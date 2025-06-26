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Reuters: КНДР может отправить дополнительные войска на помощь России

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Северная Корея может направить дополнительные войска на помощь России в июле или августе. Об этом заявили южнокорейские законодатели со ссылкой на брифинг разведывательного агентства, сообщает агентство Reuters.

Член парламента Южной Кореи Ли Сон Квын заявил, что Национальная разведслужба Южной Кореи (NIS) сослалась на «недавний визит» в Пхеньян «высокопоставленного сотрудника службы безопасности президента России».

О ком именно идет речь – не уточняется. Однако 17 июня секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу после визита в КНДР сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение направить 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области.

28 мая Шойгу поблагодарил северокорейских солдат, назвав подвигом их помощь российским войскам в освобождении Курской области. По его словам, они защищали Россию, «как собственную родину». 10 мая Ким Чен Ын заявил, что Россия является для Пхеньяна братским государством и страна готова направить своих военнослужащих на помощь в случае агрессии со стороны «прислужников» США и Запада.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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