Как думские партии агитируют на выборах 2025 года

Как думские партии агитируют на выборах 2025 годаКампания идет по инерционному сценарию и вынужденно возвращается к офлайновым форматам
На следующей неделе в России пройдет Единый день голосования (ЕДГ): в ряде регионов выборы продлятся три дня и начнутся уже 12 сентября, но основной день голосования назначен на 14 сентября.
Единороссы за порядок
Лозунги у кандидатов в главы субъектов от ЕР разнятся. Например, в Свердловской области врио губернатора Денис Паслер агитирует за себя так: «Паслер – СВОй губер»; в Новгородской области рядом с фамилией врио Александра Дронова стоит лозунг «Уважаем прошлое, создаем будущее!»; в Курской области Александр Хинштейн обращается к избирателям с листовок со словами «Закон. Порядок. Справедливость».
Кандидаты на других уровнях выборов не менее лаконичны. Баллотирующийся в Воронежскую облдуму Юрий Ераховец, изображенный на баннере в парадной военной форме, взывает: «Защита и поддержка. Наш долг перед каждым избирателем области!» Кандидат в Самарскую гордуму Олег Комаров призывает: «Знаем, доверяем, голосуем».
Общие смысловые установки для кандидатов от «Единой России» традиционны (забота о земляках, продвижение идей патриотизма, развитие малой родины), но приоритеты определяются уровнем выборов и запросами на конкретной территории, сказал «Ведомостям» секретарь генсовета партии Владимир Якушев через представителя: «У нас есть единый брендбук, который помогает сохранить узнаваемый стиль, а штабы подбирают подходы под особенности региона. Где-то лучше работают аккуратно оформленные кубы и яркие листовки, а где-то жители больше ждут живого общения и уличных мероприятий или активного взаимодействия через соцсети».
Говоря об изюминках, Якушев привел в пример Томскую область: там партийцы сделали серию креативных видеороликов и наружной рекламы под общим лозунгом «Сила Томска в людях». С Томском связана ставшая популярной в соцсетях история соперничества кандидатов-однофамильцев. На выборах в гордуму по одному округу там избираются Лариса Вареник (ЕР) и Елизавета Вареник от «Новых людей».
Коммунисты за встречи
Кампания 2025 г. требует многоканальности, поэтому КПРФ задействует весь спектр возможностей (телевидение, печатная пресса, листовки, плакаты, наружная реклама, соцсети), но акцент делается на взаимодействии с избирателями на улице, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. По его словам, некоторые кандидаты проводят по 5–7 встреч ежедневно.
В Рязанской области агитационные материалы размещают не только на уличных экранах и штендерах, но и в тренажерных залах, отделениях «Почты России», пунктах выдачи заказов маркетплейсов и магазинах. Кандидат в губернаторы Пермского края Ксения Айтакова, которой не позволили выступить на общегородском мероприятии, «проехала верхом на коне, прошлась по торговым павильонам, пообщалась с избирателями», продолжил Афонин.
Первый секретарь Ивановского обкома Александр Бойков оформил информационный листок в классическом красном цвете, крупным шрифтом выделено «14 сентября». Внутри единицы расположено фото кандидата и его обращение, в цифре 4 – объяснения, почему надо голосовать за КПРФ. Сверху надпись «Время КПРФ», по бокам размещены часы. «Иваново – наш дом. Наведем порядок в нем!» – говорится там. Обыграл свою фамилию первый секретарь Брянского обкома, кандидат в губернаторы Андрей Архицкий: «Родина – архиважно, Брянщина – архизначима, родному краю нужен – Архицкий».
ЛДПР за силу
Кандидаты от ЛДПР идут на выборы с единой «Программой защиты людей», ее смысл – в защите «простых людей» от «врагов народа»: коррупции, нелегальных мигрантов, обнищания, роста цен и тарифов, мошенников и наркоторговцев, сообщила «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. Партия разработала настольную пошаговую игру, которую в регионах представляют избирателям: в ней главные герои – простая российская семья – преодолевают препятствия, создаваемые «врагами народа», – дефицит лекарств, рост цен и тарифов, обнищание. Например, тематическая листовка у кандидата в депутаты Оренбургского горсовета Полины Фомичевой: там представлена схема «Враги атакуют – ЛДПР защитит». По центру надпись «достойная жизнь честных людей», которую, согласно стрелкам, «атакуют» среди прочего некачественные продукты, отравленный воздух, бездействие власти и беспомощная медицина.
Слоган кампаний у партии также единый: «Выбирай Силу! Правду! ЛДПР!» – указала Кавшар. Билборды с такими надписями «Ведомости» обнаружили в разных регионах – в основном на них изображен лидер партии Леонид Слуцкий (например, на выборах в гордуму Ижевска или Воронежа), а в раздаточных листовках представлены непосредственно кандидаты. Встречаются АПМ просто с указанием даты голосования и партийным лозунгом.
Справороссы с Мироновым против тарифов
У «Справедливой России» (СР) с агитационной продукцией «все традиционно»: баннеры, буклеты и листовки, но главное – партийная газета, поднимающая проблемы конкретного региона, сказали «Ведомостям» в пресс-службе СР. «Партия делает упор на личном общении с избирателями на встречах во дворах», – добавил собеседник.
Августовский предвыборный номер газеты СР встречает читателей изображением шторма, по которому плывет бумажный кораблик из 5-тысячной купюры, и крупной надписью: «Цунами цен и тарифов. Всплывем?» Титульная и первая страница одинаковы во всех субъектах: представлен лидер партии Сергей Миронов, а также депутаты Госдумы Валерий Гартунг и Александр Аксененко, рассуждающие об увеличении цен. А после идут «региональные страницы», где делается акцент на местных проблемах.
В Ивановской области читателям рассказывают, «почему учителя в России получают мало», о «глубоком кризисе» системы здравоохранения, а также о вдове участника спецоперации, которая вступила в СР и тем самым взяла «дело в свои руки». В Калужской области региональный раздел начинается с заголовка «Убить дракона», материал посвящен росту цен на ЖКХ. Кандидат в депутаты Ивановской гордумы Дмитрий Есаулов идет на выборы с лозунгом «Свой, надежный, справедливый. Иванову нужна справедливость! Где справедливость, там и правда!». Кандидат на выборы в Рязанскую облдуму Юрий Сергеев уже не свой, а наш: «Надежный, ответственный, наш».
«Новые люди» со слонами
Лейтмотив кандидатов от «Новых людей» (НЛ) – пришло время «новых», пояснили «Ведомостям» в пресс-службе. Символом партии стал «слоняра» («наш слон/слоняра» – это комплиментарное выражение в отношении «своего» человека»). Кандидаты от НЛ активно используют образы слонов – и в агитации, и «в поле». Один из наиболее ярких примеров – кампания в Новосибирской области (пройдут выборы в заксобрание, в горсовет Новосибирска и ряд муниципальных кампаний): там «Новые люди» выдвигаются под лозунгом «Время слонов». На одном из анимационных баннеров в Новосибирске представлен по центру вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, возглавляющий партийный список в области, по бокам от него – кандидаты в депутаты заксобрания Илья Поляков и Дарья Карасева.
На выборах в Костромскую облдуму один из кандидатов – предприниматель Владимир Рассадин установил баннеры с такой надписью: «Депутаты вас не любят? Меняйте на Рассадина». У НЛ встречаются и кандидаты в парадной военной форме. Например, на выборах мэра Черногорска (Хакасия) баллотируется ветеран боевых действий Алексей Рузайкин. Его лозунг – «Черногорск должен жить, а не выживать».
Агитация по инерции
Ключевая особенность этого ЕДГ: партии делают ставку не на общие яркие лозунги, а на единый стиль, поэтому кампании персонализированны в регионах, отмечает политолог Александр Кынев.
По его наблюдениям, лозунги унифицированы у ЛДПР и «Новых людей» (НЛ), остальные партии выдерживают единство в основном за счет единой цветовой гаммы. Одно из новшеств НЛ – партия впервые опробовала механизм «паровозов», самый яркий из примеров – вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на выборах в заксобрание Новосибирской области.
Проблематику спецоперации «оседлала» СР, другие партии касаются ее в основном с социальной точки зрения, отмечает Кынев. Да и в целом, по его словам, текущая кампания «не очень политическая», лозунги в основном имиджево-социальные.
Специфика этого электорального цикла в том, что во многих регионах России периодически ограничивается мобильный интернет, говорит политконсультант Олег Бондаренко: «Те QR-коды, ссылки, по которым можно было, просто отсканировав, куда-то пройти, сейчас оказались бессмысленны. В этом смысле, наоборот, агитация вернулась к более привычному, старому, офлайновому варианту кубов, газет, листовок». В целом кандидаты активно используют наружную рекламу, но держатели билбордов отдают предпочтение все-таки представителям власти, отметил он.
Президент «Минченко консалтинга» Евгений Минченко признался, что ожидал от партий больше креатива в АПМ, но они предпочли инерционный подход: «Пока не время, товарищ, бередить раны».