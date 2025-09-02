Газета
Главная / Политика /

Россия и Китай подписали 22 соглашения в рамках визита Путина

Документы охватывают здравоохранение, энергетику, космос, образование и медиа
Елена Вострикова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Делегации России и Китая заключили 22 документа о сотрудничестве во время визита президента Владимира Путина в КНР, сообщается на сайте Кремля.

Они охватывают широкий круг сфер – от энергетики и промышленности до науки, образования и медиа.

Соглашения начинаются с меморандума о взаимопонимании между Минздравом России и государственным комитетом КНР по здравоохранению, направленного на сотрудничество в области цифровой трансформации медицины. Следующим стало соглашение между Минвостокразвития РФ и министерством сельского хозяйства и сельских дел Китая о создании российско-китайских пилотных и демонстрационных зон аграрного взаимодействия на Дальнем Востоке. В развитие этой линии подписан план мероприятий – «дорожная карта» по реализации Единой концепции развития острова Большой Уссурийский.

Как проходят переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Политика / Международные отношения

Большое внимание уделено ветеринарным и фитосанитарным вопросам. Так, подписаны протоколы между Россельхознадзором и главным таможенным управлением КНР: один касается санитарных требований к северным оленям, экспортируемым из России, другой – к сушеным пантам оленя, предназначенным для медицинского применения.

Ключевыми стали договоренности в стратегических отраслях. «Росатом» и Агентство по атомной энергии КНР подписали меморандум о развитии сотрудничества в области мирного атома. «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление договорились о включении российского научного прибора «Пылевой мониторинг Луны» в миссию «Чанъэ-7».

Особое место заняло развитие научных и образовательных связей. Московский государственный университет и Пекинский университет заключили договор о создании Российско-китайского института фундаментальных исследований. Московский государственный технический университет имени Баумана подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Цинхуа, а Высшая школа экономики – договор об академическом обмене с Пекинским университетом. Российский научный фонд и Миннауки и технологий КНР оформили меморандум о совместном финансировании исследований. Фонд содействия инновациям и Университет Цинхуа подписали соглашение о сотрудничестве в области исследований, технологий и космической деятельности.

Значительный блок документов затронул и сферу медиа. Так, «Российская газета» оформила сразу три соглашения – с «Жэньминь жибао», с медиакорпорацией Китая и с агентством «Синьхуа». Кроме того, ТАСС и «Синьхуа» согласовали стратегию развития сотрудничества на 2026–2030 г. «Национальная медиа группа» также подписала меморандум с «Синьхуа», а телеканал Russia Today (RT) – документ о сотрудничестве с Шанхайской медиагруппой. Отдельное соглашение подписал телеканал «Большая Азия» с медиакорпорацией Китая.

В экономической сфере важным стало стратегическое соглашение между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. «Сбербанк» и Университет Цинхуа договорились о сотрудничестве в области инновационного развития. Завершает список из 22 пунктов соглашение об обмене опытом между Институтом пластической хирургии и косметологии (Россия) и госпиталем пластической хирургии Китайской академии медицинских наук совместно с Университетом Цинхуа.

Визит Путина в Китай начался 31 августа. Президент уже выступил на заседании Совета глав государств ШОС, принял участие во встрече в формате «ШОС плюс» и провел серию двусторонних переговоров – с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Вьетнама Фам Минь Тинем и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

