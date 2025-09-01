КНДР выпустила ролик об участии военных в украинском конфликте
Северная Корея представила 20-минутное видео, в котором показаны сцены с военными, предположительно принимающими участие на стороне России в конфликте на Украине, пишет CNN.
Фильм был опубликован 31 августа на государственном телеканале KCTV за несколько дней до предстоящей встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным, отмечает телеканал.
В ролике демонстрируются кадры солдат на поле боя. Включены также воздушные съемки разрушений и взрывов, а в отдельных эпизодах акцент сделан на патриотизме – бойцы изображены рядом с портретом Ким Чен Ына или национальным флагом.
1 июля лидер КНДР Ким Чен Ын почтил память северокорейских военных, погибших при участии в российско-украинском конфликте. Соответствующие фотографии лидера КНДР показали на большом экране в ходе концерта, посвященного первой годовщине военного договора между Северной Кореей и Россией.
26 июня Reuters писало, что Северная Корея может направить дополнительные войска на помощь России в июле или августе. 17 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после визита в КНДР сообщил, что Ким Чен Ын принял решение направить 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области.