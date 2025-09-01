Аресты чиновников во время избирательных кампаний стали более интенсивными

Прежде проблема арестов чиновников несла в себе угрозу дезорганизации избирательной кампании, так как оппозиция вела себя более активно и могла перехватить инициативу, но с началом спецоперации она стала действовать гораздо более осторожно, говорит политолог Алексей Макаркин. «Если в прежней парадигме арест мэра перед выборами был событием, которое может изменить характер избирательной кампании, то сейчас и. о. мэра доведет дело до конца. Никто этим не воспользуется всерьез, и пройдет, скорее всего, инерционное голосование», – сказал он «Ведомостям». По мнению эксперта, оппозиция работает со своими нишевыми электоратами, которые и так за нее проголосуют, и они вряд ли серьезно расширятся в результате арестов.