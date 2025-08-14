Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На экстерриториальных избирательных участках Москвы организуют видеонаблюдение

Ведомости

Московская городская избирательная комиссия утвердила особенности применения видеонаблюдения на экстерриториальных избирательных участках Москвы. Решение было принято на заседании Мосгоризбиркома, пишет агентство «Москва».

Каждый участок будет оборудован как минимум двумя камерами, которые обеспечат непрерывную звуко- и видеозапись с 8:00 12 сентября до 23:00 14 сентября. После расстановки оборудования и до завершения работы участковой избирательной комиссии запрещено перемещать камеры, изменять их фокусное расстояние и перемещать из зон видимости оборудование. Доступ к трансляции получат все заинтересованные участники выборов.

С 12 по 14 сентября жители нескольких российских регионов смогут проголосовать за губернаторов своих субъектов на 14 экстерриториальных избирательных участках в Москве через терминалы электронного голосования. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах» до 8 сентября включительно. Столичные участки для голосования будут открыты с 8:00 до 20:00.

Из-за землетрясений на Камчатке избирателям позволят голосовать вне участков

Политика / Демократия

11 июня ЦИК принял постановление о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на региональных выборах в 23 субъектах. Среди них Коми, Северная Осетия, Чувашия, Пермский край, Архангельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Московская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Челябинская области, Севастополь и Ненецкий автономный округ. Этот формат будет применяться и на отдельных кампаниях в Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях. 25 июня ЦИК согласовал проведение в Удмуртии ДЭГ на выборах депутатов республиканского госсовета и выборах депутатов городских дум Ижевска и Можги.

В 2025 г. единый день голосования затронет 81 регион страны, где пройдет более 5000 избирательных кампаний. Будут замещены около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, участие в голосовании смогут принять порядка 55 млн избирателей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных