет часть подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или «ядерная сделка») 2015 г. Всего подписантов СВПД шесть: пять постоянных членов СБ ООН, включая Россию, КНР и США, а также Германия. Фактически СВПД перестал работать после выхода оттуда США в 2018 г., при первом сроке президента Дональда Трампа, первым пытавшегося после этого запустить также механизм snapback. В конце июля 2025 г. Лондон, Париж и Берлин пригрозили Тегерану способствовать возобновлению санкций в середине июля после приостановки его сотрудничества с МАГАТЭ после воздушных ударов Израиля и США по его ядерной, ракетной и другой инфраструктуре с 13 по 24 июня.