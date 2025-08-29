Газета
Главная / Политика /

ФОМ: более 80% россиян доверяют и положительно оценивают работу Путина

Более половины жителей страны также считают работу правительства и премьера Мишустина успешной
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а 81% положительно оценивает его деятельность на посту главы государства. Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 22 по 24 августа.

По данным аналитиков, 81% опрошенных заявили, что Путин «скорее хорошо» справляется с обязанностями президента, тогда как 6% выразили противоположное мнение. Доверие президенту подтвердили 80% граждан, недоверие высказали 9%.

Отдельно респонденты оценили работу правительства и премьер-министра Михаила Мишустина. Так, 55% считают, что кабмин «скорее хорошо» работает, а 22% – «скорее плохо». Положительно о работе премьера высказались 57% россиян, недовольны его деятельностью 10%.

ФОМ также поинтересовался электоральными предпочтениями. Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 43% респондентов проголосовали бы за «Единую Россию», 9% – за ЛДПР, 7% – за КПРФ, 4% – за «Справедливую Россию» и 3% – за «Новых людей». Социологи проводили интервью по месту жительства людей среди выборки из 1500 жителей страны в 97 населенных пунктах РФ.

Схожие данные приводит и аналитический центр ВЦИОМ. По его подсчетам за период с 18 по 24 августа, доверие к Путину выражают 80,2% граждан (+1 п. п. за неделю), а его работу одобряют 77,5% (+1 п. п.). Уровень поддержки Мишустина и правительства составил 51,7% и 51,6% соответственно. При этом рейтинг партий ощутимо отличается от данных ФОМа: «Единая Россия» получила бы 34,2% голосов, ЛДПР – 11%, КПРФ – 9,4%, «Новые люди» – 7,6%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,7%. Аналитики опросили методом телефонного интервью выборку из 1600 жителей РФ старше 18 лет.

На прошлой неделе Путину, по данным ФОМа, доверяли 80% опрошенных россиян. Одобрение его работе на посту высказали 82% участников опроса. По информации ВЦИОМа, на вопрос о доверии президенту 79,2% опрошенных ответили положительно. А показатель одобрения деятельности составлял 76,5%.

