Дмитрий Козак рассматривается на пост полпреда президента на Северо-Западе

Рассмотрение представлений о кандидатуре Краснова на пост председателя ВС, а Гуцана – на пост генпрокурора, может пройти в Совете Федерации (СФ) в один день, говорит собеседник «Ведомостей». По словам председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко, пока президент не сообщил о своих решениях, обсуждать их рано. «Документы по перечисленным вопросам (о назначении генпрокурора и председателя ВС. – «Ведомости») я не видел и сказать когда они будут в повестке пленарного заседания не могу», – сказал он «Ведомостям». Первое пленарное заседание Совета Федерации состоится 24 сентября. «Никаких других решений пока не было», – отметил он.