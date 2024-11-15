Владимир Медейко : «Мы не считаем «Википедию» нашим конкурентом»

«Рувики» завершила бета-тестирование в январе 2024 г., но о планах по ее запуску было объявлено еще в мае 2023 г., во время активного обсуждения в СМИ возможной блокировки международной интернет-энциклопедии «Википедия». Гендиректором организации стал Владимир Медейко, экс-руководитель некоммерческого партнерства «Викимедиа ру», которое занималось развитием русскоязычного сегмента «Википедии», но прекратило свою работу в России в 2023 г.