ФОМ: более 80% россиян доверяют и положительно оценивают работу Путина

Схожие данные приводит и аналитический центр ВЦИОМ. По его подсчетам за период с 18 по 24 августа, доверие к Путину выражают 80,2% граждан (+1 п. п. за неделю), а его работу одобряют 77,5% (+1 п. п.). Уровень поддержки Мишустина и правительства составил 51,7% и 51,6% соответственно. При этом рейтинг партий ощутимо отличается от данных ФОМа: «Единая Россия» получила бы 34,2% голосов, ЛДПР – 11%, КПРФ – 9,4%, «Новые люди» – 7,6%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,7%. Аналитики опросили методом телефонного интервью выборку из 1600 жителей РФ старше 18 лет.