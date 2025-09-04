Чем Владимир Путин занимался в Китае

Чем Владимир Путин занимался в КитаеОн провел множество важных встреч, а также стал гостем парада в Пекине
Президент России Владимир Путин завершил свою четырехдневную поездку в Китай пресс-подходом к журналистам, где сообщил об итогах визита. Формат переговоров позволил встречаться в неформальной обстановке и обсуждать любые темы, рассказал он.
Из решений саммита ШОС Путин особо отметил китайскую инициативу о глобальном управлении (зафиксированную в декларации саммита), поскольку она позволит наладить сотрудничество между странами-партнерами по организации и теми, кто к ней не присоединился. Путин сказал, что проект газопровода «Сила Сибири-2» обсуждался с партнерами (КНР и Монголией. – «Ведомости») давно, и российский газ будет востребован в Китае, чья экономика растёт по 5% в год. Он добавил, что найден консенсус по проекту, формула цены газа носит объективный и рыночный характер. По его словам, договоренность не приурочена к встрече в Пекине, а является плодом долгой работы. Китайская экономика благодаря этим договорённостям получит конкурентное преимущество, а общий объем поставок по всем газопроводам из России превысит 100 млрд кубометров в год.
Касаясь вопроса милитаризации ЕС президент заявил, что безопасность одной стороны не может быть обеспечена за счет другой, в «данном случае – России». Путин еще раз подтвердил, что Украина имеет право на обеспечение своей безопасности и Россия не выступает против ее вступления в ЕС.
Формула «гарантии безопасности в обмен на территории» в ходе российско-американских контактов не обсуждалась, сказал Путин. И Россия борется не за территории, а за права человека – тех людей, которые осознают себя связанными с Россией, ее культурой и историей. По поводу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Путин сказал, что не отрицает её возможность, но усомнился в его легитимности. По его словам, в конституции Украины ничего не сказано о продлении пятилетнего срока президента, хотя в законе о военном положении и написано, что во время его действия выборы не проводятся. При этом чтобы решить территориальные вопросы надо провести референдум, но это нельзя сделать, пока есть военное положение, добавил он. Решить вопрос мог бы конституционный суд, но его работа парализована властью вплоть до имевшего место запрета охраны пропускать судей.
Тем не менее, «со скажем аккуратно, главой администрации» Зеленским Путин готов встречаться, но встреча должна быть подготовлена, и президент России действительно сказал Дональду Трампу, что если Зеленский хочет встречи, то может приехать в Москву.
Многополярность по мнению Путина не означает появления каких-то новых доминирующих государств, а страны ШОС не дружат против кого-то, как об этом часто пишут.
Касаясь заявления канцлера Германии Мерца о том, что президент России является самым опасным военным преступником современности, Путин сказал, что это попытка снять с Запада ответственность за трагедию на Украине, к которой он причастен начиная с неисполнения договоренностей с Виктором Януковичем о мирном урегулировании кризиса в феврале 2014 г., последующих событий в Донбассе, связанных с силовым подавлением Украиной выступлений его населения и вплоть до сегодняшнего дня.
Отвечая на вопрос, нет ли у него ощущения скорого завершения спецоперации, президент напомнил о срыве Западом стамбульских договоренностей весной 2022 г. Тем не менее «если здравый смысл восторжествует» и с учетом искреннего настроя администрации Трампа на мирное решение оно возможно, если же этого не случится, то Россия будет решать свои задачи военным путем. Что касается призывов передать замороженные российские резервы Украине Путин сказал, что серьезные люди понимают разрушительный эффект такого решения для мировой финансовой системы.
За четыре дня, с 31 августа по 3 сентября, он посетил Тяньцзин, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а затем в Пекине провел российско-китайские переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и стал главным гостем на параде к 80-летию победы во Второй мировой войне. Кроме того, президент провел 16 двусторонних встреч. Главным же итогом поездки стало подписание меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток».
На саммите ШОС 1 сентября Путин говорил коллегам о том, что ШОС помогает формировать в Евразии новую систему безопасности и мирного развития, которая бы пришла на смену «отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала интересы максимально широкого круга стран». В его выступлении была большая часть и про Украину, он говорил про переворот в стране в 2014 г. и попытки «втянуть» Украину в НАТО. По его словам, Россия ценит усилия Китая, Индии и других стран, которые содействуют урегулированию. Понимания же, достигнутые на недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, «надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», сказал Путин.
Позже в тот же день, уже на встрече в формате ШОС+ Си Цзиньпин выдвинул инициативу более справедливого глобального управления, которая состоит из пяти пунктов. Среди них необходимость придерживаться суверенного равенства, международного права, многосторонности, ориентироваться на людей и сосредоточиться на развитии. Путин поддержал инициативу Си, заявив, что Россия заинтересована в том, чтобы начать обсуждать предложения, высказанные Китаем. По его мнению, такая равноправная система глобального управления учитывала бы интересы максимально широкого круга стран.
В Пекине же 2 сентября уже в седьмой раз прошла встреча трех глав государств – Путина, Си и президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха, а затем переговоры России и Китая. Именно после них председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». По его словам, это будет самый крупный и капиталоемкий проект газовой отрасли в мире. Мощность маршрута длинной 2600 км составит 50 млрд куб. м газа в год, а договоренности рассчитаны на 30 лет, протяженность участка «Союз – Восток» через Монголию будет 960 км. В итоге общий объем поставок по новым и расширенным договоренностям может достичь 106 млрд куб. м в год.
Еще одним итогом российско-китайских переговоров стало введение пробного безвизового режима для россиян при поездках в Китай. Он вступает в силу 15 сентября, будет касаться тех, кто едет в страну в деловых, туристических, экскурсионных целях, к родственникам, друзьям или в рамках обменов. Действовать виза будет до 30 дней. Для граждан Китая сейчас нужна виза для поездок в Россию, можно въехать по электронной визе, есть безвиз для туристических групп. Вопрос об ответной отмене виз для граждан Китая при поездках в Россию сейчас прорабатывается, говорила ТАСС представитель МИДа Мария Захарова.
Путин в Китае все четыре дня проводил двусторонние встречи со своими коллегами. После переговоров в составе делегаций Путин и Си общались «за чаем» в комплексе «Чжуннаньхай». Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что на этой встрече обсудят международную проблематику, в том числе прошедшие российско-китайские переговоры. После встречи Ушаков, в частности, пояснял, что лидеры не обсуждали возможность размещения китайских миротворцев на Украине. Вся эта встреча проходила по традиции в закрытом формате.
Первая же двусторонняя беседа в Китае у Путина была с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Затем он встречался с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьером Словакии Робертом Фицо, премьером Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо. А также Путин провел отдельные встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем и президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, с одним – на ШОС, с другим – в Пекине. Все ждали, состоится ли встреча Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который был и на ШОС, и на параде. Но она не состоялась, они лишь поздоровались во время парада.
Самые примечательные встречи у Путина были с Моди и Фицо. Моди, впервые за семь лет посетивший Китай, очень тепло приветствовал президента России на саммите ШОС, а после его завершения два лидера приехали в российскую резиденцию вместе на Aurus. Добравшись до резиденции, они около 45 минут общались вдвоем в машине, а затем – около часа – уже в составе делегаций. На этой встрече Моди положительно оценил «все недавно приложенные усилия для установления мира» и выразил надежду, что стороны будут подходить к этому конструктивно, чтобы скорее завершить конфликт. За несколько часов до встречи издания Axios и India Today написали, что американская администрация обратилась к европейским странам с предложением ввести пошлины в отношении Индии по их примеру. Трамп же вечером в день встречи Моди и Путина написал, что Индия предлагала снизить почти до нуля пошлины на американские товары. Однако, по словам Трампа, США ведет мало бизнеса с Индией, а Индия покупает нефть и военную технику у России, поэтому предложение Индии было сделано слишком поздно.
Тема с Украиной поднималась и с Фицо. Путин рассказал ему, что в ходе российско-американских переговоров обсуждалась возможность «поработать» на Запорожской АЭС с США и Украиной или только с США. Путин говорил Фицо о первопричинах конфликта на Украине. По его словам, одна из главных причин конфликта на Украине в том, что Североатлантический альянс предпринимает попытки поглощения всего постсоветского пространства – на это и реагирует Россия.
Путин 3 сентября принял участие в параде к 80-летию победы во Второй мировой войне в качестве главного гостя Си Цзиньпина. Если Путин сидел по правую руку от Си, то слева от лидера Китая был Ким Чен Ын (см. статью на стр. 1).
За прошедшими мероприятиями в Китае пристально следили западные коллеги Си и Путина. Трамп перед парадом написал в TruthSocial, что США помогли Китаю «обрести свободу от враждебного иностранного захватчика» и многие американцы погибли, борясь за победу и славу КНР. Президент США пожелал Си и народу Китая «великолепного и незабываемого праздника». А затем добавил: «Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки». Президент Финляндии Александр Стубб сказал журналистам, что ШОС пытается подорвать единство Глобального Запада и если Европа и США не наладят более плотное взаимодействие с Глобальным Югом, то они «проиграют эту игру».
Западные СМИ дали разные оценки событиям. CNN написал, что Си представил свое видение нового миропорядка на ШОС, продемонстрировал военную мощь на параде, таким образом показав мягкую и жесткую силы Пекина – т. е. лидер Китая не боится бросить вызов Западу. Они отмечают, что впервые лидеры Китая, России, Ирана, Северной Кореи собираются объединиться, чтобы сформировать «ось потрясений». Reuters также написало, что подобные альянсы могут изменить военные расклады в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стать основой для «оси потрясений». Пока Трамп хвалит собственные миротворческие способности, концентрация военной мощи на Востоке вызывает тревогу Запада. The New York Times указала, что большинство участников ШОС воздержались от открытой поддержки России в конфликте на Украине. Си упрочил отношения с Путиным и другими мировыми лидерами, особенно с Моди, и такой шаг был сделан после введения Трампом экспортных пошлин для многих стран, написало Bloomberg.