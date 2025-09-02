Как Путин откровенничал в Пекине с Фицо и Вучичем

Путин в разговоре с Фицо был не менее откровенен. Он прямо заявил, что Фицо будучи членом ЕС и НАТО может позволить себе критиковать их политику, потому что это «ваша семья сегодня». «Я не хочу вас ставить в сложное, двойственное положение и заниматься критикой НАТО и Евросоюза. Не хочу их сравнивать с пресмыкающимися и с животными. Они специалисты не по сказкам, они специалисты по фильмам ужасов», – привел свое сравнение Путин. По его словам, постоянно «нагнетается какая-то истерия», что Россия якобы задумала напасть на Европу: «Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать». Конфликт же на Украине связан не с агрессивным поведением России, а с тем, что Запад способствовал госперевороту на Украине – с этого и начались события в Крыму и на Донбассе. Единственная же цель России – защитить свои национальные интересы, заявил он: «Потому что другая сторона этой медали заключается в том, что с помощью НАТО предпринимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства. Мы вынуждены были на это реагировать. В этом вся проблема». Новая американская администрация слышит эти аргументы России, что показали переговоры с Трампом на Аляске, сказал Путин: «Если мы раньше в контактах с прежней администрацией, с президентом [США Джо] Байденом говорили об этом, нас никто не хотел слушать, и не слышал никто. Сейчас мы видим, такое взаимное понимание намечается».