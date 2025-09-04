Глава Дагестана рассказал о замещении сельхозпродукции из Азербайджана

Глава Дагестана рассказал о замещении сельхозпродукции из АзербайджанаТакже Сергей Меликов описал роль транспортного коридора Север – Юг в развитии экономики республики
Развитие транспортного коридора Север – Юг (соединяет Россию с Индией, странами Персидского залива и Юго-Восточной Азии через Каспийское море и Иран) открывает для Дагестана новые возможности, заявил глава республики Сергей Меликов, выступая в рамках выставки «Платформа будущего: Регион-2030» в национальном центре «Россия». По его словам, это позволит в значительной степени улучшить инфраструктуру в крупных городах региона, через которые проходит транспортная сеть. «Сегодня “Шелковый путь” реализуется уже совершенно по-новому – в виде новой транспортной магистрали. Она не только транспортная, это большая политическая и экономическая сфера, которая объединяет государства вплоть до Персидского залива и Индийского океана», – сказал Меликов.
Перевозки по коридору внутри республики осуществляются в большой степени через морской торговый порт Махачкалы, который сейчас реконструируют. Меликов подчеркнул, что в 2025 г. товарооборот порта достиг рекордных показателей за последние 20 лет. Вместе с ним значительную роль в перевозках играет аэропорт Уйташ, самый южный в России, который формально не входит в состав транспортного коридора, но, по его словам, «является большим подспорьем» в логистике. Глава республики обратил внимание, что аэропорт востребован среди большого количества граждан России, отправляющихся в хадж.
Важнейшим элементом логистики также является автомобильная дорога, упомянул Меликов. Федеральная трасса проходит через крупные города – Хасавюрт, Махачкалу и Дербент, это, по его словам, создает проблемы как для транзитного транспорта, так и для местных водителей. «Трасса должна быть переведена в первую категорию, должна быть четырехполосной, и, безусловно, параллельно с ремонтом дорожного полотна мы должны создавать придорожную инфраструктуру, которая, надо признать, сегодня оставляет желать лучшего», – пояснил глава республики.
Также руководитель Дагестана упомянул о потенциале сельского хозяйства республики, в том числе нав тех направлениях, которые раньше замыкались на поставки из Баку. «Мы выращиваем яблоки, груши, гранаты, и сегодня у нас [есть возможности] для выращивания фундука, киви, фейхуа и т. д. То есть таких экзотических продуктов, которые раньше нам однозначно поступали от наших соседей из Азербайджана или других каких-то стран. И при той поддержке, которую мы оказываем группам инвесторов, я думаю, что в ближайшие годы Дагестан будет лидером не только российского, но и международного уровня», – отметил он.
По словам Меликова, республика остается в российских лидерах в выращивании винограда, в скотоводстве, производстве шерсти. «И как бы у нас ни развивался транспортно-логистический коридор, как бы ни развивались промышленные предприятия, сфера туризма, какие-то другие отрасли, для Дагестана все равно агропромышленный комплекс исторически останется основным показателем», – подчеркнул глава республики.
Кризис в российско-азербайджанских отношениях начался в конце декабря после крушения самолета Azal, летевшего из Баку в Грозный. Новый виток случился 27 июня, после задержания более 50 уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге, двое из которых скончались. Через три дня азербайджанская полиция задержала несколько журналистов редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку, а затем арестовала российских граждан по обвинению в наркотрафике и киберпреступности.
Торговый оборот между странами в 2020–2024 гг. по сравнению с 2010–2014 гг. увеличился более чем в 1,5 раза, писали «Ведомости» в июле. Это произошло в основном благодаря росту экспорта РФ почти в 2 раза. В основном Москва поставляет в Баку продукцию ТЭКа. Из Азербайджана в Россию поступают прежде всего товары АПК. В 2024 г. году совокупная доля поставок овощей и фруктов составила почти половину от всего азербайджанского экспорта в РФ – около $600 млн. За первые четыре месяца этого года фрукты и орехи занимали 27% от всех поставок ($87,5 млн), овощи и корнеплоды – 23% ($73,7 млн).