В администрации президента могут создать новое управление

О том, что в Кремле обсуждаются возможные изменения, связанные с новыми полномочиями Кириенко на «внешнем контуре», «Ведомости» писали в мае 2025 г. Тогда источники рассказывали о трех вариантах действий. В качестве основного варианта они называли создание нового управления, которое бы занималось новыми задачами. Также источники не исключали создания новых департаментов в структуре действующих управлений внутриполитического блока под руководством Кириенко. Последний же вариант заключался в передаче Кириенко части управлений от заместителя руководителя АП Дмитрия Козака – к примеру, управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами или управление по приграничному сотрудничеству. Вопросами внешней политики в Кремле занимаются эти подразделения и одноименное управление, за которое отвечает помощник президента Юрий Ушаков. При этом один из собеседников говорит, что управление по внешней политике предстоящие перемены не затронут.