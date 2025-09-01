Сергей Кириенко стал куратором нового управления в администрации президента

Новое управление под кураторством Кириенко понадобилось, поскольку с начала 2025 г. он стал отвечать в АП за отношения с Абхазией. Затем он также стал курировать отношения с Молдавией, Приднестровьем, Арменией, писали «Ведомости». Несколько собеседников рассказывали, что поставленными задачами занимались сотрудники УВП, УМА и УОП. Раньше в АП это направление курировал Козак и два подразделения в его подчинении, которые были упразднены указом президента.