Как Путин откровенничал в Пекине с Фицо и Вучичем

Два европейских лидера рассказали о «жизненной» необходимости сотрудничества с Россией в сфере энергетики
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Владимир Путин в Пекине встретился с двумя европейскими лидерами – премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Сербии Александром Вучичем. Президент России в мае во время торжественных мероприятий к 80-летию Победы уже беседовал с ними, когда два лидера приезжали на парад победы. Как и в прошлый раз, основными темами разговоров стали конфликт на Украине и поставки энергоресурсов, но теперь к этой теме добавились и российско-американские переговоры. В разговоре с Фицо Путин раскрыл подробности о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа, которые раньше не были известны.

Путин поблагодарил Фицо за недавний визит в Москву, отметил независимую внешнюю политику Словакии, а также добавил, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей для Словакии. Торговый оборот между странами раньше был $10 млрд, сейчас же он упал до уровня менее 4%, что связано с внешними ограничениями. «Я очень рад возможности встретиться с Вами снова здесь, в Пекине», – сказал Путин. «Благодарю вас, господин президент! – воскликнул Фицо. – Вначале у меня не очень приятный вопрос. Как вы поживаете»? «Если я жив, то это уже хорошо. Вопрос приятный», – заметил Путин.

Фицо, как всегда, был красноречив. Он начал с того, что не понимает критику некоторых стран Евросоюза по поводу его приезда на 9 мая в Москву и сейчас в Пекин, где должен встретиться с Путиным: «У меня в голове все по полочкам разложено, и я знаю, что народы бывшего Советского Союза и Китай заплатили больше всех за победу».

«Вы знаете, что мы страна – член Евросоюза и НАТО. Мы считаем наше членство нашим жизненным пространством. Я не отношусь к тем политикам, господин президент, которые будут рассказывать сказки. Я говорю прямо и откровенно. Конечно, у нас разные мнения по разным вопросам. Мы обговаривали это в наше посещение и в Москве, и здесь», – заявил Фицо. После этого он поделился историей о жабе, которую рассказал пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову: «Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе, как эта жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху. Но мир совсем другой». Фицо же очень хочет расширить сотрудничество с Россией.

Как проходит визит Путина в Пекин

Дальше он перешел к тому, что Словакия жестко реагирует на атаки по нефтяной инфраструктуре, сейчас поставки в страну идут по «Турецкому потоку». В эту пятницу у него будет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, и Фицо планирует обсудить с ним этот вопрос: «Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру». Он также сказал, что Словакия будет голосовать против решения Евросоюза об остановке транспортировки российской нефти и газа с 2027 г. «И я уверен, что до 1 января 2028 г. многое может измениться», – с надеждой сказал Фицо, подчеркнув, что и дальше готов сотрудничать с Россией в энергетике.

В Словакии планируют строить АЭС, и сейчас ведутся переговоры с американской компанией Westinghouse, сказал Фицо. При этом реакторы в стране советского и российского производства, и атомная энергетика обеспечивает более половины потребления электроэнергии в стране, добавил он. Премьер предложил российско-американское сотрудничество в этой области, для чего нужно провести совместную комиссию по этой теме.

Позиции Фицо по конфликту на Украине «совершенно другие», чем у его европейских коллег: «Хочу спросить, могу ли я передать послание с вашей стороны моим коллегам? Потому что то, что вы сделали относительно встречи с президентом США, – это большой шаг вперед. И я бы хотел получить более подробную информацию о том, где мы находимся, чего мы можем ожидать». Фицо сказал, что его критикуют за встречу с Путиным в Пекине, но «конечно, все будут звонить и спрашивать, а что тебе сказал президент Путин». Словакия выступает за то, чтобы Украина выполнила все требования, необходимые перед вступлением в Евросоюз, заметил он: «С одной стороны, мы поддерживаем Украину в этом отношении, с другой стороны, подчеркиваю, я это говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение».

Путин в разговоре с Фицо был не менее откровенен. Он прямо заявил, что Фицо будучи членом ЕС и НАТО может позволить себе критиковать их политику, потому что это «ваша семья сегодня». «Я не хочу вас ставить в сложное, двойственное положение и заниматься критикой НАТО и Евросоюза. Не хочу их сравнивать с пресмыкающимися и с животными. Они специалисты не по сказкам, они специалисты по фильмам ужасов», – привел свое сравнение Путин. По его словам, постоянно «нагнетается какая-то истерия», что Россия якобы задумала напасть на Европу: «Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать». Конфликт же на Украине связан не с агрессивным поведением России, а с тем, что Запад способствовал госперевороту на Украине – с этого и начались события в Крыму и на Донбассе. Единственная же цель России – защитить свои национальные интересы, заявил он: «Потому что другая сторона этой медали заключается в том, что с помощью НАТО предпринимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства. Мы вынуждены были на это реагировать. В этом вся проблема». Новая американская администрация слышит эти аргументы России, что показали переговоры с Трампом на Аляске, сказал Путин: «Если мы раньше в контактах с прежней администрацией, с президентом [США Джо] Байденом говорили об этом, нас никто не хотел слушать, и не слышал никто. Сейчас мы видим, такое взаимное понимание намечается».

Россия «долгое время» не предпринимала «вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры, особенно в зимний период», заявил Путин, тогда как Украина наносила постоянные удары по энергетическим объектам в России – и Россия начала отвечать. По его мнению, Украина пытается нанести ущерб России, но наносит его партнерам России: «Ведь Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии – и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов».

Путин сказал Фицо, что он вполне может рассмотреть предложение о сотрудничестве Росатома с Westinghouse для строительства АЭС в Словакии. Однако ключевое, что сказал Путин – «говорю, это так, между прочим»: «Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны. На Запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими нашими коллегами, можем даже втроём по Запорожской атомной станции поработать». Поэтому и проекты на словацком рынке можно совместить с США, добавил он. Путин также заметил, что на словацких реакторах «было бы неправильно заменять наше топливо на топливо иностранного, другого производства, производства третьей страны, потому что там есть технологические особенности».

Как в Китае встретились Владимир Путин и Нарендра Моди

Политика / Международные отношения

Завершил же выступление в открытой части Путин тем, что Россия никогда не была против членства Украины в ЕС, но НАТО – «это другой вопрос», поскольку здесь речь идет об обеспечении безопасности России и «мы считаем это для себя неприемлемым». Украина сама должна решать как обеспечивать свою безопасность, но как было записано в фундаментальных документах в области безопасности на европейском континенте, это не может делаться за счет безопасности других стран, сказал он. По его словам, в случае завершения конфликта есть варианты обеспечения безопасности Украины, и они тоже обсуждались в Анкоридже.

Еще одним европейским лидером, с которым Путин уже виделся на параде в Москве и теперь встретился в Пекине, стал президент Сербии Александр Вучич. Президент России заявил, что c уважением относится к «независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под вашим руководством».

Для Сербии важно сотрудничество с Россией во всех областях, «жизненно важна» область энергетики – снабжение газом. «Также мне нужно сказать «добро пожаловать» всем российским компаниям, которые хотели бы принять участие в инфраструктурных проектах в Сербии, включая РЖД, «Росатом», конечно, и многие другие», – сказал он. Дальше Вучич рассказал – как уже это делал – что Сербия с начала кризиса на Украине находится «в очень трудной ситуации и под большим давлением». «Но несмотря на это, мы смогли сохранить нашу принципиальную позицию – отстоять независимость Сербии. Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций [против] Российской Федерации. И мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет», – заявил он. После чего захотел выслушать «советы и предложения» Путина по развитию двусторонних отношений в будущем.

