Минцифры предложило пять основных принципов регулирования ИИ
Будущая концепция регулирования искусственного интеллекта (ИИ) может включить пять основных принципов. Это следует из проекта документа, который есть в распоряжении «Ведомостей».
Согласно концепции, в основу будущего регулирования должны быть положены:
человекоориентированный подход;
доверенность технологий;
принцип технологического суверенитета;
уважение автономии и свободы воли человека;
запрет на причинение вреда человеку и недопущение антропоморфизации («очеловечения») технологий.
Представитель Минцифры уточнил «Ведомостям», что сейчас проект проходит экспертное обсуждение и консультации с представителями индустрии и отраслей, в которых активно внедряются ИИ-технологии. По итогам консультаций документ будет направлен на межведомственное согласование.
В разработке концепции участвовало экспертное сообщество АНО «Цифровая экономика», рассказал директор направления «Искусственный интеллект» организации Евгений Осадчук. По его словам, основной принцип при регулировании нейросетей – это создание условий, при которых ИИ-технологии смогут развиваться без избыточных барьеров и с четкими правилами, защищающими интересы общества.
В июле Центробанк представил кодекс этики в сфере разработки и применения ИИ на финансовом рынке. В нем также заложены пять принципов – человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками. Представитель ЦБ говорил, что регулятор сформирует позицию по концепции после того, как получит на рассмотрение ее актуальную версию. Сейчас регулятор предлагает мягкое регулирование применения ИИ на финансовом рынке.