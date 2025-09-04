Как Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Украине и парад в Пекине

Как Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Украине и парад в ПекинеАмериканский лидер хотел отвлечь внимание от саммита ШОС
В то время как десятки мировых лидеров собрались в Пекине для празднования 80-летия окончания Второй мировой войны, президент США Дональд Трамп выступил на первой за несколько дней пресс-конференции, опровергнув слухи о проблемах со здоровьем.
Несмотря на то что в качестве основной темы его выступления был заявлен перенос космического командования из демократического штата Колорадо в республиканскую Алабаму, журналисты не забыли спросить у Трампа и о ситуации вокруг переговоров по Украине. На вопрос о том, говорил ли Трамп с президентом России Владимиром Путиным «в течение прошлой недели», американский лидер заметил: «Я узнал то, что может быть очень интересным. Думаю, в течение следующих нескольких дней вы узнаете». На уточняющий вопрос о возможных последствиях, если не будет объявлено о встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским (журналист не уточнила, последствия для кого имеются в виду. – «Ведомости»), Трамп заявил: «Да, будут. Мы посмотрим, что они сделают <...>».
В ходе встречи с европейскими лидерами и Зеленским 18 августа в Вашингтоне Трамп заявил о необходимости встречи российского и украинского президентов. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в интервью телеканалу «Россия 24» о готовности Москвы ко всем форматам переговоров по Украине, но подчеркнул, что любые контакты на высшем уровне нужно готовить «предельно тщательно». А по словам помощника Путина по внешней политике Юрия Ушакова, в ходе нового телефонного разговора Трампа и Путина 18 августа обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, участвующих в прямых переговорах, начавшихся в Стамбуле 16 мая.
Кроме того, уже после пресс-конференции Трамп решил заострить свое внимание на пекинском параде, где вместе с председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали многие мировые лидеры, включая Путина, председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Индии Нарендру Моди. «Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли президент Китая Си Цзиньпин о той огромной поддержке, которую Соединенные Штаты Америки оказали Китаю, чтобы помочь ему защитить свою свободу от очень недружественного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в борьбе за победу и славу Китая. Я надеюсь, что их по праву чтут и помнят за храбрость и самопожертвование! Пусть президент Си Цзиньпин и замечательный народ Китая великолепно отпразднуют этот день<...>», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social в ночь на 3 сентября. Он также попросил «передать наилучшие пожелания» Путину и Киму, которые, по словам Трампа, «сговариваются против США».
Ушаков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что считает слова Трампа о сговоре иронией. По его словам, российский, северокорейский и китайский лидеры не помышляют о заговоре против США и понимают роль Вашингтона в нынешних международных раскладах.
Слухи вокруг «исчезновения» Трампа, его посты в соцсетях и выбор момента для пресс-конференции, на которой не было сказано ничего сверхъестественного, похожи на попытку перехватить повестку на фоне саммита ШОС, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов.
Что касается упоминания им Украины, то это пока представляется очередным этапом переговорного процесса. Реализация договоренностей, которые могли быть достигнуты в Анкоридже (на саммите Трампа и Путина 15 августа), потребует времени, особенно на фоне попыток государств Евросоюза и Великобритании осложнить этот процесс. Трамп все еще заинтересован в быстрых результатах, поэтому рассматривает разные варианты продолжения американского участия в процессе урегулирования. При этом он хочет сохранить возможность – при необходимости – дистанцироваться, если посчитает это выгодным для своего имиджа как переговорщика. Иначе говоря, при сохранении прогресса Трамп будет подчеркивать свое участие, а при его отсутствии попытается снять с себя прямую ответственность.