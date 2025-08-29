КПРФ намерена бороться с «Единой Россией» повышением явки

КПРФ намерена бороться с «Единой Россией» повышением явкиС помощью мобилизации своих сторонников партия надеется привести на участки 70% избирателей
По мнению КПРФ, в случае, если в ходе выборов 2025 г. удастся достичь явки в 70–80%, «Единая Россия» не сможет добиться высоких результатов за счет применения своего ресурса и дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, выступая на Всероссийском партийном собрании. Явка в ЕДГ-2024 стала рекордной с 2013 г. и составила 47,1%. В 2023 г. она равнялась 45,65%.
Зампред ЦК Дмитрий Новиков предложил свой вариант мобилизации электората и получения новых сторонников – необходимо рассказывать о том, с какими сложностями сегодня сталкиваются политические силы при ведении предвыборной работы. «Без этого люди просто не будут знать, какие идиотские, драконовские ограничения есть для участия в политической работе сегодня. Это добавит нам число сторонников», – убежден он.
По словам сенатора от «Единой России» Сергея Перминова, такое высказывание со стороны КПРФ – это «своеобразная попытка оправдать свои недоработки». «Это как искать ответ на вопрос: «Что тяжелее – тонна чугуна или ваты?». Правильный ответ: они весят одинаково – 1000 кг. Так и с рейтингом поддержки партии: 10% поддержки, как в случае с КПРФ, это всегда 10%», – заявил он «Ведомостям».
Естественная явка на местных и региональных выборах без яркой повестки вряд ли может доходить до 70–80%, говорит политолог Константин Калачев: «Такие цифры явки сейчас, напротив, свидетельствуют об управляемом голосовании. Рост естественной явки на выборах заксобраний или местных выборах создает для оппозиции коридор дополнительных возможностей. Но обеспечивает ее не только повышенная активность оппозиции, но и высокий антирейтинг партии власти. А «Единой России» в последние годы от него удалось избавиться».
Достижение заявленной явки возможно только в двух случаях: если есть реальная конкуренция или если «Единая Россия» приведет весь лояльный электорат, говорит политолог Дмитрий Еловский. «Первого не наблюдается ни в одном регионе, кроме, пожалуй, Иркутской области. Да и там у [бывшего губернатора, депутата Госдумы от КПРФ] Сергея Левченко нет нужных ресурсов для того, чтобы навязать борьбу», – оценил он. Для реальной мобилизации избирателей и повышения явки коммунистам необходимо «разгонять протест до максимума и вести своего избирателя буквально за руку на участки».
КПРФ в текущем электоральном цикле столкнулась в том числе с обысками и арестами. В конце июля сотрудники центра «Э» (подразделение по борьбе с экстремизмом) регионального УМВД России провели обыск в липецком обкоме компартии, изъяв компьютеры, флешки, документы и макеты. По итогам всех мероприятий 8 августа Советский райсуд Липецка оштрафовал второго секретаря местного обкома КПРФ Сергея Токарева на 25 000 руб. за нарушение порядка организации митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Токарев встречался с избирателями во дворе жилого дома, не известив заблаговременно о том, что планируется митинг.
О липецком кейсе высказался и председатель КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, он обо всех фактах «травли» доложил в администрацию президента, где его заверили, что будут приняты «соответствующие меры». Лидер КПРФ даже предложил фракциям Госдумы создать комиссию, которая проверила бы «такую раскольническую деятельность» в условиях спецоперации. Следующий выпуск газеты липецкий обком будет печатать в Воронеже, потому что местная типография расторгла с коммунистами договор, посетовал Новиков.
Сложности были у КПРФ и в Ленинградской области: в конце июля полиция составила административный протокол за нарушение порядка распространения агитационных материалов на кандидата от КПРФ, муниципального депутата Колтушского городского поселения Ларису Мухину (ст. 5.12 КоАПа). Рассказы о том, что коммунистам вставляют палки в колеса, должны подчеркнуть оппозиционный характер партии, но этим можно не только привлечь, но и оттолкнуть от выборов тех, кто и так сомневается в честности этого процесса, предупреждает Калачев.