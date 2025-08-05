В администрации президента могут создать новое управление

В администрации президента могут создать новое управлениеПод кураторством Сергея Кириенко оно будет заниматься взаимодействием на внешнем направлении
На Старой площади фактически определились со структурными изменениями, которые произойдут в связи с новыми полномочиями первого заместителя руководителя администрации президента (АП) Сергея Кириенко, выяснили «Ведомости». В частности, может появиться новое управление АП, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга, рассказали шесть источников «Ведомостей», близких к АП. Изменения могут произойти в августе-сентябре, говорят собеседники «Ведомостей». Один из источников рассказывает, что создание управления уже находится в завершающей стадии. Другой добавляет, что решения ожидаются до конца года.
Один из собеседников «Ведомостей», близких к АП, говорит, что управление будет заниматься в первую очередь «гуманитарным сотрудничеством» с другими странами. Еще один поясняет, что в задачи новой структуры будет входить также продвижение «мягкой силы». Внутриполитический блок будет вовлечен в контур этой работы во многом потому, что Россия готова оказывать ряду стран содействие в деле государственного строительства, добавляет еще один человек, близкий к АП. Говорить о работе со всеми зарубежными странами неуместно, отметил один из источников «Ведомостей».
Кто возглавит новое подразделение кремлевской администрации, источники не говорят, но, как заметил один из них, это будет человек с опытом работы в том числе со сложными государственными проектами. Под кураторство Кириенко может перейти также управление президента по приграничному сотрудничеству – возможно, с последующим переименованием, допускает один из собеседников «Ведомостей». Другой источник говорит, что такая возможность обсуждается и что, вероятно, именно на базе этого управления будет создано новое с более широким функционалом. Источники оговариваются, что новое управление означает новые штатные единицы и обновление кадров.
О том, что в Кремле обсуждаются возможные изменения, связанные с новыми полномочиями Кириенко на «внешнем контуре», «Ведомости» писали в мае 2025 г. Тогда источники рассказывали о трех вариантах действий. В качестве основного варианта они называли создание нового управления, которое бы занималось новыми задачами. Также источники не исключали создания новых департаментов в структуре действующих управлений внутриполитического блока под руководством Кириенко. Последний же вариант заключался в передаче Кириенко части управлений от заместителя руководителя АП Дмитрия Козака – к примеру, управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами или управление по приграничному сотрудничеству. Вопросами внешней политики в Кремле занимаются эти подразделения и одноименное управление, за которое отвечает помощник президента Юрий Ушаков. При этом один из собеседников говорит, что управление по внешней политике предстоящие перемены не затронут.
Определенные нюансировки в АП все время происходят, сказал в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о возможном перераспределении полномочий между Козаком и Кириенко: «Администрация [президента] – это же подвижный механизм достаточно. Поэтому да, действительно, разные вопросы на каких-то стадиях могут передаваться от одного [заместителя руководителя АП] к другому».
«Ведомости» также направили запрос Пескову о том, действительно ли в АП создадут новое управление.
Существует объективная потребность в активизации работы АП на внешнеполитическом направлении, полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Будет логичным, если ряд перспективных геополитических задач будут собраны воедино для выстраивания целостной политики». «Речь [в случае со странами Юга] идет про передачу опыта суверенного развития и государственного строительства», – говорит директор Центра изучения Африки факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Маслов.
Перед новым управлением в случае его создания могут стоять разные задачи, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: например, предъявлять внутренней аудитории тезис об экспансии России на международной арене. Кроме того, управление может стать каналом альтернативной информации о содержании международных процессов, полагает Виноградов, хотя «каналы нередко транслируют одну картину».
Сейчас Кириенко курирует четыре управления АП: по внутренней политике, по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по общественным проектам, а также по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
Новые задачи перед внутриполитическим блоком Кремля были поставлены с конца 2024 – начала 2025 г., когда Кириенко начал курировать отношения с Абхазией, Южной Осетией, Молдавией, а также Арменией и непризнанным Приднестровьем. Раньше за эти направления в АП отвечал Козак. Первым направлением «на внешнем треке», которое доверили Кириенко вместо Козака, стал Донбасс еще весной 2022 г. После начала спецоперации именно внутриполитический блок занимался подготовкой проходивших 23–27 сентября 2022 г. референдумов в четырех регионах.
В подготовке материала участвовал Владимир Кулагин