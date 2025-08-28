Паслер-врач, «Чебурек-кинг» и другие продукты нейросетей в агитации

В то же время простота генерации контента создала у некоторых штабов соблазн делать с ее помощью неофициальные ролики в поддержку кандидатов, отмечает Захаров: «Такие материалы выпускались и раньше в сером формате. Это казалось легким способом обойти запреты на агитацию, но в последнее время все чаще появляются случаи штрафов за подобный креатив, потому что соцсети обязали идентифицировать пользователей и в конечном счете виновных вполне можно привлечь к административной ответственности – было бы желание». Хотя самому кандидату такие материалы нельзя вменить в вину, шлейф от подобной активности в интернете может оказать ему медвежью услугу, не говоря уже о том, что конкуренты могут быстро переснять похожие сюжеты, заложив в них негативный для кандидата контент, добавляет юрист: «Подобные битвы компроматов в бумажном формате мы наблюдали в 2000-е гг., и уже тогда быстро стало ясно, что их эффективность невелика. Значимого влияния на победу кандидата они почти не оказывают».