Как думские партии агитируют на выборах 2025 года

Лейтмотив кандидатов от «Новых людей» (НЛ) – пришло время «новых», пояснили «Ведомостям» в пресс-службе. Символом партии стал «слоняра» («наш слон/слоняра» – это комплиментарное выражение в отношении «своего» человека»). Кандидаты от НЛ активно используют образы слонов – и в агитации, и «в поле». Один из наиболее ярких примеров – кампания в Новосибирской области (пройдут выборы в заксобрание, в горсовет Новосибирска и ряд муниципальных кампаний): там «Новые люди» выдвигаются под лозунгом «Время слонов». На одном из анимационных баннеров в Новосибирске представлен по центру вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, возглавляющий партийный список в области, по бокам от него – кандидаты в депутаты заксобрания Илья Поляков и Дарья Карасева.