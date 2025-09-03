Газета
Главная / Политика /

Путин: президент Трамп не лишен чувства юмора

Так российский лидер прокомментировал слова американского коллеги о якобы заговоре РФ, КНР и КНДР
Максим Цуланов
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент США Дональд Трамп не лишен чувства юмора, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Корреспондент «Ведомостей» спросил у российского лидера, как он относится к словам Трампа в его соцсетях, где тот написал, обращаясь к лидеру КНР Си Цзиньпину: «Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки».

«Президент Трамп не лишен юмора, это мы хорошо знаем», – сказал Путин.

Российский лидер сообщил, что у него с Трампом сложились «добрые отношения», лидеры обращаются друг к другу по именам. Путин отметил, что за четыре дня его визита в КНР «никто никогда не высказывал таких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации».

Путин: если Зеленский готов к встрече – пусть приезжает в Москву

Политика / Международные отношения

«Все без исключения <...> поддержали нашу встречу в Анкоридже. Все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа и позиция России, других участников переговоров приведет к окончанию вооруженного конфликта [на Украине]», – отметил он.

Путин уточнил, что деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «не направлена на борьбу с кем бы то ни было»: «Она направлена на то, чтобы искать лучшие способы развития нас самих».

3 сентября президент США пожелал «великолепного» праздника в честь 80-летия завершения Второй мировой войны председателю КНР Си Цзиньпину.

«Пусть у председателя Си [Цзиньпина] и замечательного народа Китая будет великолепный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», – написал он в Truth Social.

