Путин: президент Трамп не лишен чувства юмора

Президент США Дональд Трамп не лишен чувства юмора, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Корреспондент «Ведомостей» спросил у российского лидера, как он относится к словам Трампа в его соцсетях, где тот написал, обращаясь к лидеру КНР Си Цзиньпину: «Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки».