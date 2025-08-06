Из-за землетрясений на Камчатке избирателям позволят голосовать вне участков

Потом они использовались в условиях боевых действий на новых территориях (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), а также при режиме ЧС, например в связи с паводком в Орске (Оренбургская обл.) в 2024 г., продолжил электоральный юрист Олег Захаров. «В 2020 г. же массовое применение дополнительных форм голосования в целом было признано обоснованным и целесообразным, учитывая пандемию, но из-за того, что были отдельные одиозные случаи совсем уж «бытовой» организации этого процесса, ЦИК перестал применять его повсеместно», – пояснил он. Это вызвано тем, что считать такое голосование нормой нельзя: наблюдение за выборами крайне затруднено и можно только полагаться на порядочность членов УИК, указал Захаров.