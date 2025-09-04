Как Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Украине и парад в Пекине

Несмотря на то что в качестве основной темы его выступления был заявлен перенос космического командования из демократического штата Колорадо в республиканскую Алабаму, журналисты не забыли спросить у Трампа и о ситуации вокруг переговоров по Украине. На вопрос о том, говорил ли Трамп с президентом России Владимиром Путиным «в течение прошлой недели», американский лидер заметил: «Я узнал то, что может быть очень интересным. Думаю, в течение следующих нескольких дней вы узнаете». На уточняющий вопрос о возможных последствиях, если не будет объявлено о встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским (журналист не уточнила, последствия для кого имеются в виду. – «Ведомости»), Трамп заявил: «Да, будут. Мы посмотрим, что они сделают <...>».