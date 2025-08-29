КПРФ намерена бороться с «Единой Россией» повышением явки

Достижение заявленной явки возможно только в двух случаях: если есть реальная конкуренция или если «Единая Россия» приведет весь лояльный электорат, говорит политолог Дмитрий Еловский. «Первого не наблюдается ни в одном регионе, кроме, пожалуй, Иркутской области. Да и там у [бывшего губернатора, депутата Госдумы от КПРФ] Сергея Левченко нет нужных ресурсов для того, чтобы навязать борьбу», – оценил он. Для реальной мобилизации избирателей и повышения явки коммунистам необходимо «разгонять протест до максимума и вести своего избирателя буквально за руку на участки».