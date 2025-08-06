Из-за землетрясений на Камчатке избирателям позволят голосовать вне участков

Из-за землетрясений на Камчатке избирателям позволят голосовать вне участковТакой формат до этого использовался во время ковида, паводка и в приграничных регионах
В Камчатском крае в единый день голосования (ЕДГ) из-за непрекращающихся землетрясений избиратели смогут проголосовать с помощью дополнительных форм волеизъявления. Это будет голосование на придомовых территориях, территориях общего пользования и в пунктах, где отсутствуют помещения для голосования. Соответствующее прошение избиркома Камчатского края удовлетворил Центризбирком на заседании 5 августа. Это необходимо для «обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан», следует из принятого постановления.
«Камчатка всегда была потрясающим регионом, и таким она продолжает оставаться, но в настоящее время, наверное, только чувство юмора и спасает, потому что на самом деле очень страшно. Действительно, впервые страшно, потому что такой силы толчков на Камчатке ранее никогда не было», – заявила по видеосвязи председатель избиркома Камчатки Инга Иринина. Страшно и жителям, поэтому «основная масса» граждан покинула Петропавловск-Камчатский, большое количество избирателей уехали на дачи, поделилась она.
Сейчас непонятно, как изменится ситуация ближе к сентябрьским выборам, но необходимо заранее подготовиться «ко всему» – для того чтобы обеспечить безопасное голосование, обратила внимание глава регионального избиркома. «Поэтому мы обратились с ходатайством разрешить нам применить дополнительные формы голосования, с тем чтобы мы имели возможность организовать голосование в местах, где помещения для голосования отсутствуют, которые удалены от непосредственно избирательных участков, возможно, это будут придомовые территории», – разъяснила необходимость таких новаций выступающая. Председатель общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев заверил, что за оставшееся до выборов время палата «доберет людей, обучит, протестирует» и в дни голосования будет «легитимная система общественного контроля».
«Ситуация, как мы понимаем, непростая, действительно, никто не сможет предсказать, какое будет развитие. Мне кажется, нужно дать эти возможности комиссии, которые она могла бы использовать – или не использовать, если ситуация вернется в нормальное русло. Мы надеемся, что так и будет», – высказался зампред ЦИК Николай Булаев. Таким образом, применение дополнительных форм голосования «не заставит людей какие-то рискованные вещи делать, ехать куда-то», отметил он.
Как сказал «Ведомостям» депутат Законодательного собрания Камчатского края Валерий Калашников (ЛДПР), постановление ЦИК у него вызвало удивление. «Комментировать не вижу смысла. Я бы на месте ЦИК, который «переживает» за избирателя, дал бы возможность проголосовать дистанционно с помощью электронного голосования», – заявил он.
Сейсмическая обстановка на Камчатке
Булаев также напомнил, что аналогичное решение принималось ранее в отношении приграничных регионов: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Тогда использовались такие форматы голосования, как, например, голосование на экстерриториальных участках и пунктах временного размещения, выездное голосование.
Изначально подобные формы ввели из-за пандемии COVID-19 в 2020 г. (тогда проходил референдум по поправкам в Конституцию и появилось выражение «голосование на пеньках») и применяли в связи с нею, напомнил электоральный юрист Гарегин Митин. Среди дополнительных форм, которые апробировали в ходе референдума, было многодневное голосование и проч.
Потом они использовались в условиях боевых действий на новых территориях (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), а также при режиме ЧС, например в связи с паводком в Орске (Оренбургская обл.) в 2024 г., продолжил электоральный юрист Олег Захаров. «В 2020 г. же массовое применение дополнительных форм голосования в целом было признано обоснованным и целесообразным, учитывая пандемию, но из-за того, что были отдельные одиозные случаи совсем уж «бытовой» организации этого процесса, ЦИК перестал применять его повсеместно», – пояснил он. Это вызвано тем, что считать такое голосование нормой нельзя: наблюдение за выборами крайне затруднено и можно только полагаться на порядочность членов УИК, указал Захаров.
В Камчатском крае выборы пройдут в течение трех дней – будут избирать губернатора, также состоятся 15 кампаний местного уровня. 4 августа региональный избирком зарегистрировал первых кандидатов на выборах губернатора, ими стали действующий глава края Владимир Солодов («Единая Россия») и депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева. Подписи муниципальных депутатов сдали семь из 13 выдвинутых кандидатов (четыре от партий и три самовыдвиженца). По мнению экспертов, победа Солодова в целом не вызывает вопросов, писали «Ведомости» 5 августа, а за второе место поборются КПРФ и ЛДПР.