ЕДГ-2025: когда проходит и кого выбирают

ЕДГ-2025: когда проходит и кого выбираютОсобенности избирательной кампании этого года
В Единый день голосования (ЕДГ), который пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе России, запланировано проведение более 5000 избирательных кампаний разного уровня, включая выборы 21 губернатора, а также новых созывов законодательных собраний 11 субъектов. Всего будут замещены около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Участие в голосовании смогут принять порядка 55 млн избирателей. Учитывая принятые в мае поправки, в этом году не будут проводиться дополнительные выборы депутатов Государственной думы, поскольку уже в следующем состоятся основные.
Где и как пройдут выборы губернаторов
Прямые выборы высших должностных лиц субъектов пройдут в 20 регионах: Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской и Еврейской автономной областях (ЕАО), а также в Камчатском, Пермском и Краснодарском краях. Губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) изберет окружное собрание депутатов.
На выборы было выдвинуто 134 кандидата. Регистрацию прошли 94 выдвиженца от 11 партий: «Единой России» (19 человек), ЛДПР (18), КПРФ (17), «Справедливой России – За правду» (15), «Партии пенсионеров» (8), «Новых людей» (7), «Коммунистов России» (5), «Зеленых», «Зеленой альтернативы» (по 2) и «Родины» (1). Также был зарегистрирован 1 из 19 самовыдвиженцев – действующий глава Чувашии справоросс Олег Николаев. Кандидат в губернаторы ЕАО от «Новых людей» Владимир Потапенко снял свою кандидатуру после регистрации.
Больше всего кандидатов на губернаторский пост зарегистрировано в Архангельской области (6). Меньше всего (4) – в Татарстане, Камчатском и Краснодарском краях, а также в Брянской, Иркутской и Курской областях.
Где и как пройдут выборы депутатов
Выборы в законодательные собрания состоятся в 11 регионах: Коми, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областях. Всего на них было выдвинуто 5428 кандидатов (4137 по спискам и 1291 по одномандатным округам), из которых зарегистрированы 5249 человек (77 из них впоследствии утратили статус).
Выборы в представительные органы административных центров пройдут в 25 городах: Астрахани, Владимире, Воронеже, Махачкале, Иваново, Магасе, Калуге, Сыктывкаре, Костроме, Краснодаре, Липецке, Магадане, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Орле, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Тамбове, Казани, Томске, Ижевске, Ульяновске и Чебоксарах. Всего на них было выдвинуто 7702 кандидата (3681 по спискам и 4021 по одномандатным округам), из которых зарегистрированы 7231 человек (76 из них впоследствии утратили статус).
Сколько кандидатов из числа участников спецоперации
Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции. По информации Центризбиркома на 12 августа, на выборы были выдвинуты 1607 ветеранов, из которых 1397 прошли регистрацию: два кандидата в губернаторы (врио главы Тамбовской области Евгений Первышов и заместитель председателя партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, который претендует на пост главы Коми), 183 – в депутаты региональных парламентов, 156 – в представительные органы региональных столиц, а также 1052 – в органы местного самоуправления.
Сколько будет длиться голосование
Решение о длительности голосования принимают региональные избирательные комиссии. На крупных кампаниях оно продлится максимально возможные три дня в 37 регионах (Дагестан, Коми, Удмуртия, Чувашия, Севастополь, ЕАО, ЯНАО, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ростовская, Иркутская, Рязанская, Калужская, Самарская, Костромская, Свердловская, Курская, Смоленская, Ленинградская, Тамбовская, Липецкая, Томская, Магаданская, Челябинская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская и Орловская области). В Курганской области голосование будет длиться два дня, а в Татарстане, Ивановской и Ульяновской областях – по одному. В девяти субъектах разрешено голосование вне помещений (на придомовых территориях и других общественных местах).
24 августа стартовало досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях. Оно организовано в 24 регионах и охватывает почти 19 млн избирателей. Для досрочного голосования избирателю необходимо указать причину, по которой он не сможет сделать выбор в основной день. Всего к выборам образовано около 50 000 избирательных участков в 81 регионе.
В каких регионах доступно дистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это способ голосования без использования бумажных бюллетеней на единой федеральной платформе vybory.gov.ru. В 2025 г. ДЭГ будет применяться на выборах разных уровней в 24 регионах: Карелии, Коми, Северной Осетии, Удмуртии, Чувашии, Севастополе, НАО, Пермском крае, а также Архангельской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Московской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Томской и Челябинская областях.
Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление на портале «Госуслуг». Сроки варьируются в зависимости от региона, но в большинстве субъектов они начинаются 28 июля и заканчиваются 8 сентября.
Как будет организовано голосование в Москве
В Москве впервые откроют 14 экстерриториальных избирательных участков, где смогут проголосовать жители 19 регионов, в которых пройдут выборы высших должностных лиц. Избирателям необходимо подать заявление на портале «Госуслуг» до 8 сентября. Эти участки расположены в удобных местах с хорошей транспортной доступностью – в офисах «Мои документы» в торговых центрах, вестибюле станции метро «Курская» и гостиничном комплексе «Измайлово».
Для обеспечения прозрачности и безопасности на каждом участке установят как минимум две видеокамеры, обеспечивающие непрерывную аудио- и видеозапись в период голосования. Трансляция будет доступна всем заинтересованным, а на местах будут работать наблюдатели и обеспечена охрана общественного порядка.