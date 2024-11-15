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Владимир Медейко : «Мы не считаем «Википедию» нашим конкурентом»

Гендиректор «Рувики» о сравнении проекта с международной интернет-энциклопедией и планах по развитию
Дмитрий Игнатьев
Виталий Крюков
Гендиректор «Рувики» Владимир Медейко/ Максим Стулов / Ведомости

В октябре 2024 г. стало известно, что правительство решило передать команде российской интернет-энциклопедии «Рувики» все наработанные материалы государственного портала АНО «Большая российская энциклопедия» (БРЭ; работал с 2019 г.). И это было довольно неожиданным решением, даже для самих создателей проекта «Рувики», который начал работу буквально за несколько месяцев до этого.

«Рувики» завершила бета-тестирование в январе 2024 г., но о планах по ее запуску было объявлено еще в мае 2023 г., во время активного обсуждения в СМИ возможной блокировки международной интернет-энциклопедии «Википедия». Гендиректором организации стал Владимир Медейко, экс-руководитель некоммерческого партнерства «Викимедиа ру», которое занималось развитием русскоязычного сегмента «Википедии», но прекратило свою работу в России в 2023 г.

В интервью «Ведомостям» Медейко рассказал о том, каковы были предпосылки для запуска «Рувики» и на каком этапе сейчас находится передача материалов БРЭ, а также поделился планами по развитию проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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