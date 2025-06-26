Reuters: КНДР может отправить дополнительные войска на помощь России

28 мая Шойгу поблагодарил северокорейских солдат, назвав подвигом их помощь российским войскам в освобождении Курской области. По его словам, они защищали Россию, «как собственную родину». 10 мая Ким Чен Ын заявил, что Россия является для Пхеньяна братским государством и страна готова направить своих военнослужащих на помощь в случае агрессии со стороны «прислужников» США и Запада.