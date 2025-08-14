На экстерриториальных избирательных участках Москвы организуют видеонаблюдение
Московская городская избирательная комиссия утвердила особенности применения видеонаблюдения на экстерриториальных избирательных участках Москвы. Решение было принято на заседании Мосгоризбиркома, пишет агентство «Москва».
Каждый участок будет оборудован как минимум двумя камерами, которые обеспечат непрерывную звуко- и видеозапись с 8:00 12 сентября до 23:00 14 сентября. После расстановки оборудования и до завершения работы участковой избирательной комиссии запрещено перемещать камеры, изменять их фокусное расстояние и перемещать из зон видимости оборудование. Доступ к трансляции получат все заинтересованные участники выборов.
С 12 по 14 сентября жители нескольких российских регионов смогут проголосовать за губернаторов своих субъектов на 14 экстерриториальных избирательных участках в Москве через терминалы электронного голосования. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах» до 8 сентября включительно. Столичные участки для голосования будут открыты с 8:00 до 20:00.
11 июня ЦИК принял постановление о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на региональных выборах в 23 субъектах. Среди них Коми, Северная Осетия, Чувашия, Пермский край, Архангельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Московская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Челябинская области, Севастополь и Ненецкий автономный округ. Этот формат будет применяться и на отдельных кампаниях в Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях. 25 июня ЦИК согласовал проведение в Удмуртии ДЭГ на выборах депутатов республиканского госсовета и выборах депутатов городских дум Ижевска и Можги.
В 2025 г. единый день голосования затронет 81 регион страны, где пройдет более 5000 избирательных кампаний. Будут замещены около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, участие в голосовании смогут принять порядка 55 млн избирателей.