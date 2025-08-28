Чем грозит запуск механизма возвращения санкций СБ ООН против Ирана«Евротройка» использует последний шанс для давления на ядерную программу Тегерана
Великобритания, Франция и Германия («евротройка») запустили механизм snapback, возвращающий отмененные в 2015 г. «ядерной сделкой» санкции против Ирана. Решение объясняется прекращением переговоров по возможной новой «ядерной сделке» и прекращением сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное тремя европейскими странами в Совет Безопасности ООН.
В документе, с которым ознакомилось агентство, говорится, что механизм возвращения санкций необходимо запустить до 18 октября, когда истекает срок действия содержащей эту возможность резолюции 2231 СБ ООН.
Накануне Россия предложила участникам соглашения продлить срок действия резолюции 2231 СБ ООН еще на шесть месяцев до 18 апреля 2026 г. Это, по словам постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, даст пространство для поиска дипломатического решения в данном вопросе. Москва в январе 2025 г. подписала с Тегераном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Одним из обязательств соглашения является отказ от помощи агрессии третьей страны. Иранский парламент ратифицировал документ 11 июня – за три дня до начала израильских бомбежек.
Первым о намерениях «евротройки» утром 28 августа сообщило американское издание Axios. Якобы эта информация была доведена Великобританией, Францией и Германией до госсекретаря США Марко Рубио. При этом, по данным Reuters, представители Франции, Великобритании и Германии заявили Рубио, что все же надеются на взятие Ираном «обязательств по своей ядерной программе к концу сентября». До этого, 27 августа, Associated Press узнало, что Иран и страны «евротройки» не смогли договориться о предотвращении возобновления санкций по итогам переговоров в Женеве.
«Евротройка» представляет часть подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или «ядерная сделка») 2015 г. Всего подписантов СВПД шесть: пять постоянных членов СБ ООН, включая Россию, КНР и США, а также Германия. Фактически СВПД перестал работать после выхода оттуда США в 2018 г., при первом сроке президента Дональда Трампа, первым пытавшегося после этого запустить также механизм snapback. В конце июля 2025 г. Лондон, Париж и Берлин пригрозили Тегерану способствовать возобновлению санкций в середине июля после приостановки его сотрудничества с МАГАТЭ после воздушных ударов Израиля и США по его ядерной, ракетной и другой инфраструктуре с 13 по 24 июня.
Решение о запуске snapback – показатель безрезультативности переговоров «евротройки» с Ираном, говорит старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. По его словам, в иранском военно-политическом истеблишменте шли дебаты между сторонниками продолжения диалога с Западом по иранской ядерной программе и его противниками: «Решение о возобновлении санкций ООН против Исламской Республики говорит о победе последних в этом споре».
Тем не менее возобновление санкций ООН не приведет к полному прекращению переговоров по иранской ядерной программе, уверен Сажин. «Эти санкции наложатся на действующие ограничения, что потенциально окажет негативный эффект на экономику Ирана. Но snapback носит больше политический характер, так как за время экономических рестрикций Тегеран научился их обходить и, скорее всего, ряд государств продолжат сотрудничать с Исламской Республикой», – добавил эксперт.
Кроме того, полагает востоковед, в ответ на санкции Иран пока вряд ли станет выходить из ДНЯО, как грозился ранее: «Это сулит новые риски для Тегерана, в том числе новый вооруженный конфликт с Израилем при поддержке США».
При этом о реальном положении дел на объектах иранской ядерной программы, включая пораженные, может знать только достаточно узкий круг лиц внутри Ирана, отмечает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. В ходе бомбежек иранской ядерной программе был нанесен значительный ущерб, но она далеко не уничтожена, полагает он.
«Споры о степени ущерба на подземных заводах по обогащению урана в Фордо и Натанзе продолжаются. Фордо находится на глубине порядка 100 м в горной породе. У Ирана были и запасы центрифуг для обогащения, комплектующих к ним и технологии для создания новых мощностей. Сохранились и запасы обогащенного урана, включая порядка 400 кг урана с весьма высоким уровнем обогащения – порядка 60% по изотопу U235», – говорит Лямин.
Хотя в МАГАТЭ призвали не считать данные их комиссий и расчетов по обогащению урана поводом для июньских бомбежек, в Иране считают, что отныне имеют основание не доверять этой организации, заключил эксперт. Впрочем, в конце августа, по сообщению российского постпреда при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, МАГАТЭ возобновило работу на построенной при помощи России единственной АЭС Ирана – Бушерской.