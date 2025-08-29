В США начали проверку «Википедии»

В 2011 г. был создан Центр стратегических контртеррористических коммуникаций (Center for Strategic Counterterrorism Communications), напомнила Базлуцкая: «Ведется борьба с антиамериканскими, а с 2016 г. с не соответствующими американским нарративами, поэтому требование проверить собственный же инструмент влияния – «Википедию» – в данной ситуации вполне закономерен». Но сейчас, отмечает эксперт, у США возникли сложности в контроле за нарративами из-за иностранных социальных сетей и ИИ-моделей, где распространяются всевозможные идеи. Они с этим активно борются – создают инструменты для анализа данных в госдепартаменте и других структурах с целью усиления контроля за повесткой. В своих социальных сетях также работает цензура (в меньшей степени в X), которая автоматизируется с помощью ИИ.