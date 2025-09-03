Ким Чен Ын на встрече с Путиным назвал помощь России братским долгом КНДР

Ранее 3 сентября Путин, Ким и лидер КНР Си Цзиньпин вместе присутствовали на торжественном военном параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Путин и Ким также вместе присутствовали на торжественном приеме в Пекине. Путин отметил, что все эти мероприятия «прошли блестяще, очень хорошо». По его словам, они так или иначе напрямую касаются России и КНДР, потому что они принимали участие в общей борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом.