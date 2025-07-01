Ким Чен Ын почтил память погибших в конфликте с Украиной военных КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын почтил память северокорейских военных, погибших при участии в российско-украинском конфликте, сообщает The Guardian.
Соответствующие фотографии лидера КНДР показали на большом экране в ходе концерта, посвященного первой годовщине военного договора между Северной Кореей и Россией.
26 июня Reuters писало, что Северная Корея может направить дополнительные войска на помощь России в июле или августе. 17 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после визита в КНДР сообщил, что Ким Чен Ын принял решение направить 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области.
Шойгу 28 мая поблагодарил северокорейских солдат, назвав подвигом их помощь российским войскам в боевых действиях на территории Курской области. По его словам, они защищали Россию «как собственную родину». 10 мая Ким Чен Ын заявил, что Россия является для Пхеньяна братским государством и страна готова направить своих военнослужащих на помощь в случае агрессии со стороны «прислужников» США и Запада.