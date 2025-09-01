Сергей Кириенко стал куратором нового управления в администрации президента

Сергей Кириенко стал куратором нового управления в администрации президентаТеперь он отвечает за пять подразделений администрации
Президент Владимир Путин 29 августа подписал указ о мерах по оптимизации своей администрации. Указ упразднил два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами (возглавляет Игорь Маслов) и управление по приграничному сотрудничеству (возглавляет Алексей Филатов). Оба управления курировались замруководителя администрации президента (АП) Дмитрием Козаком. Вместо этих двух управлений в структуре АП появилось новое – по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
В указе говорится, что руководитель АП Антон Вайно в течение трех месяцев должен представить на утверждение проект положения о новом управлении и провести необходимые организационно-штатные мероприятия. Работники двух упраздненных управлений до завершения соответствующих организационно-штатных мероприятий продолжают исполнение своих служебных обязанностей.
Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству будет курировать первый замруководителя АП Сергей Кириенко, заявил «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Продолжается совершенствование работы администрации президента», – сказал Песков.
О том, что в АП обсуждают структурные изменения в связи с новыми полномочиями Кириенко, «Ведомости» сообщали в мае. Тогда собеседники, близкие к АП, говорили о нескольких вариантах – создании нового «политического управления» под кураторством Кириенко, передаче одного из управлений, которые работают на «внешнем треке» и которые подчинялись Козаку, или создании департаментов в управлениях внутриполитического блока.
До нынешней оптимизации Кириенко курировал четыре управления – по внутренней политике (УВП), по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (УМА), по общественным проектам (УОП), а также по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
В августе «Ведомости» сообщали, что в АП будет создано новое управление под кураторством Кириенко, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга. Тогда один из собеседников пояснял, что в задачи структуры будет входить продвижение мягкой силы. А другой говорил, что ряду стран «Россия готова оказывать содействие в деле государственного строительства», поэтому управление будет находиться в ведении куратора внутренней политики.
Начальник управления пока не определен, сказал Песков «Ведомостям». Несколько источников «Ведомостей», близких к АП, говорили, что на должность обсуждались кадры из «политических управлений» – к примеру, референт УВП Борис Чернышев, давно работающий с начальником управления Андреем Яриным, или руководитель одного из департаментов УМА Андрей Клюзов. Однако собеседники оговариваются, что эти чиновники, скорее всего, не будут назначены на пост начальника нового управления.
Не исключен вариант «внешнего» для АП человека, говорил один из источников «Ведомостей». «На должность начальника управления нужна все же политическая фигура», – пояснял один из собеседников. По словам одного из источников, человек на этой должности должен иметь возможность выстроить качественную работу с Кириенко. Впрочем, из руководителей управлений, которые курирует Кириенко, прежде работали в его подчинении только Александр Харичев (УМА) и Сергей Новиков (УОП).
Новое управление под кураторством Кириенко понадобилось, поскольку с начала 2025 г. он стал отвечать в АП за отношения с Абхазией. Затем он также стал курировать отношения с Молдавией, Приднестровьем, Арменией, писали «Ведомости». Несколько собеседников рассказывали, что поставленными задачами занимались сотрудники УВП, УМА и УОП. Раньше в АП это направление курировал Козак и два подразделения в его подчинении, которые были упразднены указом президента.
«Ведомости» 29 августа писали, что Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Эта должность может освободиться, если действующий полпред в СЗФО Александр Гуцан перейдет на должность генпрокурора, а нынешний генпрокурор Игорь Краснов возглавит Верховный суд. Рассмотрение представлений по должности нового председателя суда и генпрокурора может пройти 24 сентября в Совете Федерации.
Новое управление создано для повышения эффективности работы государства на внешнем контуре, полагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его мнению, упразднение предыдущих подразделений не означает, что они не справлялись с поставленными задачами. «Управление будет заниматься повышением эффективности во взаимодействии со странами в первую очередь ближнего зарубежья», – сообщил он «Ведомостям».
Можно предположить, что речь идет о консолидации всей работы на этом направлении в рамках единого центра компетенций, которым должно стать новое управление, заявил «Ведомостям» политолог Константин Костин. С административной точки зрения произошло объединение двух управлений, отмечает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Команда Кириенко продемонстрировала стиль управления, который импонирует президенту – и технологичностью, и результативностью, продолжает президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
В АП все реорганизации посвящены одной цели – совершенствованию работы по обеспечению деятельности главы государства и контроля за исполнением его решений, говорит Костин. Международная обстановка и подходы к партнерам на международной арене меняются, поэтому есть изменения подходов и к соседним государствам, добавляет Притчин. «У Кириенко есть уже очевидная история успеха [на приграничном направлении] – это досрочные выборы президента Абхазии [в феврале – марте 2025 г.]. И я думаю, что именно этот успешный опыт и предполагается тиражировать далее в отношениях с другими странами», – полагает Минченко.