Израиль впервые провел десантную операцию в пригороде Дамаска

Израиль впервые провел десантную операцию в пригороде ДамаскаЭто произошло, несмотря на переговоры с новым правительством
Впервые после прихода к власти в Сирии вооруженной оппозиции израильская армия в ночь на 28 августа провела десантную операцию в пригороде Дамаска. Атака последовала спустя сутки после воздушного налета ВВС Израиля в этом районе, в результате которого погибли по меньшей мере шесть сотрудников сирийских так называемых сил безопасности, передают агентство SANA и сирийское государственное телевидение El Ekhbariya. За несколько дней до этого временный президент арабской республики Ахмед аш-Шараа на встрече с представителями региональных СМИ сообщал о серьезном прорыве в выработке нового двустороннего соглашения о безопасности с Израилем.
Как пишет Al Jazeera со ссылкой на источники, во время операции четыре израильских вертолета высадили несколько десятков спецназовцев на стратегической высоте Джебель-Манеа в 13 км к юго-западу от Дамаска, где они при поддержке двух истребителей провели рейд и через два часа покинули место высадки. По их данным, ранее в этом районе размещалась база ПВО Ирана, но она была уничтожена сразу после падения режима Башара Асада в начале декабря 2024 г.
По данным Сирийского центра мониторинга по правам человека (SOHR), на момент начала израильской операции в этом районе мог находиться склад боеприпасов ливанской шиитской группировки «Хезболла», которая в период гражданской войны сражалась на стороне Асада. Reuters со ссылкой на источники писал, что в пригороде Дамаска могла остаться боевая техника проиранских ополчений, при этом присутствие нового сирийского режима в этом районе было лишь символическим. А источник AFP предположил, что израильтяне нанесли удар по одному из военных зданий 44-й дивизии сирийской армии в районе Аль-Кисва.
Атака израильтян последовала на следующий день после того, как вооруженные сторонники аш-Шараа обнаружили в пригороде сирийской столицы некие устройства для слежки и прослушивания, но, когда они попытались их обезвредить, последовал авиаудар израильских беспилотников. По данным El Ekhbariya, воздушный налет произошел с целью заблокировать доступ к этому району, тем не менее подразделениям сирийцев удалось уничтожить часть израильских систем, а также забрать тела своих погибших.
Впоследствии МИД Сирии назвал атаку израильских ВВС по территории арабской республики серьезным нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности страны. Кроме того, Дамаск обвинил Израиль в «проведении агрессивной политики, направленной на подрыв региональной стабильности».
Представители Израиля пока не комментировали это сообщение. Однако сразу после этой операции в Сирии министр обороны страны Исраэль Кац на своей странице в Х написал, что израильские военные «действуют на всех фронтах днем и ночью ради безопасности Израиля», без уточнения деталей.
Эти события произошли на фоне продолжающихся сирийско-израильских переговоров о выработке нового соглашения о безопасности, которое предполагает возможный вывод израильских войск из буферной зоны в сирийской части Голанских высот, куда они зашли в декабре 2024 г.
С момента падения власти Асада Израиль ранее ограничивался лишь воздушными ударами по целям в глубине Сирии. В частности, во время вооруженного столкновения между отрядами бедуинов при поддержке так называемых сил безопасности режима и ополчениями друзов в провинции Эс-Сувейда с 12 по 21 июля израильские ВВС атаковали здания и объекты сирийского министерства обороны в Дамаске и его пригородах.
Израиль нанес превентивный удар по Сирии, чтобы не позволить силам нового режима укрепиться и впоследствии представлять угрозу еврейскому государству, говорит президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Несмотря на двусторонние контакты, израильское руководство не доверяет новым сирийским властям, поэтому эти атаки соответствуют этой логике, добавил эксперт.
Теоретически ради нормализации отношений с Израилем в Дамаске могут отказаться от части своей территории, допускает Садыгзаде. Новые сирийские власти заинтересованы в стабилизации ситуации на внешнем контуре, чтобы полностью сосредоточиться на решении внутренних проблем, замечает эксперт. «Без этого им будет сложно консолидировать власть, а страна рискует снова расколоться. Очевидно, что у Сирии сейчас нет ресурсов и возможностей для ответных действий против Израиля: в этом их не поддержит ни Турция, ни тем более страны Персидского залива», – отметил эксперт.
По мнению эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, Израиль под прикрытием США пытается создать на юге Сирии оккупационную зону, чтобы вскоре в провинции Эс-Сувейда создать свое марионеточное государство друзов. При этом Дамаск осведомлен о планах израильского командования, но он пока не имеет ресурсов этому противостоять, как и вступать в споры с Белым домом, поскольку опасаются возвращения санкций, уверен эксперт.
В этом контексте, продолжает Семенов, у сирийских властей остается две опции: либо они идут по пути прямой конфронтации с Израилем, что чревато возобновлением западных санкций и, возможно, убийством высшего сирийского руководства, либо мобилизуют местные племена на борьбу с еврейским государством, но формально без прямого содействия Дамаска.