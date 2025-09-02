Россия и Китай подписали 22 соглашения в рамках визита Путина

Значительный блок документов затронул и сферу медиа. Так, «Российская газета» оформила сразу три соглашения – с «Жэньминь жибао», с медиакорпорацией Китая и с агентством «Синьхуа». Кроме того, ТАСС и «Синьхуа» согласовали стратегию развития сотрудничества на 2026–2030 г. «Национальная медиа группа» также подписала меморандум с «Синьхуа», а телеканал Russia Today (RT) – документ о сотрудничестве с Шанхайской медиагруппой. Отдельное соглашение подписал телеканал «Большая Азия» с медиакорпорацией Китая.