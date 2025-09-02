Трамп не видел сообщений о своей «смерти» и назвал их безумными

Трамп не видел сообщений о своей «смерти» и назвал их безумнымиПо его словам, Байдена на публике не было видно месяцами, и никто про это ничего не говорил
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с публикациями о своей «смерти» и охарактеризовал их как абсурдные. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.
На вопрос о тренде в соцсетях о его «смерти» в выходные Трамп ответил, что не видел этого, но слышал эти слухи, но не в таком масштабе. «Знаете, я слышал – это, конечно, звучит немного безумно», – сказал он на уточняющий комментарий журналистов, что слухи пошли после того, как он не появлялся на публике в течение нескольких дней.
«На прошлой неделе я провел множество пресс-конференций, все они прошли успешно, очень хорошо, как и эта сейчас. А потом я два дня не выступал, и тут начали говорить: «Наверное, с ним что-то не так». [бывший президент США Джо] Байден месяцами не проводил пресс-конференций, его вообще не было видно, и никто никогда не говорил, что с ним что-то не так, хотя мы все знали, что он был не в лучшей форме», – сказал американский президент.
Трамп подчеркнул, что на днях дал большое интервью продолжительностью 1,5 часа одному из американских СМИ, выступал на нескольких программах, а также опубликовал ряд «длинных, серьезных» сообщений в своей сети Truth Social.
«Так что я был очень активен на выходных, – добавил он. – Кроме того, все знают, что я навещал людей в клубе неподалеку, на реке Потомак, который принадлежит мне. Так что я действительно был очень занят. А эти слухи – это фейковые новости. Вот почему СМИ сегодня имеют так мало доверия».
Слухи о смерти Трампа появились на прошлой неделе. Пользователи сетей заметили, что в его графике с субботы по понедельник нет публичных мероприятий.
30 августа в Белом доме сообщили, что Трамп жив и у него нет проблем со здоровьем. В этот же день американский лидер был замечен по дороге на его гольф-поле в Вирджинии. Около 09:00 по местному времени пул Белого дома распространил сообщение, что фотограф запечатлел президента.
Тренд совпал с интервью вице-президента Джей Ди Вэнса 27 августа, в котором его спросили о готовности взять на себя роль главнокомандующего в случае «ужасной трагедии». Вэнс выразил уверенность, что Трамп останется на своем посту до конца президентского срока, и назвал его здоровье невероятно крепким.