Чем Владимир Путин занимался в Китае

Самые примечательные встречи у Путина были с Моди и Фицо. Моди, впервые за семь лет посетивший Китай, очень тепло приветствовал президента России на саммите ШОС, а после его завершения два лидера приехали в российскую резиденцию вместе на Aurus. Добравшись до резиденции, они около 45 минут общались вдвоем в машине, а затем – около часа – уже в составе делегаций. На этой встрече Моди положительно оценил «все недавно приложенные усилия для установления мира» и выразил надежду, что стороны будут подходить к этому конструктивно, чтобы скорее завершить конфликт. За несколько часов до встречи издания Axios и India Today написали, что американская администрация обратилась к европейским странам с предложением ввести пошлины в отношении Индии по их примеру. Трамп же вечером в день встречи Моди и Путина написал, что Индия предлагала снизить почти до нуля пошлины на американские товары. Однако, по словам Трампа, США ведет мало бизнеса с Индией, а Индия покупает нефть и военную технику у России, поэтому предложение Индии было сделано слишком поздно.