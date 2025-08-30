Кем был убитый во Львове экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий

Кем был убитый во Львове экс-спикер Верховной рады Андрей ПарубийНападавший пока не найден, в городе введен план «Перехват»
30 августа во Львове был убит бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Что о нем известно – в материале «Ведомостей».
Парубий родился 31 января 1971 г. в Червонограде Львовской области УССР. Окончил исторический факультет Львовского государственного университета имени И. Франко и аспирантуру на кафедре политологии и социологии Национального университета «Львовская политехника».
Был депутатом Верховной рады нескольких созывов с 2007 по 2019 г. Спикером парламента с 2016 по 2019 г., до этого с 2014 г. – первым вице-спикером. С 27 февраля 2014 г. по 7 августа того же года был секретарем СНБО. Принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013-2014 гг.
В октябре 2023 г. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения Парубию и бывшему генпрокурору Украины Олегу Махницкому в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе в 2014 г. По сведениям ведомства, не позднее 14 апреля 2014 г. они проголосовали «за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны». В том же году подконтрольные обвиняемым боевики осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР.
16 ноября 2023 г. МВД России объявило Парубия в розыск по статье УК РФ. По какой именно статье разыскивался экс-спикер Верховной рады, в базе данных ведомства не раскрывалось.
2 мая 2024 г. бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 г. было акцией устрашения, спланированной Киевом во главе с занимавшим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым. Он утверждал, что в обсуждении, в том числе, принял участие Парубий. Он также был среди тех, кто обеспечивал доставку исполнителей.
30 августа 2025 г. Парубий был убит во Львове. Он скончался на месте в результате стрельбы. Нападавший пока не найден, правоохранители работают над установлением личности стрелка и его местонахождения. По данным украинских СМИ, убийство совершил курьер. Журналист Виталий Глагола со ссылкой на правоохранителей заявил, что в Парубия выстрелили восемь раз. После этого нападавший скрылся на электровелосипеде. Во Львове введен план «Перехват».