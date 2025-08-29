Израиль впервые провел десантную операцию в пригороде Дамаска

Теоретически ради нормализации отношений с Израилем в Дамаске могут отказаться от части своей территории, допускает Садыгзаде. Новые сирийские власти заинтересованы в стабилизации ситуации на внешнем контуре, чтобы полностью сосредоточиться на решении внутренних проблем, замечает эксперт. «Без этого им будет сложно консолидировать власть, а страна рискует снова расколоться. Очевидно, что у Сирии сейчас нет ресурсов и возможностей для ответных действий против Израиля: в этом их не поддержит ни Турция, ни тем более страны Персидского залива», – отметил эксперт.