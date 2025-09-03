Газета
Главная / Политика /

«Противостояние Западу»: как иностранные СМИ отреагировали на парад в Китае

Его назвали демонстрацией могущества КНР
Татьяна Мозолевская
ANDRES MARTINEZ CASARES / EPA / tass
ANDRES MARTINEZ CASARES / EPA / tass

В китайском Пекине 3 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем лидера КНР Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.

Си и лидеры государств посмотрели парад с трибун, установленных на площади Тяньаньмэнь, а затем приняли участие в торжественном приеме в Доме народных собраний. Парад к 80-летию окончания Второй мировой войны стал самым большим, который проводился в КНР.

После парада Си и гости парада отправились на торжественный прием. Позже Путин и Ким провели переговоры в резиденции «Дяоюйтай».

«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ на торжественные мероприятия в Китае.

Как в Пекине прошли торжества к 80-летию окончания Второй мировой войны

Политика / Международные отношения

CNN

«Сегодня Си Цзиньпин устроил грандиозное шоу демонстрации военной мощи Китая, объединив вокруг своего понимания нового мирового порядка самых влиятельных авторитарных лидеров мира. Это происходит в то же время, как президент США Дональд Трамп ведет глобальную торговую войну и перестраивает американские альянсы».

The Times

«Большая часть нового вооружения, которое Народно-освободительная армия Китая (НОАК) планирует впервые выставить на всеобщее обозрение, будет намеренно продемонстрирована всему миру. Это открытое послание о том, что «возрождение» Китая как сверхдержавы, по словам Си Цзиньпина, почти завершено».

The Guardian

«Си Цзиньпин на военном параде, где присутствовали Владимир Путин и Ким Чен Ын, заявил, что мир стоит перед выбором между миром и войной. Это стало демонстрацией неповиновения Западу. Он сказал, что Китай – великая страна, которую «никогда не запугают никакие агрессоры», явно намекая на США и их союзников, и предупредил, что Китай «невозможно остановить».

Целью Си Цзиньпина стало укрепление позиций стран Глобального Юга, лидером которых является Китай, и противопоставление их группам, возглавляемым Западом, таким как НАТО».

Ушаков рассказал, существует ли заговор России, КНДР и Китая против США

Политика / Международные отношения

The Wall Street Journal

«Это событие показало образ великой державы, который Си Цзиньпин хочет показать миру. Также оно стало предупреждением для США и Европы: не бросайте КНР вызов. Усилению антизападной направленности способствовало присутствие северокорейского лидера Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина, которые вышли на трибуну и наблюдали за процессией по обе стороны от китайского лидера».

The New York Times

«Лидер Китая Си Цзиньпин председательствовал на масштабном военном параде в Пекине, на котором были представлены истребители, ракеты и марширующие строевым шагом войска. Он выступил с дерзким предупреждением в адрес соперников, призвав их не бросать вызов суверенитету его страны.

Его послание было поддержано лидерами, собравшимися рядом с ним. Они представляли государства, которые бросили вызов американскому доминированию в мировом порядке или поставили его под сомнение. По бокам от него стояли президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, а также лидеры Ирана, Пакистана и других стран.

Парад стал кульминацией недельной кампании правящей Коммунистической партии, направленной на переосмысление роли Китая во Второй мировой войне и представление партии как спасительницы нации от иностранного агрессора – Японской империи. Обращение к воспоминаниям о войне призвано сплотить китайцев перед лицом экономической неопределенности и напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, которые Си Цзиньпин обвинил в попытках сдержать и подавить Китай».

Reuters

«Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мир стоит на пороге выбора между миром и войной, выступая на военном параде в Пекине. Парад стал беспрецедентной демонстрацией силы. Западные лидеры в основном проигнорировали мероприятие, посвященное 80-летию поражения Японии в конце Второй мировой войны. Путин и Ким Чен Ын, которых Запад считает изгоями из-за конфликта на Украине и ядерных амбиций Кима, были почетными гостями».

Парад в честь 80-летия окончания Второй мировой и победы над Японией в Пекине
3 сентября в Пекине прошел военный парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и победы китайского народа в войне против милитаристской Японии. На нем Китай впервые показал силы стратегической ядерной триады.
