На экстерриториальных избирательных участках Москвы организуют видеонаблюдение

С 12 по 14 сентября жители нескольких российских регионов смогут проголосовать за губернаторов своих субъектов на 14 экстерриториальных избирательных участках в Москве через терминалы электронного голосования. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах» до 8 сентября включительно. Столичные участки для голосования будут открыты с 8:00 до 20:00.