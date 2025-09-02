Почему губернаторы уклоняются от участия в предвыборных дебатах

Дебаты ставят губернатора в равные условия с менее известными кандидатами, давая им возможность «подняться» за его счет, согласна замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог», политолог Татьяна Косачева. «В то же время прямой эфир – это всегда риск оговорки, которая может быть использована в дальнейшем конкурентами. И даже если ее не было, теперь ее можно создать с помощью искусственного интеллекта и разогнать по соцсетям», – сказала она «Ведомостям». Кроме того, по мнению Косачевой, решение главы региона предпочесть дебатам рабочие дела получает большее одобрение у избирателей.