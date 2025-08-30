2 мая 2024 г. бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 г. было акцией устрашения, спланированной Киевом во главе с занимавшим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым. Он утверждал, что в обсуждении, в том числе, принял участие Парубий. Он также был среди тех, кто обеспечивал доставку исполнителей.