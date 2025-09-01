Аресты чиновников во время избирательных кампаний стали более интенсивными

Аресты чиновников во время избирательных кампаний стали более интенсивнымиВ условиях «сплочения вокруг флага» это практически не окажет влияния на итоги выборов
Единый день голосования – 2025 приближается на фоне высокой активности правоохранительных органов в отношении коррупционных проявлений со стороны региональных чиновников. Громкими уголовными делами и арестами чиновников сопровождаются кампании в Брянской, Владимирской, Курской, Новгородской, Челябинской областях, где предстоят выборы разного уровня – от муниципальных до губернаторских. Последним резонансным событием стало уголовное дело в отношении мэра Владимира Дмитрия Наумова, арестованного 28 августа по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Чиновник, назначенный на этот пост в 2022 г. (ранее Наумов был главой Гороховецкого района Владимирской области), был задержан за две недели до выборов в совет народных депутатов Владимира.
Тренд на приграничье
Подобные случаи были и раньше, но в 2025 г. правоохранительные органы более интенсивно возбуждают уголовные дела против чиновников в предвыборных регионах, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Они иногда берут паузу в моменты неопределенности (в 2020 г. – пандемия COVID-19, в 2022 г. – начало спецоперации на Украине) и набирают силу, когда можно не переживать относительно морального климата и устойчивости элит. Чаще аресты – выше риск попадания на выборные регионы», – отмечает он.
По мнению политолога Александра Немцева, силовики не отталкиваются от политического контекста, а действуют «при наличии соответствующего материала». Виноградов считает, что в последнее время правоохранители «меньше синхронизируются с политической логикой и не особенно замечают проведение выборов». Высокие результаты местных выборов не входят в KPI правоохранительных органов, отметил он.
Политолог Александр Кынев фиксирует особое внимание правоохранительных органов к приграничным регионам. В Белгородской, Брянской и Курской областях расследуются уголовные дела о масштабных хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Во всех этих субъектах запланированы выборы регионального уровня: жители Белгородчины будут выбирать депутатов областной думы, Брянщины и Курщины – губернаторов. Летом, в частности, были арестованы заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, брянский вице-губернатор Николай Симоненко и врио замглавы Курской области Владимир Базаров, до февраля 2025 г. работавший на аналогичной должности в правительстве Белгородчины. «Есть общий уклон на решение проблем силовым путем», – констатирует Кынев.
Иногда могут быть и сигналы отдельным губернаторам и их командам, накладывающиеся по времени на выборы, говорит Виноградов. По его мнению, так это выглядит в Новгородской области (по делу о получении особо крупной взятки были арестованы зампред правительства Станислав Шульцев и глава минтранса Константин Куранов), а также в Курской. «Хотя в последнем случае есть стремление публично контратаковать и интерпретировать недавний арест как «белгородский след», а не как сигнал [врио губернатора Курской области Александру] Хинштейну», – уточнил глава «Петербургской политики».
Борьба с коррупцией по расписанию
Аресты и уголовные дела в отношении чиновников мало влияют на проходящие в регионах кампании, так как фигуранты не являются кандидатами, отмечает Кынев. С ним согласен глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко, «исходя из того что кампании идут в срежиссированном плановом формате». «Публично-политический дискурс вторичен, а борьба с коррупцией – по расписанию. Раньше в целом не было такой массовости посадок, но не то чтобы перед выборами их стало больше, просто везде активность растет, в том числе и в предвыборных регионах», – считает он.
В 20-м рейтинге глав регионов «Госсовет 2.0», составленном «Минченко консалтингом», высокая активность силовиков называется одним из структурных факторов, которые определяют характер региональной политики в текущем избирательном цикле и негативно сказываются на политической устойчивости губернаторов. Упоминаются, в частности, задержания региональных чиновников в Белгородской, Брянской, Новгородской, Новосибирской, Херсонской областях и др.
С одной стороны, государство и общество заинтересованы, чтобы борьба с коррупцией шла непрерывно, с другой – аресты высокопоставленных чиновников негативно влияют на мотивацию некоторых лоялистских групп, говорит президент ФоРГО Константин Костин. «В то же время сегодня, в условиях новой нормальности и консолидации вокруг флага, на результатах провластных кандидатов это не скажется. Учитывая преимущество в рейтинговых показателях, которое есть на сегодняшний день», – заключил политический эксперт.
Прежде проблема арестов чиновников несла в себе угрозу дезорганизации избирательной кампании, так как оппозиция вела себя более активно и могла перехватить инициативу, но с началом спецоперации она стала действовать гораздо более осторожно, говорит политолог Алексей Макаркин. «Если в прежней парадигме арест мэра перед выборами был событием, которое может изменить характер избирательной кампании, то сейчас и. о. мэра доведет дело до конца. Никто этим не воспользуется всерьез, и пройдет, скорее всего, инерционное голосование», – сказал он «Ведомостям». По мнению эксперта, оппозиция работает со своими нишевыми электоратами, которые и так за нее проголосуют, и они вряд ли серьезно расширятся в результате арестов.