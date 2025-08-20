Минцифры предложило пять основных принципов регулирования ИИ

В июле Центробанк представил кодекс этики в сфере разработки и применения ИИ на финансовом рынке. В нем также заложены пять принципов – человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками. Представитель ЦБ говорил, что регулятор сформирует позицию по концепции после того, как получит на рассмотрение ее актуальную версию. Сейчас регулятор предлагает мягкое регулирование применения ИИ на финансовом рынке.