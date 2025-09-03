Газета
Главная / Политика /

Ушаков рассказал, существует ли заговор России, КНДР и Китая против США

Ведомости

У президента РФ Владимира Путина, лидера КНР Си Цзиньпина и председателя КНДР Ким Чен Ына не было и мысли о том, чтобы «плести заговор» против Соединенных Штатов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел. <...> Более того, мысли даже этого ни у кого из этих троих лидеров не было», – прокомментировал Ушаков высказывания президента США Дональда Трампа о возможном заговоре. Помощник президента выразил надежду на то, что американский лидер заявил об этом «не без иронии».

Ушаков отметил, что каждая страна понимает роль Вашингтона и действующей администрации Трампа в нынешней международной ситуации.

3 сентября Трамп, комментируя парад в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, заявил, что Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «строят заговор против Соединенных штатов». При этом он передал им «теплые пожелания», а китайскому народу – «великолепного праздника». В публикации президент также задался вопросом, упомянет ли лидер КНР роль США во Второй мировой войне. Трамп отметил, что Америка помогла Китаю «обрести свободу от враждебного иностранного захватчика».

