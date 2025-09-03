«Противостояние Западу»: как иностранные СМИ отреагировали на парад в Китае

«Противостояние Западу»: как иностранные СМИ отреагировали на парад в КитаеЕго назвали демонстрацией могущества КНР
В китайском Пекине 3 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем лидера КНР Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.
Си и лидеры государств посмотрели парад с трибун, установленных на площади Тяньаньмэнь, а затем приняли участие в торжественном приеме в Доме народных собраний. Парад к 80-летию окончания Второй мировой войны стал самым большим, который проводился в КНР.
После парада Си и гости парада отправились на торжественный прием. Позже Путин и Ким провели переговоры в резиденции «Дяоюйтай».
«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ на торжественные мероприятия в Китае.
«Сегодня Си Цзиньпин устроил грандиозное шоу демонстрации военной мощи Китая, объединив вокруг своего понимания нового мирового порядка самых влиятельных авторитарных лидеров мира. Это происходит в то же время, как президент США Дональд Трамп ведет глобальную торговую войну и перестраивает американские альянсы».
«Большая часть нового вооружения, которое Народно-освободительная армия Китая (НОАК) планирует впервые выставить на всеобщее обозрение, будет намеренно продемонстрирована всему миру. Это открытое послание о том, что «возрождение» Китая как сверхдержавы, по словам Си Цзиньпина, почти завершено».
«Си Цзиньпин на военном параде, где присутствовали Владимир Путин и Ким Чен Ын, заявил, что мир стоит перед выбором между миром и войной. Это стало демонстрацией неповиновения Западу. Он сказал, что Китай – великая страна, которую «никогда не запугают никакие агрессоры», явно намекая на США и их союзников, и предупредил, что Китай «невозможно остановить».
Целью Си Цзиньпина стало укрепление позиций стран Глобального Юга, лидером которых является Китай, и противопоставление их группам, возглавляемым Западом, таким как НАТО».
«Это событие показало образ великой державы, который Си Цзиньпин хочет показать миру. Также оно стало предупреждением для США и Европы: не бросайте КНР вызов. Усилению антизападной направленности способствовало присутствие северокорейского лидера Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина, которые вышли на трибуну и наблюдали за процессией по обе стороны от китайского лидера».
«Лидер Китая Си Цзиньпин председательствовал на масштабном военном параде в Пекине, на котором были представлены истребители, ракеты и марширующие строевым шагом войска. Он выступил с дерзким предупреждением в адрес соперников, призвав их не бросать вызов суверенитету его страны.
Его послание было поддержано лидерами, собравшимися рядом с ним. Они представляли государства, которые бросили вызов американскому доминированию в мировом порядке или поставили его под сомнение. По бокам от него стояли президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, а также лидеры Ирана, Пакистана и других стран.
Парад стал кульминацией недельной кампании правящей Коммунистической партии, направленной на переосмысление роли Китая во Второй мировой войне и представление партии как спасительницы нации от иностранного агрессора – Японской империи. Обращение к воспоминаниям о войне призвано сплотить китайцев перед лицом экономической неопределенности и напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, которые Си Цзиньпин обвинил в попытках сдержать и подавить Китай».
«Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мир стоит на пороге выбора между миром и войной, выступая на военном параде в Пекине. Парад стал беспрецедентной демонстрацией силы. Западные лидеры в основном проигнорировали мероприятие, посвященное 80-летию поражения Японии в конце Второй мировой войны. Путин и Ким Чен Ын, которых Запад считает изгоями из-за конфликта на Украине и ядерных амбиций Кима, были почетными гостями».