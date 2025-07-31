У берегов Камчатки произошло самое мощное землетрясение за последние 70 лет

Такого рода землетрясения происходят в среднем раз в пять лет, всего с начала XXI века их было четыре, замечает директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шабалин. По его словам, в районе южной Камчатки сработал эффект сжимающейся пружины – потенциал землетрясения, который накапливался с 1952 г., полностью разжался в наши дни. «Большие землетрясения происходят в местах сцепки Тихоокеанской и Евразийской тектонических плит, и между ними за последние более чем 70 лет происходило очень маленькое взаимное перемещение. Сейчас в этой области «разжалась пружина» и произошло смещение плит на несколько метров», – объяснил эксперт.