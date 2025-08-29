В АП появится управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству

Один из источников «Ведомостей», близких к АП, говорил, что управление будет заниматься в первую очередь «гуманитарным сотрудничеством» с другими странами. Еще один пояснял, что в задачи новой структуры будет входить также продвижение «мягкой силы». Внутриполитический блок будет вовлечен в контур этой работы во многом потому, что Россия готова оказывать ряду стран содействие в деле государственного строительства, добавил еще один человек, близкий к АП.