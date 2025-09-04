Глава Дагестана рассказал о замещении сельхозпродукции из Азербайджана

Также руководитель Дагестана упомянул о потенциале сельского хозяйства республики, в том числе нав тех направлениях, которые раньше замыкались на поставки из Баку. «Мы выращиваем яблоки, груши, гранаты, и сегодня у нас [есть возможности] для выращивания фундука, киви, фейхуа и т. д. То есть таких экзотических продуктов, которые раньше нам однозначно поступали от наших соседей из Азербайджана или других каких-то стран. И при той поддержке, которую мы оказываем группам инвесторов, я думаю, что в ближайшие годы Дагестан будет лидером не только российского, но и международного уровня», – отметил он.