В каких регионах будет применяться ДЭГ на выборах 2025 года

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, традиционно выступающий против ДЭГ, заметил, что 11 регионов, которые в 2024 г. вводили этот метод голосования, не подали заявки на проведение ДЭГ в текущем году: это Крым, Алтайский и Камчатский края, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Курская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Ярославская области. По его мнению, это свидетельствует о том, что субъекты не оценили в полной мере все плюсы ДЭГ. Памфилова разъяснила, что регионы оценивают целесообразность внедрения этого формата голосования в зависимости от конкретной ситуации и условий на месте. Одновременно ДЭГ во всех регионах сможет применяться только после того, как каждый субъект РФ опробует хотя бы раз дистанционное электронное голосование (пока такой опыт есть у 37 регионов), но до такой возможности еще «ойей как далеко», указала глава Центризбиркома.