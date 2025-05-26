Во внутриполитическом блоке Кремля обсуждают возможные изменения

Во внутриполитическом блоке Кремля обсуждают возможные измененияОни связаны с его новыми задачами на «внешнем контуре»
В блоке первого заместителя руководителя администрации президента (АП) Сергея Кириенко обсуждают возможные изменения, связанные с появлением у него новых задач «на внешнем контуре», выяснили «Ведомости». Рассматриваются разные варианты перераспределения полномочий от заместителя руководителя АП Дмитрия Козака, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и четыре собеседника, близких к Старой площади. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что вопросы «могут передаваться от одного [заместителя руководителя АП] к другому».
Последние месяцы все в ожидании того, как будет устроена структура блока, говорят четыре источника «Ведомостей». Один из вариантов – это создание нового «политического» управления в ведении Кириенко, которое бы занималось задачами на внешнеполитическом контуре, отмечают двое собеседников. Правда, напоминает один из них, обычно изменения в структуре АП происходят сразу после президентских выборов (в последний раз в 2024 г.). Хотя прежде бывали и исключения.
Второй вариант заключается в том, что к четырем курируемым Кириенко управлениям Кремля могут добавить одно или два управления АП, которые сейчас и так «работают на внешнем треке». Обсуждались варианты передачи управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и управления президента по приграничному сотрудничеству (о функционале этих управлений – см. врез), говорят трое собеседников «Ведомостей». Сейчас за них отвечает заместитель руководителя АП Дмитрий Козак. По словам одного из источников, речь идет, вероятней всего, об управлении по приграничному сотрудничеству.
Чем занимаются управления Козака
Третий вариант, и на данном этапе наиболее реалистичный, говорят три собеседника «Ведомостей», – это создание новых департаментов в структуре действующих управлений внутриполитического блока, которые будут заниматься новыми темами, перешедшими сейчас к Кириенко. Пока окончательно новая структура неизвестна, замечают собеседники: «Все в ожидании». Впрочем, такие вопросы решаются на самом высоком уровне, отмечают источники «Ведомостей».
«Определенные какие-то нюансировки все время происходят, – заявил «Ведомостям» Песков, отвечая на вопрос, правда ли происходит перераспределение полномочий между Козаком и Кириенко. – Администрация [президента] – это же подвижный механизм достаточно. Поэтому да, действительно, разные вопросы на каких-то стадиях могут передаваться от одного [заместителя руководителя АП] к другому». Отвечая на вопрос о кураторстве управлений, Песков сказал, что «пока [перераспределения] не было»: «Если будет, то мы проинформируем».
Сейчас под кураторством Кириенко четыре подразделения АП: управление президента по внутренней политике (УВП), управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (УМА), управление по общественным проектам (УОП), а также управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи (ИКТ). Первые три непосредственно занимаются разными политическими вопросами в стране. Если в структуре Кириенко появятся новые департаменты, то, скорее всего, они будут либо в УВП, либо в УМА, говорит один из источников, поскольку именно их в первую очередь коснулись новые задачи.
Перемены в АП 2024 года
Новые задачи перед внутриполитическим блоком Кремля были поставлены с конца 2024 – начала 2025 г. Сначала Кириенко стал курировать отношения с Абхазией, где проходили президентские выборы (см. «Ведомости» от 3 марта). Кроме того, он начал курировать и отношения с Южной Осетией, Молдавией, а также непризнанным Приднестровьем (см. «Ведомости» от 20 марта). Этим направлением, в частности, в первую очередь занималось управление по приграничному сотрудничеству. Но сейчас задачи по нему выполняют также УВП и УМА, говорят собеседники «Ведомостей». Позже Кириенко стал курировать в АП и отношения с Арменией (см. «Ведомости» от 30 апреля).
Аналогичных полномочий у Владислава Суркова или Вячеслава Володина, которые отвечали за внутреннюю политику во время работы в Кремле, не было. Сурков начал отвечать за Украину и приграничье не в статусе первого заместителя руководителя АП (1999–2012 гг.), а в статусе помощника президента (2013–2020 гг.). Володин такими вопросами вовсе в АП не занимался.
Первым направлением «на внешнем треке», который доверили Кириенко вместо Козака, стал Донбасс (весной 2022 г.). После начала спецоперации именно внутриполитический блок занимался подготовкой проходивших 23–27 сентября 2022 г. референдумов в четырех регионах, которые затем вошли в состав России, а сам Кириенко регулярно посещает эти территории.
Новые полномочия показывают усиление аппаратного статуса Кириенко, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Вопрос в том, что будет считаться KPI – победы на выборах пророссийских сил или присутствие в этих странах, которое тоже может интерпретироваться как победа, рассуждает эксперт.
«Международные вопросы находятся в некотором кризисе: популярная на стыке 2000–2010 гг. концепция «мягкой силы» неформально отброшена как «пораженческая». Конфликт с Украиной создал элементы вакуума вокруг России на постсоветском пространстве, – отмечает он. – Поэтому если основной задачей является присутствие, иногда ассистирование на выборах, то здесь легче говорить об успехе».