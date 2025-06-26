Reuters: КНДР может отправить дополнительные войска на помощь России
Северная Корея может направить дополнительные войска на помощь России в июле или августе. Об этом заявили южнокорейские законодатели со ссылкой на брифинг разведывательного агентства, сообщает агентство Reuters.
Член парламента Южной Кореи Ли Сон Квын заявил, что Национальная разведслужба Южной Кореи (NIS) сослалась на «недавний визит» в Пхеньян «высокопоставленного сотрудника службы безопасности президента России».
О ком именно идет речь – не уточняется. Однако 17 июня секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу после визита в КНДР сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение направить 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области.
28 мая Шойгу поблагодарил северокорейских солдат, назвав подвигом их помощь российским войскам в освобождении Курской области. По его словам, они защищали Россию, «как собственную родину». 10 мая Ким Чен Ын заявил, что Россия является для Пхеньяна братским государством и страна готова направить своих военнослужащих на помощь в случае агрессии со стороны «прислужников» США и Запада.