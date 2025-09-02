Как Путин откровенничал в Пекине с Фицо и Вучичем

Как Путин откровенничал в Пекине с Фицо и ВучичемДва европейских лидера рассказали о «жизненной» необходимости сотрудничества с Россией в сфере энергетики
Владимир Путин в Пекине встретился с двумя европейскими лидерами – премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Сербии Александром Вучичем. Президент России в мае во время торжественных мероприятий к 80-летию Победы уже беседовал с ними, когда два лидера приезжали на парад победы. Как и в прошлый раз, основными темами разговоров стали конфликт на Украине и поставки энергоресурсов, но теперь к этой теме добавились и российско-американские переговоры. В разговоре с Фицо Путин раскрыл подробности о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа, которые раньше не были известны.
Путин поблагодарил Фицо за недавний визит в Москву, отметил независимую внешнюю политику Словакии, а также добавил, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей для Словакии. Торговый оборот между странами раньше был $10 млрд, сейчас же он упал до уровня менее 4%, что связано с внешними ограничениями. «Я очень рад возможности встретиться с Вами снова здесь, в Пекине», – сказал Путин. «Благодарю вас, господин президент! – воскликнул Фицо. – Вначале у меня не очень приятный вопрос. Как вы поживаете»? «Если я жив, то это уже хорошо. Вопрос приятный», – заметил Путин.
Фицо, как всегда, был красноречив. Он начал с того, что не понимает критику некоторых стран Евросоюза по поводу его приезда на 9 мая в Москву и сейчас в Пекин, где должен встретиться с Путиным: «У меня в голове все по полочкам разложено, и я знаю, что народы бывшего Советского Союза и Китай заплатили больше всех за победу».
«Вы знаете, что мы страна – член Евросоюза и НАТО. Мы считаем наше членство нашим жизненным пространством. Я не отношусь к тем политикам, господин президент, которые будут рассказывать сказки. Я говорю прямо и откровенно. Конечно, у нас разные мнения по разным вопросам. Мы обговаривали это в наше посещение и в Москве, и здесь», – заявил Фицо. После этого он поделился историей о жабе, которую рассказал пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову: «Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе, как эта жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху. Но мир совсем другой». Фицо же очень хочет расширить сотрудничество с Россией.
Дальше он перешел к тому, что Словакия жестко реагирует на атаки по нефтяной инфраструктуре, сейчас поставки в страну идут по «Турецкому потоку». В эту пятницу у него будет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, и Фицо планирует обсудить с ним этот вопрос: «Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру». Он также сказал, что Словакия будет голосовать против решения Евросоюза об остановке транспортировки российской нефти и газа с 2027 г. «И я уверен, что до 1 января 2028 г. многое может измениться», – с надеждой сказал Фицо, подчеркнув, что и дальше готов сотрудничать с Россией в энергетике.
В Словакии планируют строить АЭС, и сейчас ведутся переговоры с американской компанией Westinghouse, сказал Фицо. При этом реакторы в стране советского и российского производства, и атомная энергетика обеспечивает более половины потребления электроэнергии в стране, добавил он. Премьер предложил российско-американское сотрудничество в этой области, для чего нужно провести совместную комиссию по этой теме.
Позиции Фицо по конфликту на Украине «совершенно другие», чем у его европейских коллег: «Хочу спросить, могу ли я передать послание с вашей стороны моим коллегам? Потому что то, что вы сделали относительно встречи с президентом США, – это большой шаг вперед. И я бы хотел получить более подробную информацию о том, где мы находимся, чего мы можем ожидать». Фицо сказал, что его критикуют за встречу с Путиным в Пекине, но «конечно, все будут звонить и спрашивать, а что тебе сказал президент Путин». Словакия выступает за то, чтобы Украина выполнила все требования, необходимые перед вступлением в Евросоюз, заметил он: «С одной стороны, мы поддерживаем Украину в этом отношении, с другой стороны, подчеркиваю, я это говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение».
Путин в разговоре с Фицо был не менее откровенен. Он прямо заявил, что Фицо будучи членом ЕС и НАТО может позволить себе критиковать их политику, потому что это «ваша семья сегодня». «Я не хочу вас ставить в сложное, двойственное положение и заниматься критикой НАТО и Евросоюза. Не хочу их сравнивать с пресмыкающимися и с животными. Они специалисты не по сказкам, они специалисты по фильмам ужасов», – привел свое сравнение Путин. По его словам, постоянно «нагнетается какая-то истерия», что Россия якобы задумала напасть на Европу: «Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать». Конфликт же на Украине связан не с агрессивным поведением России, а с тем, что Запад способствовал госперевороту на Украине – с этого и начались события в Крыму и на Донбассе. Единственная же цель России – защитить свои национальные интересы, заявил он: «Потому что другая сторона этой медали заключается в том, что с помощью НАТО предпринимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства. Мы вынуждены были на это реагировать. В этом вся проблема». Новая американская администрация слышит эти аргументы России, что показали переговоры с Трампом на Аляске, сказал Путин: «Если мы раньше в контактах с прежней администрацией, с президентом [США Джо] Байденом говорили об этом, нас никто не хотел слушать, и не слышал никто. Сейчас мы видим, такое взаимное понимание намечается».
Россия «долгое время» не предпринимала «вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры, особенно в зимний период», заявил Путин, тогда как Украина наносила постоянные удары по энергетическим объектам в России – и Россия начала отвечать. По его мнению, Украина пытается нанести ущерб России, но наносит его партнерам России: «Ведь Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии – и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов».
Путин сказал Фицо, что он вполне может рассмотреть предложение о сотрудничестве Росатома с Westinghouse для строительства АЭС в Словакии. Однако ключевое, что сказал Путин – «говорю, это так, между прочим»: «Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны. На Запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими нашими коллегами, можем даже втроём по Запорожской атомной станции поработать». Поэтому и проекты на словацком рынке можно совместить с США, добавил он. Путин также заметил, что на словацких реакторах «было бы неправильно заменять наше топливо на топливо иностранного, другого производства, производства третьей страны, потому что там есть технологические особенности».
Завершил же выступление в открытой части Путин тем, что Россия никогда не была против членства Украины в ЕС, но НАТО – «это другой вопрос», поскольку здесь речь идет об обеспечении безопасности России и «мы считаем это для себя неприемлемым». Украина сама должна решать как обеспечивать свою безопасность, но как было записано в фундаментальных документах в области безопасности на европейском континенте, это не может делаться за счет безопасности других стран, сказал он. По его словам, в случае завершения конфликта есть варианты обеспечения безопасности Украины, и они тоже обсуждались в Анкоридже.
Еще одним европейским лидером, с которым Путин уже виделся на параде в Москве и теперь встретился в Пекине, стал президент Сербии Александр Вучич. Президент России заявил, что c уважением относится к «независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством».
Для Сербии важно сотрудничество с Россией во всех областях, «жизненно важна» область энергетики – снабжение газом. «Также мне нужно сказать «добро пожаловать» всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии, включая РЖД, «Росатом», конечно, и многие другие», – сказал он. Дальше Вучич рассказал – как уже это делал – что Сербия с начала кризиса на Украине находится «в очень трудной ситуации и под большим давлением». «Но несмотря на это, мы смогли сохранить нашу принципиальную позицию – отстоять независимость Сербии. Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций [против] Российской Федерации. И мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет», – заявил он. После чего захотел выслушать «советы и предложения» Путина по развитию двусторонних отношений в будущем.