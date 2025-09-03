«Противостояние Западу»: как иностранные СМИ отреагировали на парад в Китае

«Си Цзиньпин на военном параде, где присутствовали Владимир Путин и Ким Чен Ын, заявил, что мир стоит перед выбором между миром и войной. Это стало демонстрацией неповиновения Западу. Он сказал, что Китай – великая страна, которую «никогда не запугают никакие агрессоры», явно намекая на США и их союзников, и предупредил, что Китай «невозможно остановить».