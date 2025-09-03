Путин: солдаты КНДР помогли освободить Курскую область по инициативе Ким Чен Ына
Президент РФ Владимир Путин отметил, что инициативу при участии северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области проявил председатель КНДР Ким Чен Ын. Об этом российский лидер заявил на встрече со своим коллегой в Пекине.
«По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области, в полном соответствии с нашим новым договором», – отметил президент. Он также подчеркнул, что солдаты КНДР сражались мужественно и героически.
Ким, в свою очередь, выразил Путину благодарность за высокую оценку роли северокорейских военных. При этом он сказал, что развитие отношений между странами наблюдается во всех сферах.
1 сентября КНДР выпустила 20-минутный ролик, предположительно демонстрирующий военных, которые принимают участие на стороне России в конфликте на Украине. В видео показаны воздушные съемки разрушений и взрывов. В некоторых фрагментах бойцы изображены рядом с портретом Кима или национальным флагом.
26 июня Reuters писало, что Северная Корея может направить дополнительные войска на помощь России в июле или августе. В середине июня секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что Ким принял решение направить 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области.