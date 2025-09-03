Россия вплотную приблизилась к развитым странам по количеству иностранных студентов

Россия вплотную приблизилась к развитым странам по количеству иностранных студентовЗа четыре года численность студентов из Китая, Индии и Ирана выросла вдвое
В российских вузах в период с 2019 по 2024 г. число иностранных студентов из Китая, Индии, Египта и Ирана выросло более чем в 2 раза, а из стран СНГ – на 15–20%. Об этом говорится в докладе Российского совета по международным делам (РСМД) «Образовательная миграция в Россию: современное состояние и перспективы развития», который есть в распоряжении «Ведомостей». Всего в России обучаются граждане из 170 стран.
Как отмечается в докладе, наибольшим спросом отечественное высшее образование пользуется у граждан Казахстана (55 500), Туркмении (53 300), Китая (51 200), Узбекистана (47 500) и Индии (30 300). Примерно 10 000 составила численность иностранных студентов из Египта и Ирана. Всего, по подсчетам Министерства просвещения, в 2024 г. в России обучалось 376 000 иностранцев (прирост на 40 000 по сравнению с 2023 г.), из них 220 000 – граждане стран СНГ. В результате доля иностранных студентов в России составила 8,5% от общего числа учащихся.
При этом в Высшей школе экономики (ВШЭ) насчитали в России 424 800 иностранных студентов в 2024 г. (доклад «Образование в цифрах», вышел 1 сентября), тогда как в 2022 г. их было чуть более 393 000 человек (всего около 5,4% от общей численности студентов в России).
В 2023 г. во всем мире обучалось около 6,4 млн иностранных студентов – столько же, сколько и в 2022 г., следует из данных Института статистики ЮНЕСКО. Таким образом, Россия сопоставима по числу иностранных студентов с США (957 000, 2023 г.), Великобританией (675 000, данные за 2022 г.), Австралией (467 000, 2023 г.) и Германией (423 000, 2023 г.). По данным Международного института образования, базирующегося в Нью-Йорке, в 2024 г. Россия заняла 7-е место, пропустив вперед еще Канаду (842 000) и Францию (505 000).
Иностранных студентов в основном интересовали программы бакалавриата – 219 000 человек. На специалитете и магистерских программах училось 105 000 и 54 000 соответственно. При этом если более половины всех иностранцев из государств СНГ учились преимущественно в бакалавриате и магистратуре, то доля студентов из стран дальнего зарубежья в специалитете превысила 68%. Среднее специальное образование в 2024 г. в России получали 28 000 иностранцев (почти 90% из них – граждане из стран СНГ).
Рост интереса абитуриентов к российским вузам из стран дальнего зарубежья – следствие смены внешнеполитического вектора и целенаправленной политики Москвы по углублению сотрудничества со странами так называемого Глобального Юга, говорит ведущий научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер. Для их привлечения российское руководство пытается создать им комфортные условия для обучения и проживания в России, добавил эксперт: «Например, в российские учебные заведения чаще стали поступать представители высших каст индийского общества, которые не имеют право получать бесплатное высшее образование у себя на родине. Учитывая, что в Индии котируются российские дипломы, обучение в России получается для них значительно выгоднее».
После смены контуров внешнеполитического сотрудничества России отечественные университеты перестроили форматы и образовательные программы для иностранных студентов, соглашается ведущий научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Алена Нефедова. При этом, несмотря на количественный рост, российским вузам сегодня стоит обратить большее внимание на качество и усовершенствовать механизм отбора абитуриентов, замечает эксперт.
Кроме того, из-за требований государства по повышению эффективности руководство российских вузов само работает с зарубежными странами в направлении создания миграционных образовательных систем, продолжает Варшавер. По его мнению, несмотря на выход России из международной Болонской системы в 2022 г., Москва демонстрирует гибкий подход к повышению количества иностранных студентов в России, создавая им возможность для интеграции в российское общество и трудоустройства в стране. «Россия располагает конкурентоспособными университетами. С одной стороны, иностранные выпускники российских учебных заведений рассматриваются как перспективный вариант пополнения российского рынка труда. С другой – они потенциально могут стать инструментом российской мягкой силы на внешнем контуре», – отметил эксперт.
Чаще всего иностранцы выбирают экономические, медицинские специальности, фармацевтику, лингвистику и педагогику. Среди технических специальностей – информационные технологии и строительство. Очевидным преимуществом при выборе российских вузов в качестве места обучения для иностранных учащихся является сочетание цены и качества, гибкость образовательных программ и миграционной политики государства, карьерные перспективы выпускников на рынке труда, а также возможность учиться бесплатно, отмечает автор доклада РСМД. Так, в прошлом году по бесплатной квоте обучались 45 000 иностранцев (из них всего около 8% из стран СНГ), тогда как в 2021 г. их было всего 18 000. По оценкам Министерства науки и высшего образования, впоследствии до 10% иностранных выпускников российских вузов остаются жить и работать в России.
Согласно указу президента Владимира Путина «О национальных целях развития», российское правительство планирует к 2030 г. нарастить количество иностранных студентов, обучающихся в России, до 500 000 человек.
Теоретически Россия способна вплотную приблизиться по показателю количества иностранных студентов к развитым государствам Запада за счет привлечения учащихся из Индии и Китая, допускает Нефедова: «С этой точки зрения количественный потенциал привлекательности российских вузов для граждан постсоветских государств если не на максимуме, то близок к этому. А Индия и Китай – большие рынки с учетом постоянно растущего в этих странах количества среднего класса», – добавляет эксперт.