Во внутриполитическом блоке Кремля обсуждают возможные изменения

Новые задачи перед внутриполитическим блоком Кремля были поставлены с конца 2024 – начала 2025 г. Сначала Кириенко стал курировать отношения с Абхазией, где проходили президентские выборы (см. «Ведомости» от 3 марта). Кроме того, он начал курировать и отношения с Южной Осетией, Молдавией, а также непризнанным Приднестровьем (см. «Ведомости» от 20 марта). Этим направлением, в частности, в первую очередь занималось управление по приграничному сотрудничеству. Но сейчас задачи по нему выполняют также УВП и УМА, говорят собеседники «Ведомостей». Позже Кириенко стал курировать в АП и отношения с Арменией (см. «Ведомости» от 30 апреля).