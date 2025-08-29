Дмитрий Козак рассматривается на пост полпреда президента на Северо-Западе

Дмитрий Козак рассматривается на пост полпреда президента на Северо-ЗападеПерестановки могут произойти в сентябре в связи с возможным переходом Александра Гуцана в Генпрокуратуру
Одним из кандидатов на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) стал заместитель руководителя администрации президента (АП) Дмитрий Козак. Об этом «Ведомостям» сказали три источника – два, близких к АП, и один, близкий к полпредству в СЗФО. Еще двое говорят о том, что сейчас обсуждается возможный уход Козака из АП.
При этом все собеседники подчеркивают, что Козак – один из ближайших соратников главы государства, поэтому решение по нему будет принимать лично президент. «Поэтому пока рано точно говорить, куда президент может его направить [если примет соответствующее решение]», – считает один из собеседников.
«Мы же никогда кадровые гадания не комментируем», – ответил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пост полпреда в СЗФО может освободиться из-за того, что нынешний полпред Александр Гуцан может возглавить Генпрокуратуру, где он работал до 2018 г. Об этом со ссылкой на источники писал «Коммерсантъ». Эту же информацию подтверждают и источники «Ведомостей».
Пост генпрокурора может освободиться после того, как председателем Верховного суда (ВС) станет нынешний генпрокурор Игорь Краснов. Председатель Высшей квалификационной коллегия судей Николай Тимошин 25 августа сообщил, что заявление на должность главы ВС подал Краснов. В тот же день рано утром он сдал экзамен на должность судьи.
Рассмотрение представлений о кандидатуре Краснова на пост председателя ВС, а Гуцана – на пост генпрокурора, может пройти в Совете Федерации (СФ) в один день, говорит собеседник «Ведомостей». По словам председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко, пока президент не сообщил о своих решениях, обсуждать их рано. «Документы по перечисленным вопросам (о назначении генпрокурора и председателя ВС. – «Ведомости») я не видел и сказать когда они будут в повестке пленарного заседания не могу», – сказал он «Ведомостям». Первое пленарное заседание Совета Федерации состоится 24 сентября. «Никаких других решений пока не было», – отметил он.
Человек, работающий на должности полпреда в СЗФО, должен быть в хороших отношениях с влиятельными в регионе элитными группами, считает собеседник, близкий к полпредству в СЗФО. Нужна ли этим группам сильная фигура на позиции полпреда и как с ней работать – вопрос, рассуждает собеседник. Но аппаратная сила Козака прежде всего в том, что он давно, со времен петербургской мэрии, работает с президентом, отмечает человек, близкий к АП.
Важно, замечает один из источников «Ведомостей», что будет с должностью заместителя руководителя АП в случае перехода Козака на новое место работы. По словам двух собеседников, вероятнее всего, эта вакансия будет просто закрыта. Но возможны и другие варианты, рассуждает один из источников.
В случае ухода Козака и перестановок в администрации могут быть подписаны и документы о создании нового управления в подчинении первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко. «Ведомости» писали об этом 5 августа. С высокой долей вероятности в новое управление будет «преобразовано» нынешнее управление по приграничному сотрудничеству. Формально упраздняется одно управление и создается новое. Так было, к примеру, после инаугурации президента в 2024 г., когда вместо ликвидированного управления президента по обеспечению деятельности Госсовета было создано два новых – управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета и управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
Козак закончил Ленинградский госуниверситет. В 1980-е он работал в Ленинградской прокуратуре, затем в мэрии Санкт-Петербурга. После назначения Владимира Путина на пост премьер-министра стал руководителем аппарата правительства, затем был замруководителя и первым замруководителя АП. В 2004 г. недолго был вновь руководителем аппарата правительства. Но в тот же год стал полпредом президента в Южном федеральном округе, где проработал до 2007 г. Затем год возглавлял Министерство регионального развития. С 2008 по 2020 гг. был вице-премьером, а в 2020 г. стал замруководителя АП.
Сейчас в АП Козак курирует два управления – управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и управление по приграничному сотрудничеству. С начала этого года часть полномочий стала переходить от Козака к Кириенко. В частности, Кириенко стал курировать в АП кроме внутренней политики и интернета еще и отношения с Абхазией, Южной Осетией, Молдавией, Приднестровьем, Арменией, писали «Ведомости». Один из собеседников поясняет, что сотрудники внутриполитического блока Кремля и сотрудники управлений в подчинении Козака вместе работают над поставленными задачами, но основная работа все-таки ведется «внутриполом».
Такое назначение позволило бы Козаку выйти из политической тени, где он пребывал последние годы, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Хотя активно влиять на политические процессы в регионах ему будет трудно – для этого не хватит налаженных связей в местных элитах», – считает эксперт.
Козак периодически актуализировался в повестке СЗФО – например, в 2011 г. возглавлял список «Единой России» по Санкт-Петербургу на выборах в Госдуму, напоминает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Отчасти это возможное назначение размораживает его публичную карьеру. В целом это будет знак, что Козак не забыт и его карьера продвигается – по крайней мере, горизонтально», – считает Виноградов, напоминая, что Козак уже был полпредом в ЮФО.
Часто после должностей полпредов карьера политиков обрывается или затихает, вроде бывших полпредов в СЗФО Николая Цуканова, в УрФО – Игоря Холманских и др., отмечает Виноградов: «Сама по себе должность полпреда публичности не гарантирует. Но все же в случае назначения по своему статусу Козак будет находиться на уровне сегодняшнего полпреда №1 [по Дальневосточному федеральному округу] Юрия Трутнева».