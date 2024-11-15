Владимир Медейко : «Мы не считаем «Википедию» нашим конкурентом»

«Мы не считаем «Википедию» нашим конкурентом»Гендиректор «Рувики» о сравнении проекта с международной интернет-энциклопедией и планах по развитию
В октябре 2024 г. стало известно, что правительство решило передать команде российской интернет-энциклопедии «Рувики» все наработанные материалы государственного портала АНО «Большая российская энциклопедия» (БРЭ; работал с 2019 г.). И это было довольно неожиданным решением, даже для самих создателей проекта «Рувики», который начал работу буквально за несколько месяцев до этого.
«Рувики» завершила бета-тестирование в январе 2024 г., но о планах по ее запуску было объявлено еще в мае 2023 г., во время активного обсуждения в СМИ возможной блокировки международной интернет-энциклопедии «Википедия». Гендиректором организации стал Владимир Медейко, экс-руководитель некоммерческого партнерства «Викимедиа ру», которое занималось развитием русскоязычного сегмента «Википедии», но прекратило свою работу в России в 2023 г.
В интервью «Ведомостям» Медейко рассказал о том, каковы были предпосылки для запуска «Рувики» и на каком этапе сейчас находится передача материалов БРЭ, а также поделился планами по развитию проекта.