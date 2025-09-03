Россия вплотную приблизилась к развитым странам по количеству иностранных студентов

Чаще всего иностранцы выбирают экономические, медицинские специальности, фармацевтику, лингвистику и педагогику. Среди технических специальностей – информационные технологии и строительство. Очевидным преимуществом при выборе российских вузов в качестве места обучения для иностранных учащихся является сочетание цены и качества, гибкость образовательных программ и миграционной политики государства, карьерные перспективы выпускников на рынке труда, а также возможность учиться бесплатно, отмечает автор доклада РСМД. Так, в прошлом году по бесплатной квоте обучались 45 000 иностранцев (из них всего около 8% из стран СНГ), тогда как в 2021 г. их было всего 18 000. По оценкам Министерства науки и высшего образования, впоследствии до 10% иностранных выпускников российских вузов остаются жить и работать в России.