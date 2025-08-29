В АП появится управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству

В АП появится управление по стратегическому партнерству и сотрудничествуЛиквидированы два других подразделения администрации
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах дальнейшей оптимизации структуры администрации главы государства. Об этом говорится в соответствующем документе.
Путин постановил образовать в составе администрации управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Кроме того, упразднены управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Упраздненные управления курировались в администрации президента замруководителя Дмитрием Козаком. «Ведомости» писали 29 августа, что Козак стал одним из кандидатов на пост полпреда в Северо-западном федеральном округе.
Управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами возглавлял Игорь Маслов. Подразделение занималось обеспечением деятельности главы государства по развитию международных связей. Управлением по приграничному сотрудничеству руководил Алексей Филатов. Среди его задач были обеспечение деятельности главы государства по вопросам приграничного сотрудничества на европейском направлении, координация деятельности органов власти разного уровня и информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента по вопросам в ведении управления.
Своим указом Путин также поручил руководителю АП Антону Вайно в течение трех месяцев представить на утверждение проект положения о новом управлении, а также провести необходимые организационно-штатные мероприятия.
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с вопросом о том, кто будет курировать новое управление – первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, Козак или кто-то еще.
5 августа «Ведомости» писали, что на Старой площади фактически определились со структурными изменениями. Тогда собеседники газеты рассказали, что может появиться новое управление АП, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга, это управление будет курировать Кириенко.
Один из источников «Ведомостей», близких к АП, говорил, что управление будет заниматься в первую очередь «гуманитарным сотрудничеством» с другими странами. Еще один пояснял, что в задачи новой структуры будет входить также продвижение «мягкой силы». Внутриполитический блок будет вовлечен в контур этой работы во многом потому, что Россия готова оказывать ряду стран содействие в деле государственного строительства, добавил еще один человек, близкий к АП.