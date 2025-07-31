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У берегов Камчатки произошло самое мощное землетрясение за последние 70 лет

Катаклизм магнитудой 8,8 вызвал цунами в десятках стран и парализовал прибрежную жизнь по всему тихоокеанскому побережью
Татьяна Мозолевская
Нурлан Гасымов
Телеграм-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН / ТАСС
Телеграм-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН / ТАСС

Мощнейшее за последние 70 лет землетрясение с магнитудой 8,8 произошло на Камчатке 30 июля. Директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН (ЕГС РАН) Данила Чебров назвал его «событием почти планетарного масштаба».

Интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила 6 баллов. Для такой магнитуды это аномально низкое значение, отметил Чебров (цитата по «Научной России»). На фоне основного толчка у побережья Курильских островов также зафиксировали два новых землетрясения – магнитудой 5,1 и 5. На острове Шикотан и в Северо-Курильске ощущались толчки силой до 3 баллов.

После подземных толчков в Сахалинской области туда же пришла и первая волна цунами. При магнитуде 8,8 высота волн может достигать 10 м, но фактически она составила 3–4 м, сказал Чебров. Эти показатели все равно считаются сильными и опасными. В частности, волны около 4 м наблюдались в прибрежной зоне Северо-Курильска, приводятся на сайте РАН слова главного научного сотрудника лаборатории сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Ивана Кулакова.

В этот же день в 23.55 по местному времени (14.55 мск) на Камчатке началось извержение вулкана Ключевской, также сообщил Федеральный исследовательский центр ЕГС РАН в Telegram-канале. Вулкан выбросил пепел на высоту до 3 км, наблюдался сход лавы по западному склону.

Такого рода землетрясения происходят в среднем раз в пять лет, всего с начала XXI века их было четыре, замечает директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шабалин. По его словам, в районе южной Камчатки сработал эффект сжимающейся пружины – потенциал землетрясения, который накапливался с 1952 г., полностью разжался в наши дни. «Большие землетрясения происходят в местах сцепки Тихоокеанской и Евразийской тектонических плит, и между ними за последние более чем 70 лет происходило очень маленькое взаимное перемещение. Сейчас в этой области «разжалась пружина» и произошло смещение плит на несколько метров», – объяснил эксперт.

Предшествующие крупные землетрясения

Последнее землетрясение в зоне Камчатки магнитудой 9 произошло в ноябре 1952 г. Последовавшие за этим волны цунами достигали 18 м в высоту, что привело к значительным разрушениям на Камчатке и Курильских островах, отметили в РАН. Геологическая служба США (USGS), в свою очередь, ведет отсчет с 1900 г., когда в регионе произошло другое крупное землетрясение – магнитудой 8,8.

После цунами и подземных толчков на Сахалине и Камчатке был объявлен режим ЧС. Такое решение приняли власти Северо-Курильского района и Петропавловска-Камчатского, сообщала пресс-служба правительства Сахалинской области в Telegram-канале. Угроза цунами в Северо-Курильском округе и на Камчатке была отменена около 23.00 по местному времени (14.00 мск).

Устоявшие

Министр здравоохранения Камчатки Олег Мельников рассказал в Telegram-канале о нескольких пострадавших без серьезных повреждений. В частности, в здании международного аэропорта «Елизово» была оказана медпомощь женщине, ее состояние удовлетворительное, уточнял он.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все системы оповещения на Камчатке сработали исправно, людей эвакуировали, поэтому «слава богу, нет никаких жертв». Он также отметил сейсмоустойчивость зданий и технологическую подготовленность региона к природным катастрофам.

Из-за землетрясения в Петропавловске-Камчатском произошло обрушение части фасада здания детского сада № 15, который находился на ремонте, сообщил министр по ЧС края Сергей Лебедев в видеообращении на своей странице во «В контакте». Детей внутри не было. По данным краевого управления МЧС, в основном здания в регионе устояли.

Правительство края объявило о создании пунктов временного размещения для жителей, которые боятся оставаться в своих домах. В сообщении уточнялось, что опасности нахождения в жилом фонде сейчас нет.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко также сообщил в своем Telegram-канале, что в ближайшее время в Северо-Курильске начнется обследование зданий и коммуникаций. А губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился представить к государственным наградам медиков онкодиспансера, которые во время сильнейших толчков не прервали операцию. 

Афтершоки

Сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца, делают вывод специалисты камчатского филиала ЕГС РАН в своем Telegram-канале. По мнению Чеброва, их магнитуда может достигать 7,5, но этот процесс не должен быть разрушительным. Шабалин не исключил вероятности повторных толчков в эпицентре землетрясения магнитудой ниже 6. Он также считает, что они не причинят серьезного вреда жителям региона. Угроза цунами возросла на Камчатке и в других районах тихоокеанского побережья, добавил Кулаков.

От Японии до Чили

После сильных толчков у берегов Камчатки мощные волны цунами обрушились на побережье Курильских островов, Японии, Гавайев и Калифорнии. Из-за непогоды японские власти эвакуировали более 2 млн жителей 229 муниципалитетов в префектурах Хоккайдо и региона Тохоку, а также призвали граждан держаться подальше от побережья. Природные явления нарушили воздушное и железнодорожное сообщение по всей Японии. Кроме того, прекратили работу АЭС на побережье Тихого океана.

Активность волн нарастала и на побережье Северной Калифорнии (США), что местами привело к затоплению прибрежной зоны. Из-за угрозы цунами на Гавайских островах власти штата в первые часы приказали своим жителям перебраться на возвышенности, но затем отменили свой приказ, оставив в силе предупреждения о непогоде.

Пострадавшие компании

«Алаид» принадлежит бывшему топ-менеджеру «Интерроса», экс-гендиректору курорта «Роза Хутор» Сергею Бачину. Предприятие добывает, в частности, треску, минтай, камбалу, морской гребешок, которые перерабатывались на собственном предприятии на берегу. Выручка «Алаида» снизилась в 2024 г. на 17,3% до 1,2 млрд руб. Год компания закончила с убытком 1,5 млрд руб. против прибыли 74,3 млн руб. годом ранее. «Северо-Курильская база сейнерного флота» (АО «СК БСФ») входит в группу Salmonica, ведущую промысел лосося на побережьях Камчатки. Выручка СК БСФ в 2024 г. выросла на 34,7% до 6 млрд руб., чистая прибыль – на 65,6% до 1,4 млрд руб. Также на промысле лососевых пород специализируется ООО «Гранис». Выручка предприятия в 2024 г. составила 619,6 млн руб. – на 2,2% больше, чем годом ранее, чистая прибыль повысилась на 27,1% до 120,5 млн руб.

Небольшие волны цунами высотой до 30 см обрушились на некоторые районы канадского острова Ванкувер на западе страны. Вскоре агентство по готовности к ЧС провинции Британская Колумбия оповестило жителей о последующих «множественных волнах» в регионе и предложило властям подготовиться к эвакуации граждан в случае необходимости. В Мексике власти просили не выходить в океан жителей всего тихоокеанского побережья – от Нижней Калифорнии до Чьяпаса.

В Чили национальная система оповещения о цунами сообщила об угрозе для всего побережья страны. В это же время посольство США в Сантьяго рекомендовало своим гражданам переехать в безопасные районы страны. Аналогичные предупреждения сделали власти Перу. Власти Французской Полинезии объявили об угрозе цунами высотой до 4 м на Маркизских островах в ночь со вторника на среду. Филиппинское правительство призвало жителей восточного побережья перебраться вглубь страны, а местным рыбакам, которые находятся в море, остаться вдали от берега, в глубоких водах.

Последствия для природы и бизнеса

Камчатское землетрясение и последующие цунами не нанесли существенного ущерба экосистеме Тихого океана и привели лишь к локальным разрушениям на Дальнем Востоке и в тихоокеанских странах, говорит Шабалин. Промысел водных биоресурсов продолжается в штатном режиме, за исключением прибрежных районов Сахалинской области, говорится в сообщении пресс-службы Росрыболовства. Там затопило рыбоперерабатывающий завод «Алаид», предприятия АО «СК БСФ» и ООО «Гранис», а также произошло подтопление рыбоводных цехов рыборазводного завода ООО «Азимут». Все работники эвакуированы, пострадавших нет, указано в сообщении.

В подготовке материала участвовали Анастасия Майер, Анна Киселева, Полина Гриценко

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