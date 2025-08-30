ЕДГ-2025: когда проходит и кого выбирают

В Единый день голосования (ЕДГ), который пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе России, запланировано проведение более 5000 избирательных кампаний разного уровня, включая выборы 21 губернатора, а также новых созывов законодательных собраний 11 субъектов. Всего будут замещены около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Участие в голосовании смогут принять порядка 55 млн избирателей. Учитывая принятые в мае поправки, в этом году не будут проводиться дополнительные выборы депутатов Государственной думы, поскольку уже в следующем состоятся основные.