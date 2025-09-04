Каковы шансы ЛДПР получить второе место по итогам ЕДГ-2025

Конкретный результат зависит от типа выборов. Например, в губернаторских кампаниях ЛДПР обычно демонстрирует лояльность, а также у нее «крайне мало» сильных кандидатов в регионах, отмечает Туровский. «Здесь у КПРФ есть все возможности для занятия уверенного 2-го места, поскольку ее кандидаты, за рядом исключений, люди более опытные и известные, ведущие активную публичную деятельность», – считает он. А на выборах региональных законодательных собраний ситуация, по мнению политолога, гораздо сложнее, поскольку рейтинги КПРФ, ЛДПР, а местами и «Справедливой России» бывают сопоставимыми. Есть большая группа регионов центральной России, где у КПРФ более прочные позиции для занятия 2-го места, а в других регионах ЛДПР, а местами и «Справедливая Россия» (как в Челябинской области) могут оспорить этот статус, говорит он.