КНДР выпустила ролик об участии военных в украинском конфликте

Северная Корея представила 20-минутное видео, в котором показаны сцены с военными, предположительно принимающими участие на стороне России в конфликте на Украине, пишет CNN.



Фильм был опубликован 31 августа на государственном телеканале KCTV за несколько дней до предстоящей встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным, отмечает телеканал.