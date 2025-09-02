Почему губернаторы уклоняются от участия в предвыборных дебатах

Почему губернаторы уклоняются от участия в предвыборных дебатахИх отталкивают риски десакрализации, а избирателям такие выступления мало интересны
Как и в предыдущие годы, большинство участвующих в выборах губернаторов и врио глав регионов предпочли не участвовать в дебатах или, говоря официальным языком, «совместных агитационных мероприятиях». По подсчетам «Ведомостей», двое высших должностных лиц регионов (врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн и губернатор Камчатского края Владимир Солодов) выступили по телевидению и еще один (врио губернатора Курской области Александр Хинштейн) готовится. Последний сказал «Ведомостям», что решение участвовать в дебатах – его принципиальная позиция. «Для меня это возможность открыто и честно представить курянам свою программу развития области, детально изложить видение будущего нашего региона», – отметил Хинштейн. Участие в дебатах, которые запланированы на 5 сентября, он обозначил как вопрос уважения к избирателям и к самому демократическому процессу.
«Совместные агитационные мероприятия» с участием Гольдштейна не совсем соответствовали своему наименованию: в студии, кроме врио главы Коми и ведущей, никого не было. Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов сказал «Ведомостям», что в день дебатов «валялся с температурой». «Я не могу в любое время сбежать с работы ради дебатов», – пояснил свое отсутствие кандидат и лидер «Коммунистов России» в Коми Александр Касьяненко (работает учителем физкультуры). В «Справедливой России» о причинах отсутствия своего кандидата на вопрос «Ведомостей» не ответили.
В итоге «дебаты» оказались предвыборным интервью, в ходе которого ведущая задавала Гольдштейну комплиментарные вопросы. Завершились «дебаты» ответом кандидата на вопрос, что он пожелает жителям Коми в День республики (отмечался 22 августа). «Пожелаю всем нам развития, счастья и здоровья, успехов во всех начинаниях, которые есть. У нас лучшая республика. Лучшая на Северо-Западе. Мы должны стать лучшими в стране. У нас для этого все есть: от природных богатств, которыми располагает Республика Коми, промышленного потенциала, а самое главное – люди», – заявил Гольдштейн.
Дебаты на Камчатке были больше похожи на классические: в студии собрались все четыре зарегистрированных кандидата в губернаторы, включая Солодова. Председатель краевого избиркома Ирина Иринина в эфире ГТРК «Камчатка» напомнила, что каждый кандидат должен принимать участие в дебатах – это предусмотрено законом «О выборах губернатора Камчатского края». Аналогичная норма есть и в законе «О выборах губернатора Краснодарского края», но действующий глава региона Вениамин Кондратьев решил ею пренебречь и на дебаты не явился. Кандидат в главы Кубани от КПРФ Александр Сафронов, ранее приглашавший Кондратьева к участию в «совместных агитационных мероприятиях», уличил действующего губернатора в нарушении закона. Впрочем, никакой ответственности за неявку на дебаты не предусмотрено. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства Краснодарского края.
Дебаты как формат предвыборной борьбы на региональных выборах чрезвычайно зарегулированы, рассуждает руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. «Снижает интерес и то, что непосредственный контакт кандидатов не предусмотрен. Ощутить себя частью хорошо поставленного шоу сложно как участникам, так и избирателям. В этих условиях идут на дебаты только те фавориты, как, например, Солодов, штаб которых сознательно убрал ряд устаревших коммуникационных активностей и, что важнее, организационно готов к активному продвижению программы кандидата с помощью «постпродакшна» и продвижения ударных моментов выступления своего кандидата», – сказал он «Ведомостям».
Единственный регион, где было интересно наблюдать за дебатами кандидатов в губернаторы в последние годы, – это Хакасия, говорит политолог Александр Кынев. Республикой с 2018 г. руководит коммунист Валентин Коновалов. «Многие наши назначенцы приходят в публичную политику из административных должностей и не имеют публичного опыта, поэтому уклоняются от участия в дебатах», – отметил эксперт. По его мнению, руководители регионов «боятся десакрализации и не хотят поднимать уровень оппонентов».
Дебаты ставят губернатора в равные условия с менее известными кандидатами, давая им возможность «подняться» за его счет, согласна замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог», политолог Татьяна Косачева. «В то же время прямой эфир – это всегда риск оговорки, которая может быть использована в дальнейшем конкурентами. И даже если ее не было, теперь ее можно создать с помощью искусственного интеллекта и разогнать по соцсетям», – сказала она «Ведомостям». Кроме того, по мнению Косачевой, решение главы региона предпочесть дебатам рабочие дела получает большее одобрение у избирателей.