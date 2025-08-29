В США начали проверку «Википедии»Сторонники Дональда Трампа хотят побороть там антисемитизм и «прокремлевскую пропаганду»
Комитет палаты представителей США по надзору и правительственной реформе инициировал расследование «попыток иностранных служб и частных лиц в академических институтах, поддерживаемых за счет средств американских налогоплательщиков, влиять на общественное мнение в США». Об этом в специальном письме заявили председатель комитета республиканец Джеймс Коммер и глава подкомитета по вопросам кибербезопасности, информационных технологий и правительственных инноваций республиканка Нэнси Мэйс. Послание было адресовано Мариане Искандер, директору фонда Wikimedia, на платформе которого работает сайт онлайн-энциклопедии «Википедия».
Чиновники запросили у ресурса документы и переписки, касающиеся конкретных пользователей, числящихся в качестве добровольных редакторов, которые нарушили правила «Википедии». Кроме того, членам комитета интересны данные о практиках самой платформы по профилактике и борьбе с такими нарушениями.
«В многочисленных исследованиях и докладах освещались попытки манипулировать информацией <...> для пропаганды, направленной на западную аудиторию», – говорится в письме Коммера и Мэйс. В качестве примера таких исследований республиканцы упоминают доклад Антидиффамационной лиги (произраильская НПО) о наличии в «Википедии» антиизраильских и антиеврейских нарративов. Другой доклад, которым республиканцы обосновывают свое расследование, был опубликован Atlantic Council (организация признана нежелательной в России) и касается «агентов национальных государств», которые якобы «делают уязвимыми западную аудиторию перед прокремлевской и антизападной повесткой» посредством ИИ-инструментов.
В связи с этим конгрессмены требуют передать в комитет не позднее 10 сентября несколько видов информации, включая записи, сообщения или анализ, относящиеся к возможной координации в академических институтах или другим организованным усилиям по редактированию контента или влиянию на него, которые могут нарушать политику «Википедии». Кроме того, затребован любой анализ в отношении методов манипулирования или предвзятости, связанных с антисемитизмом.
Пресс-секретарь Wikimedia подчеркнул, что организация получила и рассматривает комитетский запрос: «Мы рады возможности ответить на вопросы комитета и обсудить важность обеспечения целостности информации на нашей платформе».
В ноябре представитель МИД России Мария Захарова заявила, что статьи на исторические и политические темы в «Википедии» зачастую ангажированы, написаны с прозападной точки зрения.
«Википедия» – это инструмент США по формированию картины мира, тут не должно быть заблуждений по поводу того, что ее создают бесконтрольно, говорит исполнительный директор АНО «Колаборатория» Мария Базлуцкая. Эксперт отмечает, что Вашингтон начал более усиленно контролировать дискурс в интернете еще в президентство Барака Обамы (2009–2017).
В 2011 г. был создан Центр стратегических контртеррористических коммуникаций (Center for Strategic Counterterrorism Communications), напомнила Базлуцкая: «Ведется борьба с антиамериканскими, а с 2016 г. с не соответствующими американским нарративами, поэтому требование проверить собственный же инструмент влияния – «Википедию» – в данной ситуации вполне закономерен». Но сейчас, отмечает эксперт, у США возникли сложности в контроле за нарративами из-за иностранных социальных сетей и ИИ-моделей, где распространяются всевозможные идеи. Они с этим активно борются – создают инструменты для анализа данных в госдепартаменте и других структурах с целью усиления контроля за повесткой. В своих социальных сетях также работает цензура (в меньшей степени в X), которая автоматизируется с помощью ИИ.
«Википедия» не первый раз подвергается критике за политическую предвзятость. Причем претензии поступали от представителей как либерального сообщества (в значительной степени симпатизирующего демократам), так и консервативного (симпатизирующего республиканцам) в США. Например, еще в июне 2024 г. считающийся более консервативным Манхэттенский институт политических исследований опубликовал доклад, согласно которому публикации на платформе с большей вероятностью вызывают негативное отношение к терминам, представляющим правую политическую идеологию, чем к их левым аналогам.
Политолог-американист Малек Дудаков согласен, что в целом англоязычный сегмент «Википедии» очень предвзят в отношении республиканцев. «Одно расследование здесь вряд ли может решить существующие проблемы», – подчеркнул эксперт. По его мнению, республиканцы могли бы надавить на спонсоров платформы. Дудаков добавил, что «Википедия» является очень важным источником информации для алгоритмов ИИ. «Соответственно, те люди, которые сами не ищут информацию, получают ее изначально предвзятой. Поэтому в случае нынешних действий республиканцев очевидно стремление повлиять на те данные, которые появляются в публичном доступе и могут в дальнейшем менять настрой американского электората», – резюмировал Дудаков.