Каковы шансы ЛДПР получить второе место по итогам ЕДГ-2025

Каковы шансы ЛДПР получить второе место по итогам ЕДГ-2025Сейчас партийные наследники Жириновского идут почти вровень с коммунистами
КПРФ и ЛДПР в ходе единого дня голосования 2025 г. будут пытаться утвердить себя в качестве «второй политической силы» после «Единой России», отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Соревнование за 2-е место давно присутствует в повестке дня, но сейчас важность этого вопроса «особенно велика» в преддверии думской кампании 2026 г., отмечает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.
За год до выборов в Госдуму ни коммунисты, ни ЛДПР не зафиксировали за собой статуса второй партии после «Единой России». КПРФ находится в негативной динамике с точки зрения публичного позиционирования, ЛДПР наращивает медиаактивность, но как это скажется на электоральных результатах, пока вопрос, рассуждает замруководителя департамента политических проектов КГ «Полилог» Артур Заббаров.
По данным ведущих социологических служб АЦ ВЦИОМ и Фонда общественного мнения (ФОМ), уровни декларируемой поддержки КПРФ и ЛДПР практически идентичны, разница в пределах статпогрешности, подчеркнул он. По данным ФОМа, электоральный рейтинг ЛДПР с августа 2024 г. колеблется в пределах 8–10%, а КПРФ – 7–9%. В последний предвыборный месяц, по информации ВЦИОМа, у ЛДПР этот показатель колебался в рамках 10,5–11%, у КПРФ – 9,3–10,1%.
Об этом же говорит и президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков: КПРФ, ЛДПР, а также «Новые люди», по его словам, находятся в одном рейтинговом диапазоне (по последним данным ФОМа, у «Новых людей» 3%, по данным ВЦИОМа – 7,6%). «Справедливая Россия» хотя и отстает в рамках этого рейтинга, но в некоторых регионах тоже имеет возможности занять 2-е место, например в Челябинской области, где справороссы традиционно имеют хорошие позиции за счет депутата Госдумы Валерия Гартунга (избран от этой области), говорит Гращенков.
Конкретный результат зависит от типа выборов. Например, в губернаторских кампаниях ЛДПР обычно демонстрирует лояльность, а также у нее «крайне мало» сильных кандидатов в регионах, отмечает Туровский. «Здесь у КПРФ есть все возможности для занятия уверенного 2-го места, поскольку ее кандидаты, за рядом исключений, люди более опытные и известные, ведущие активную публичную деятельность», – считает он. А на выборах региональных законодательных собраний ситуация, по мнению политолога, гораздо сложнее, поскольку рейтинги КПРФ, ЛДПР, а местами и «Справедливой России» бывают сопоставимыми. Есть большая группа регионов центральной России, где у КПРФ более прочные позиции для занятия 2-го места, а в других регионах ЛДПР, а местами и «Справедливая Россия» (как в Челябинской области) могут оспорить этот статус, говорит он.
КПРФ, скорее всего, будет второй на выборах в региональные парламенты в Костромской области и Коми (в республике отказ кандидату от КПРФ Олегу Михайлову в регистрации на выборах главы может сыграть мобилизующую роль для «протестников»), прогнозирует политолог Константин Калачев. В Костромской области традиционно сильны левые кандидаты и на прошлых выборах губернатора в 2020 г. 2-е и 3-е места заняли представители КПРФ и «Справедливой России» (Валерий Ижицкий набрал 16,3%, Александр Плюснин – 7,64%), напоминает Заббаров. У коммунистов есть шансы на 2-е место и на выборах в гордуму Орла, и на губернаторских выборах в Иркутской области (в них участвует депутат Госдумы и бывший глава региона Сергей Левченко), говорит Гращенков. Избиратели Белгородской, Калужской, Рязанской областей на 2-е место на выборах региональных парламентов также поставят КПРФ, предполагает Калачев.
2-е место после «Единой России» ЛДПР получит, скорее всего, традиционно в регионах Дальнего Востока, включая Камчатку, говорит Гращенков. Солидарен с ним и Калачев: у партии Леонида Слуцкого есть шансы в Магаданской области, а помимо этого в ЯНАО, Челябинской и Воронежской областях. Важно учитывать два региона, где на выборах губернаторов в бюллетене есть кандидаты от ЛДПР, но нет от КПРФ, – это Коми и Ленинградская область (суммарно более 2 млн избирателей), обращает внимание Заббаров.
У ЛДПР сейчас действительно есть реальные шансы стать второй партией, этому способствует, во-первых, то, что партия нащупала свою нишу («правый системный патриотизм, но без ультра»), считает политолог Дмитрий Еловский. «Они могут говорить жестче, чем «Единая Россия», но не уходят в ультрапатриотизм, создавая угрозу системе. Это ниша примерно на 8–10% голосов. Если добавить традиционного избирателя ЛДПР, которого партия удерживает за счет памяти о Владимире Жириновском, то вполне можно выходить на 12–13%», – рассуждает он. КПРФ же, напротив, после волны протестов 2016–2021 гг. не нашла пока нового позиционирования, а еще часть городских «протестников» забрали «Новые люди», говорит политолог.
Впрочем, вопрос о том, которая из оппозиционных партий станет «главной второй партией» по итогам выборов 2025 г., пока не решенный, говорят эксперты. «Думаю, что в среднем коммунисты останутся вторыми. Но на федеральных выборах следующего года ЛДПР с большой вероятностью их обойдет», – считает Калачев. Каждая партия парламентской оппозиции по итогам ЕДГ-2025 найдет поводы, чтобы подчеркнуть свои местные успехи, но явного лидера у оппозиции не будет, соглашается Туровский.
В КПРФ убеждены, что партии удастся получить 2-е место минимум в 2/3 регионов, где проходят выборы губернаторов, гордум и заксобраний, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. На 1-е место коммунисты претендуют на выборах в региональный парламент Коми, а в Иркутской области на выборах губернатора, по его оценке, возможен второй тур. Традиционно сложные субъекты для коммунистов, где в ЕДГ возможна острая конкуренция с ЛДПР, – Дальний Восток, регионы Урала, север Архангельской области, добавил Афонин. В ЛДПР от комментариев отказались.