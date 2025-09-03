Газета
Ким Чен Ын на встрече с Путиным назвал помощь России братским долгом КНДР

Президент РФ поблагодарил своего коллегу за участие северокорейских солдат в освобождении Курской области
Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Помогать России – братский долг Корейской Народно-Демократической Республики, заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.

«Если есть что-то, чем мы можем помочь России, то мы обязательно сделаем, и будем считать это братским долгом. Сделаем все для того, чтобы помочь России», – подчеркнул Ким.

Встреча Путина и Кима проходит после их совместного участия на торжественном военном параде в Пекине, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией, а также на приеме в честь памятной даты. В ходе беседы Путин обратил внимание на особый характер отношений с КНДР. Российский лидер отметил роль северокорейских военных в освобождении Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнув, что Москва никогда не забудет их жертвы.

«По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области – в полном соответствии с нашим новым договором. Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически», – сказал Путин, поблагодарив Кима от имени российского народа за «участие в совместной борьбе с современным неонацизмом».

Председатель КНДР также выразил удовлетворение возможностью поговорить с Путиным об отношениях двух стран и о перспективе их развития. Ким отметил, что после заключения в июне 2024 г. межгосударственного договора отношения между двумя странами развиваются во всех аспектах.

«В рамках этого договора и в связи с нашими обязательствами по этому договору мы вели совместную борьбу с братским российским народом. То, что, товарищ Путин, вы несколько раз <...> высоко оценили подвиг наших солдат, – я за это выражаю вам особую благодарность», – отметил Ким.

Лидер КНДР добавил, что сотрудничество двух стран ведется «во всех аспектах, в разных отраслях». По его словам, государства должны добиваться больших успехов, «чтобы все это соответствовало требованиям времени, а также помогло повышению благосостояния наших народов».

Ранее 3 сентября Путин, Ким и лидер КНР Си Цзиньпин вместе присутствовали на торжественном военном параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Путин и Ким также вместе присутствовали на торжественном приеме в Пекине. Путин отметил, что все эти мероприятия «прошли блестяще, очень хорошо». По его словам, они так или иначе напрямую касаются России и КНДР, потому что они принимали участие в общей борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом.

