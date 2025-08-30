Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кем был убитый во Львове экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий

Нападавший пока не найден, в городе введен план «Перехват»
Ведомости
ТАСС
ТАСС

30 августа во Львове был убит бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Что о нем известно – в материале «Ведомостей».

Парубий родился 31 января 1971 г. в Червонограде Львовской области УССР. Окончил исторический факультет Львовского государственного университета имени И. Франко и аспирантуру на кафедре политологии и социологии Национального университета «Львовская политехника».

Был депутатом Верховной рады нескольких созывов с 2007 по 2019 г. Спикером парламента с 2016 по 2019 г., до этого с 2014 г. – первым вице-спикером. С 27 февраля 2014 г. по 7 августа того же года был секретарем СНБО. Принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013-2014 гг.

В октябре 2023 г. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения Парубию и бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе в 2014 г. По сведениям ведомства, не позднее 14 апреля 2014 г. они проголосовали «за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны». В том же году подконтрольные обвиняемым боевики осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР.

Во Львове убили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия

Общество

16 ноября 2023 г. МВД России объявило Парубия в розыск по статье УК РФ. По какой именно статье разыскивался экс-спикер Верховной рады, в базе данных ведомства не раскрывалось.

2 мая 2024 г. бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 г. было акцией устрашения, спланированной Киевом во главе с занимавшим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым. Он утверждал, что в обсуждении, в том числе, принял участие Парубий. Он также был среди тех, кто обеспечивал доставку исполнителей.

30 августа 2025 г. Парубий был убит во Львове. Он скончался на месте в результате стрельбы. Нападавший пока не найден, правоохранители работают над установлением личности стрелка и его местонахождения. По данным украинских СМИ, убийство совершил курьер. Журналист Виталий Глагола со ссылкой на правоохранителей заявил, что в Парубия выстрелили восемь раз. После этого нападавший скрылся на электровелосипеде. Во Львове введен план «Перехват».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных