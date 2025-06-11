В каких регионах будет применяться ДЭГ на выборах 2025 года

В каких регионах будет применяться ДЭГ на выборах 2025 годаЦИК позволил четырем субъектам опробовать это «десертное блюдо» впервые
В единый день голосования (ЕДГ) 14 сентября дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться в 23 регионах, что на два субъекта меньше, чем на предыдущих аналогичных выборах 2024 г., сообщила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Всего 34 субъекта изъявили желание провести выборы с помощью такого формата волеизъявления, но комиссия сочла, что это может быть нецелесообразно из-за «враждебных внешних вызовов».
Это право каждого региона – ходатайствовать о внедрении ДЭГ в текущем электоральном цикле или нет, говорит Памфилова. Представители субъектов РФ взвешивают свои возможности, соизмеряют их с требованиями ЦИК (например, охват региона интернетом), и после комиссия решает, стоит ли согласовывать заявку или нет.
«Мы очень осторожно, очень аккуратно подходим к этому, мы никогда не навязываем [тот или иной формат голосования], мы не действуем тоталитарно, мы не действуем по-большевистски в том смысле, что не заставляем никого», – ответила Памфилова на «мощные спекуляции» о том, что ЦИК заменяет традиционное голосование электронными форматами. Более того, настаивает она, комиссия стала действовать еще осторожнее в плане цифровизации: «Я неоднократно говорила, что мы живем сейчас век во время турбулентности, очень много внешних враждебных вызовов разного рода, хакерских атак, кибератак. Мы, наоборот, стали действовать еще более осторожно, более аккуратно». Поэтому Центризбирком сейчас не стремится масштабировать ДЭГ и форсировать этот процесс, «не идет вширь, а идет вглубь», «доводя до ума» все имеющиеся новации, подчеркнула выступающая.
На всех уровнях кампаний ДЭГ будет применяться в Коми, Северной Осетии, Чувашии, Пермском крае, Архангельской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Московской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областях, Севастополе и Ненецком автономном округе. И еще в пяти регионах этот формат волеизъявления будет применяться на отдельных кампаниях: в Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях. В 23 регионах с помощью ДЭГ смогут проголосовать более 19,7 млн избирателей на более чем 280 кампаниях.
ЕДГ-2025
При этом в Северной Осетии, Курганской, Магаданской и Самарской областях ДЭГ будет опробовано впервые. «Опыт и понимание, что такое ДЭГ, приходит во время его съедания. Вот мы и разрешили им [регионам, пробующим этот формат впервые] – накройте стол и сьешьте это маленькое десертное блюдо», – объяснил зампред ЦИК Николай Булаев почему, например, в Самарской области этот формат голосования будет применяться лишь на одной муниципальной кампании.
Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, традиционно выступающий против ДЭГ, заметил, что 11 регионов, которые в 2024 г. вводили этот метод голосования, не подали заявки на проведение ДЭГ в текущем году: это Крым, Алтайский и Камчатский края, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Курская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Ярославская области. По его мнению, это свидетельствует о том, что субъекты не оценили в полной мере все плюсы ДЭГ. Памфилова разъяснила, что регионы оценивают целесообразность внедрения этого формата голосования в зависимости от конкретной ситуации и условий на месте. Одновременно ДЭГ во всех регионах сможет применяться только после того, как каждый субъект РФ опробует хотя бы раз дистанционное электронное голосование (пока такой опыт есть у 37 регионов), но до такой возможности еще «ойей как далеко», указала глава Центризбиркома.
Впрочем, этот метод волеизъявления за пять лет (с 2019 г. по 2024 г.) для многих избирателей уже стал привычным, продолжила глава ЦИК: всего таким образом проголосовали 21,3 млн избирателей на 1790 кампаниях. Но сомневающихся в прозрачности ДЭГ среди граждан все еще «много», констатировала глава Центризбиркома. «Не всегда мы умело переводим “с айтишного” на понятный, убедительный, яркий русский язык ту уверенность, которая есть у специалистов в том, что ДЭГ обеспечивает безопасность и достоверность голосования», – посетовала Памфилова. В плане просвещения избирателей «еще есть над чем работать, и в этом надо честно признаться», отметила глава ЦИК. «Хорошее дело сделали, надо научиться популярно и убедительно о нем рассказывать», – заключила она.
География распространения ДЭГ не кажется сюрпризом, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. Такой формат голосования сейчас входит в стадию стабильного способа реализации активного избирательного права, т.е. избиратели должны сознавать, что это удобно, «всерьёз и надолго», добавил он. «Отдельные вопросы к стабильности интернет-соединения есть в Московской области, да и в принципе там, где иногда налетают дроны. Важно, чтобы голоса избирателей не "пропали" в случаях сбоев соединения», – обратил внимание он.