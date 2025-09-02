Трамп не видел сообщений о своей «смерти» и назвал их безумными

«На прошлой неделе я провел множество пресс-конференций, все они прошли успешно, очень хорошо, как и эта сейчас. А потом я два дня не выступал, и тут начали говорить: «Наверное, с ним что-то не так». [бывший президент США Джо] Байден месяцами не проводил пресс-конференций, его вообще не было видно, и никто никогда не говорил, что с ним что-то не так, хотя мы все знали, что он был не в лучшей форме», – сказал американский президент.